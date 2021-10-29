Стоматология и вирусы: пять эффективных способов защитить зубы от бактерий

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Учитывая уязвимость слизистых оболочек перед вирусом, гигиене ротовой полости в период пандемии следует уделять особое внимание. Как правильно ухаживать за зубами и на что нужно обращать внимание в первую очередь, «Вечерней Москве» рассказал владелец одного из стоматологических центров Москвы Владимир Шипков.

Не так давно интернациональная группа ученых из Америки, Англии и ЮАР провела совместные исследования, результаты которых однозначно подтвердили первостепенно важную роль качественной регулярной гигиены ротовой полости в контексте препятствования инфицированию SARS-CoV-2. Результаты исследований свидетельствуют о том, что между наличием твердых и мягких отложений во рту и риском инфицирования коронавирусом существует прямая зависимость. Дело в том, что зубной камень вызывает микровоспаления слизистых, делая их восприимчивыми к вирусным штаммам. Вдобавок к этому чрезмерная активность патогенной микрофлоры снижает защитные функции микробного барьера, который призван защищать организм от вирусных угроз. Совокупность этих факторов делает человека более уязвимым перед ковидом.

Более того, если инфицирование уже произошло, а в ротовой полости имеются воспаления, течение заболевания может быть более тяжелым. Это объясняется кровоточивостью мягких тканей и активизацией все той же микрофлоры, токсичные продукты жизнедеятельности которой попадают в кровоток через поврежденные слизистые и быстро распространяются по всему организму, попадая в том числе и в легкие, пораженные инфекцией.

Как и в любых важных вопросах, без профессионалов не обойтись, поэтому в первую очередь надо отправляться на прием к стоматологу. Но и самому не стоит бездействовать — многое для своего здоровья можно сделать дома.

Подручные средства

Далеко не у всех есть возможность чистить зубы после каждого приема пищи. В таких случаях лучше воспользоваться подручными средствами, чем позволять бактериям бесконтрольно размножаться. Чистая питьевая вода есть везде, а предварительно запастись жевательной резинкой без сахара может каждый. Прополоскав рот и пожевав жвачку, от вируса не защититься, но патогенную микрофлору на время приструнить удастся. К тому же эти простые действия будут препятствовать образованию мягкого налета и освежат дыхание.

Ежедневная гигиена

Все знают, что зубы нужно чистить регулярно, но далеко не все понимают, как именно и с помощью чего это нужно делать. Важно, чтобы зубная паста имела набор нужных конкретному человеку свойств и подходящую абразивность, а зубная щетка — подходящую зубам жесткость щетины. Использование скребка для щек и языка обязательно: на мягких тканях скапливается даже больше бактерий, чем на твердых. Кроме этого, следует регулярно применять зубную нить: без нее очистить межзубные промежутки не удастся. Еще один важный элемент домашней гигиены — ополаскиватель. Идеально, если его порекомендует стоматолог вместе с другими средствами. Не менее ценно получить у доктора рекомендации по технике чистки, ну а с периодичностью все понятно: в идеале — после каждого приема пищи и минимум дважды в день (сразу после пробуждения и непосредственно перед сном).

Домашняя аппаратная чистка

Из всех устройств, созданных для домашней гигиены, наиболее полезны ирригатор и ультразвуковая зубная щетка. Первый представляет собой аппарат, генерирующий струю жидкого агента. С его помощью удобно очищать труднодоступные места от остатков пищи и мягкого налета, а также дезинфицировать ротовую полость (при заправке ополаскивателем с соответствующими свойствами оказывает укрепляющий, бактерицидный, противовоспалительный эффекты). Ультразвуковая зубная щетка — прибор для удаления твердых отложений. Особенно эффективна в борьбе с зубным камнем, расположенным в труднодоступных местах (межзубное пространство, десневые карманы). Ультразвук разбивает его, не повреждая твердые и мягкие ткани, поэтому подходит даже людям с повышенной чувствительностью зубов.

Профгигиена

Чтобы понять самому, насколько качественная у вас гигиена, можно использовать специальные таблетки, окрашивающие налет. Стоматологи это делают посредством гигиенического индекса. Он помогает определить, насколько часто нужно выполнять профессиональную гигиену. Обычно рекомендуемая периодичность находится в пределах 3–6 месяцев. Профессиональная гигиена включает аппаратное удаление всех видов отложений, шлифовку корней и эмали, реминерализацию защитной оболочки (насыщение эмали полезными микроэлементами) и ее покрытие защитным составом (ламинация). После процедуры зубы приобретают естественную белизну, становятся идеально чистыми и менее восприимчивыми к воздействию негативных факторов.

Санация ротовой полости

Это комплекс терапевтических, гигиенических и профилактических мероприятий, после выполнения которого у бактерий, болезней и патологий исчезают все шансы на нормальное для них существование во рту. Включает терапию кариеса, периодонтита, пульпита, других дентальных заболеваний, устранение явных дефектов твердых и мягких тканей, выявление скрытых, профессиональную гигиену (может выполняться как составляющая комплекса или как отдельная процедура). При необходимости выполняется удаление зубов, не подлежащих лечению, и восстановление целостности зубного ряда. В отдельных случаях санация может включать ортодонтическую и ортопедическую коррекцию.

Чтобы получить максимальный эффект, нужно использовать все эти средства в комплексе.