У времени женское лицо

Фото: Главархив Москвы

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

Если в Москве на телефоне набрать номер 100, то девушка с приятным голосом традиционно сообщит вам самое точное время. А «Вечерка», еще 36 лет назад, рассказала своему читателю, как все это работает.

Несмотря на то что московская служба точного времени официально образована только 7 ноября 1937 года, согласно архиву «ВМ» жители имели возможность узнавать который час прямо по телефону уже начиная с 1934 года. Именно тогда первый опытный образец аппаратуры разработки профессора Н. А. Никитина установили в Московской городской телефонной системе.

С 1930-х годов, в течение почти 40 лет, для звонка использовался номер XX-05-40. А привычный нам телефон 100 стали применять только с 1967 года. Но как именно работает эта система изнутри, догадывались немногие. 3 июля 1985 года читательница В. Грачева попросила «Вечерку» развеять туман над секретом «девушки из трубки». Репортеры газеты тогда связались с представителями МГТС и получили исчерпывающий ответ: «От специальных первичных электрических часов, имеющих высокую точность хода, на автоответчик один раз в минуту, после исполнения шестидесятой секунды, подается управляющий импульс — автоответчик запускается, и информация передается на все АТС».

Аппарат повторяет текущее время 10 раз, после чего «перешагивает» на следующую минуту. И так час за часом, день за днем и год за годом. И уже 87 лет. Историк-москвовед Александр Васькин считает, что служба «100» — это уже своеобразная достопримечательность или даже легенда Москвы: «Казалось бы, зачем сейчас звонить? Есть и смартфоны, и телевидение, и наручные часы не редкость, но как москвичи, так и гости столицы традиционно доверяют службе «100» и пользуются ее услугами». Отметим, что в сети сегодня существует сайт службы, где «Точное московское время» транслируется круглосуточно.