Квартал поэтов, парк на крыше и возможность отдохнуть у воды

Москвичка Ани Арсенян на площади Павелецкого вокзала. Здесь появился парк на крыше подземного торгового центра. Вместо закрытого оградой котлована — весьма удобное городское пространство с видом на исторический центр столицы с его архитектурными красотами / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В этом году в Москве открылось сразу несколько новых парковых пространств. Многие из них горожане давно ждали. Какие из новых парков Москвы стоит посетить в первую очередь?

Одно из главных открытий — новое парковое пространство на площади Павелецкого вокзала.

— Здесь много лет был котлован. Место считалось одним из самых неуютных в Москве. Теперь тут появился подземный торговый комплекс с ландшафтным парком на крыше, — рассказывает урбанист Григорий Мельник.

Если точнее, в середине сентября открылась центральная часть нового парка. Здесь установили фонтан, современные лежаки для отдыха и качели, а вскоре откроется амфитеатр, появятся велодорожки, кафе и рестораны. Оставшиеся работы по благоустройству строители планируют завершить до конца года.

Также, по словам Мельника, одно из главных открытий этого года — общественное пространство на острове Балчуг.

— Это не парк в привычном смысле. Хотя Репинский сквер в этом новом пространстве — один из важнейших компонентов, — рассуждает эксперт.

По словам Мельника, при благоустройстве Балчуга в единое пешеходное пространство удалось объединить Раушскую, Софийскую, Садовническую и Космодамианскую набережные, а также прилегающие улицы и переулки. В самом центре столицы появился новый прогулочный маршрут с удобными тротуарами, навесными балкончиками, дорожками для велотранспорта детскими и спортивными площадками, местами для отдыха.

— Очень важно, что всю территорию озеленили. Ведь в центре Москвы на одного жителя приходится всего около пяти квадратных метров зелени — это самый низкий показатель в столице. Но ситуация, похоже, меняется, — рассуждает эксперт. — Еще один плюс — появились места отдыха у воды.

Еще одно пространство, которое удалось благоустроить, — «Квартал поэтов» у метро «Достоевская». Он состоит из двух частей. В первой — новый сквер с памятником Неизвестному поэту, разбитый на месте бывшей стихийной парковки. Что интересно, памятник сделали из специальной кортеновской стали — с эффектом ржавчины. Фигура Неизвестного поэта держит зонтик и лист бумаги с цитатами.

Во второй части арт–пространства — дворик «Есенин-центра». Там установлена «Стена поэтов» — фигуры–силуэты гениальных поэтов разных эпох. В итоге поучилось забавно: Высоцкий учит Маяковского играть на гитаре, Бродский с Блоком организовали партию в шахматы, а Пушкин и Есенин и вовсе делают селфи. Вокруг — цветники и газоны. В этом квартале, кстати, планируется проводить различные поэтические мероприятия.

— Это не просто новое общественное пространство, а место притяжения творческих людей. Возможно, оно станет московским Монмартром, — считает Григорий Мельник.

Эксперт также отметил активное развитие парка у Северного речного вокзала. Летом этого года в южной части набережной открылся пляжный комплекс с бассейнами, шезлонгами и даже фитобаром: модной сейчас «фишкой».

— Если учесть, что недавно удалось благоустроить соседний парк «Дружба», то город получил новое и очень приличное единое парковое пространство, — считает Григорий Мельник. — Очень важно, что там много воды.

СПРАВКА

Появляются парки и в Новой Москве. Так, в поселении Воскресенское вдоль реки Цыганки появилась набережная с пешеходным маршрутом и садовыми диванами, креслами-коконами, качелями. Здесь установили современный амфитеатр, детскую и спортивную площадки со скалодромом, систему освещения и уложили футбольное поле.