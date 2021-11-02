Покупатели ждут предновогодних скидок

Москвичка Анастасия Хомич выбирает электронику. По данным аналитиков, средний чек покупки в последнее время падает, но число самих покупок пока не снижается. Москвичи переходят на более доступные модели техники / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Аналитики сервиса приема онлайн-платежей сообщили, что спрос на электронику в первой половине 2021 года упал на 15 процентов по сравнению со вторым полугодием 2020-го.

По словам сооснователя и генерального директора сервиса Дмитрия Спиридонова, снизилась и средняя стоимость онлайн-покупок.

— Это говорит о том, что россияне сейчас настороженно относятся к своему финансовому положению, — отмечает эксперт. — Несмотря на то что средний чек уменьшился, число транзакций не снижается. Это может означать, что россияне перешли на более бюджетные модели электроники. К тому же, уверен Дмитрий Спиридонов, к концу 2021 года спрос снова начнет увеличиваться. На это повлияет сезонный предновогодний всплеск покупок. Сюда же можно отнести традиционные для конца осени акции, такие как «Черная пятница» и «Киберпонедельник».

По данным пресс-службы международного интернет-магазина, в начале 2021 года, когда в России был сезон распродаж после новогодних и рождественских праздников, продажи электроники и оргтехники увеличились в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

— Те, кто не успел обновить технику, воспользовались снижением цен, — сообщили в пресс-службе интернет-магазина.

Исполнительный директор Гильдии предприятий торговли и услуг Московской торговопромышленной палаты Владимир Шишкин с выводом аналитиков о том, что продажи техники и электроники упали, не согласен.

— Онлайн-покупки — это далеко не самый большой процент всего рынка торговли. Какие-то масштабные вещи, например телевизоры, люди привыкли приобретать очно, в магазинах. Поэтому доверять на сто процентов этой информации нельзя. Если бы спрос на электронику и правда упал, магазины бы уже начали закрываться. А этого, как видите, не происходит, — уверен Владимир Шишкин.

Он добавил, что уменьшение количества онлайн-покупок не может негативно повлиять на рынок.

— Точной статистики по продажам сейчас ни у кого нет. Упали они, немного понизились или находятся в пределах нормы — доподлинно неизвестно. Такие исследования, если проводить их по рынку электроники в целом, очень дорого стоят. Аналитики могут дать примерные цифры, и то не по всем магазинам и точкам продажи, — добавляет эксперт.

Сейчас, заявляет Владимир Шишкин, наоборот, люди постепенно начинают возвращаться к привычному им образу жизни и возобновлять покупки не только товаров и услуг первой необходимости.

С таким мнением согласны и представители крупной международной виртуальной торговой площадки. Они не заметили снижения покупательской способности и спроса на технику и электронику.

— По нашей статистике, за девять месяцев 2021 года продажи электроники на нашей площадке выросли более чем в два раза по сравнению с тем же периодом 2020-го. К тому же постоянно приходят новые пользователи. В нашей компании учитывают растущую аудиторию онлайн-покупателей и обеспечивают товарный запас на собственных и партнерских складах. Они резервируют гарантированный объем, который планируется продать. Особенно под «высокий» сезон, который начнется в ноябре. Мы активно к нему готовимся, — прокомментировали в пресс-службе торговой площадки.

В компании привели результаты исследования еще одной крупной глобальной аналитической платформы. Искусственный интеллект собрал данные для индустрии потребительских товаров. Результат оказался поразительный: российский рынок электроники вырос на 20 процентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Бобков, директор Научного центра экономики труда Российского Экономического Университета имени Г. В. Плеханова:

— Один из основных факторов падения спроса — это сокращение средних реальных доходов населения. Люди сейчас предпочитают тратить средства на необходимые, ежедневные покупки, а не на товары длительного пользования. Еще одна причина — до этого, наоборот, был всплеск покупок, особенно когда взрослые и дети перешли на удаленку и нужно было обновлять ноутбуки, планшеты и средства мобильной связи. Кроме того, сейчас техника становится более качественной, а значит, и менять ее можно реже. И, наконец, люди просто стали проще относиться к этой группе товаров. Новые модели гаджетов с большим набором функций уже не восхищают пользователей, так как чаще всего ими даже не пользуются в жизни.