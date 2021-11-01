Сергей Собянин: У нас сформировался целый отряд людей, которые поддерживают тех, кто вынужден находиться в самоизоляции

Слева направо. Представитель сети розничных магазинов Юрий Семенов, волонтер Полина Окунева, начальник отдела реализации ключевых проектов Мосволонтера Денис Кириллов, волонтер Павел Руднев, директор Мосволонтера Анатолий Зорин, волонтер Алина Бобылева, замдиректора Мосволонтера Людмила Кузнецова, мэр Москвы Сергей Собянин, волонтер Артем Иванов, директор по управлению персоналом одной из торговых сетей Лариса Бодягина, волонтер Валерия Валуйских, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова, гендиректор группы компаний, владеющих крупной продовольственной розничной сетью, Вячеслав Султанов и начальник отдела по работе с партнерами Мосволонтера Ольга Шернева обсудили акцию #МыВместе / Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столице возобновили общероссийскую акцию взаимопомощи #МыВместе. В понедельник, 1 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин посетил городской штаб и пообщался с добровольцами.

Акция #МыВместе появилась в первые недели пандемии. К ней сразу же присоединились тысячи волонтеров, которые пришли на помощь всем, кто оказался в самоизоляции.

— Сегодня этот добрый опыт снова востребован, — сказал Сергей Собянин, уточнив, что ситуация с коронавирусом в городе остается сложной: за последнюю неделю около 10 тысяч человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

С учетом эпидемиологической обстановки москвичам старше 60 лет и горожанам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома. Решение бытовых вопросов — покупку продуктов, товаров первой необходимости и лекарств — возьмут на себя добровольцы. Сотрудники центра «Мосволонтер» принимают заявки круглосуточно по телефону горячей линии: +7 (800) 200-34-11.

— Около трех миллионов пожилых москвичей сейчас в самоизоляции, и, конечно, им нужна постоянная помощь, — подчеркнул Собянин. — Хорошо, что у нас в городе много неравнодушных людей.

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В ряды добровольцев уже записались больше 2,5 тысячи жителей столицы. Среди них есть и волонтеры, которые присоединились к движению #МыВместе в прошлом году. Например, студентка Академии противопожарной службы МЧС Полина Окунева.

— Мы оставляем покупки у двери, звоним в дверь и отходим на безопасное расстояние, — поделилась своим опытом волонтер. — Кто-то просто забирает продукты, а кому-то хочется еще и поговорить, мы всегда поддержим разговор.

А если нужно, то и настоящий праздник устроят. Так, студент медицинского института РУДН Артем Иванов получил заявку от женщины, у которой был день рождения. Узнав об этом, он вместе с напарником приехал к ней с тортом.

Набор в волонтерский корпус акции #МыВместе продолжается. Присоединиться к ней могут все желающие в возрасте от 18 до 59 лет.

— Главное условие — отсутствие симптомов простудных заболеваний, действующий QR-код или отрицательный ПЦР-тест, — уточнил мэр.

Оставить заявку можно на сайте mosvolonter.ru.

Пожилые люди и москвичи с хроническими заболеваниями могут получить необходимую помощь, позвонив с 08:00 до 21:00 на горячую линию комплекса социального развития +7 (495) 870-45-09.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Начиная с 28 марта прошлого года в акции #МыВместе приняли участие более 23 тысяч волонтеров. Они выполнили более 48 тысяч заявок от москвичей, которые соблюдали домашний режим. На телефон горячей линии поступило свыше 200 тысяч звонков. Партнерами акции выступили более 420 предпринимателей и благотворителей — они оказали материальную помощь. В больницах и поликлиниках помогали более 1500 студентов-медиков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Семенов, представитель крупной сети розничных магазинов:

— Мы понимаем, что онлайн-технологии сейчас очень быстро развиваются, и иногда людям старшего поколения бывает тяжело разобраться в мобильных приложениях, поэтому они предпочитают ходить за покупками сами, а не заказывать продукты через интернет. Хорошо, что в период пандемии к ним на помощь приходят волонтеры. Это все отзывчивые ребята, с которыми приятно сотрудничать. Мы узнаем их по бейджам и предоставляем им нашу скидку на покупки в размере 10 процентов, которая предусмотрена для пенсионеров. Так пожилые москвичи могут не выходя из дома получить и продукты питания, и полагающиеся им скидки.