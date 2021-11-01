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Молодежь работает на заводах по примеру родителей

Марьяна Шевцова

Общество
Молодежь работает на заводах по примеру родителей
Слесарь механосборочных работ Дмитрий Извеков (справа) вместе со своим папой Алексеем в сборочно-испытательном цехе работает с агрегатом для авиационного двигателя / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Машиностроительное производственное объединение им. И. Румянцева создает аппаратуру для авиационной техники. В понедельник, 1 ноября, «Вечерняя Москва» побывала на заводе и познакомилась с одним из его молодых сотрудников.

Дмитрию Извекову 25 лет. Вот уже четыре года он трудится на крупнейшем предприятии по производству аппаратуры для топливных и гидравлических систем авиационной техники и газотурбинных двигателей различного назначения. Сейчас он работает слесарем механосборочных работ в сборочно-испытательном цехе.

— Я вручную собираю топливные агрегаты для авиационных двигателей, — говорит он.

Процесс этот достаточно сложный. Как объясняет Дмитрий, нужна точность до одного микрона, а количество деталей для сборки может доходить до 3,5 тысячи.

— Один небольшой агрегат я собираю где-то часа за четыре, может, больше, — добавляет он.

На этом заводе Дмитрий оказался не случайно. Здесь уже 20 лет трудится его папа — Алексей Извеков. Именно он привел сына на родное предприятие.

— После школы я поступил в колледж информационных технологий, думал связать свою жизнь с рекламой, — рассказывает Дмитрий. — Но во время учебы понял, что это не мое, и перевелся в другой колледж на автомеханика.

Правда, получив и это образование, чинить автомобили он не стал, а по примеру отца решил пойти работать на промышленное предприятие.

— Поначалу все было незнакомо, сложно и оттого не очень интересно, но папа взял надо мной наставничество и обучил практически всему, что знал сам, за полгода, — отмечает он.

Молодежь работает на заводах по примеру родителейФото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Сегодня у Дмитрия уже четвертый разряд, у его папы — максимальный шестой.

— Я рад, что судьба привела меня сюда, — говорит он. — Это стабильная работа, престижная, между прочим!

Молодой сотрудник осознает весь груз ответственности, ведь дело, которым он занимается, имеет огромное значение для всей нашей страны.

— Здорово ощущать, что благодаря моей работе потом в воздух взлетают самолеты, — признается наш герой.

Иногда Дмитрий работает сверхурочно, выходит даже в выходные. Это ли не главное подтверждение того, что работа ему действительно нравится? Свободного времени у него не очень много, но все же имеется. Например, после трудового дня он часто ходит в спортзал, иногда играет в компьютерные игры, а недавно начал читать «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера.

— Хочу получить высшее образование, чтобы строить карьеру, — делится он.

А еще Дмитрий мечтает стать хорошим человеком. Ведь перед его глазами яркий пример папы, на которого он хочет быть похожим.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы:

— Мы видим, что на предприятиях трудится большое количество молодых инженеров. Их привлекает конкурентная заработная плата — средний доход составляет около 87 тысяч рублей в месяц, а также стабильный рост и устойчивость производственного сектора.

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