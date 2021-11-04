«Киркоров для меня пример»: рэпер Dava — о том, как стать звездой без продюсеров и денег

Фото: Из личного архива Давида Манукяна

Хип-хоп-исполнитель Давид Манукян (DAVA) выпустил новый трек «Алые розы» и предстал перед зрителями в новом качестве на шоу «Дуэты» телеканала «Россия». Артист рассказал «Вечерке» о дружбе с королем российской поп-сцены Филиппом Киркоровым и мечте о простом человеческом счастье.

— Давид, вы в «Дуэтах» спели с экс-участницей группы «Тату» Леной Катиной. Вы заметно нервничали — боялись, что выступление пойдет не по плану?

— Когда я шел на это шоу, то казалось, что будет все просто и легко. Я не переживал. Но когда оказался на сцене, то понял, что есть только один шанс и нельзя накосячить. Когда вышел на сцену, увидел зрителей, начал петь и в этот момент расслабился и уже наслаждался тем, что происходит.

— Почему сейчас именно совместное исполнение артистов стало таким модным?

— Это очень круто и пользуется большим спросом не только у нас в стране, но и за рубежом. Это хороший способ привлечь новую аудиторию, здесь происходит ее обмен. Конечно, это и крутая коллаборация, которая однозначно привлечет к себе внимание, трек может заиграть совершенно новыми красками.

— Как относитесь к исполнителям старшего поколения, которые пытаются читать рэп?

— Считаю это совершенно нормальным. Настоящий артист отличается как раз тем, что расширяет границы своих возможностей. Это видно на примере нашего дуэта с Филиппом Киркоровым. В треке «Ролекс» Филипп ушел от привычной для всех манеры пения и читал рэп. Он сделал это настолько круто, дорого и стильно, что до сих пор об этом говорят. Многие, конечно, не могут ему простить, их очень это злит. Но в этом и есть успех — оставить людей неравнодушными. Для меня то, что сделал Филипп, стало примером. В будущем, когда я стану старше, то хочу сделать новую работу на том же уровне, что и он.

— Вы получили свою первую популярность через интернет. Зачем вам сейчас телевидение?

— Проекты позволяют мне открыться с новой стороны. Те же «Дуэты», где я показал свои вокальные данные, ведь надо было петь вживую. Это был мой личный вызов, я не так давно стал усиленно заниматься музыкой. Был интересен и «Ледниковый период», где надо было учиться танцевать на льду, а ведь я даже стоять на коньках не умел. Такие шоу делают меня сильнее. Конечно, надо учитывать и то, что благодаря таким проектам растет узнаваемость.

Фото: Из личного архива Давида Манукяна

— Вы профессиональный танцор и решили завоевать эстраду. Не чувствуете недостаток знаний?

— Если меня сравнивать с профессиональным музыкантом, который этим занимается с детства, то, безусловно, недостаток знаний имеется. Но я себя не позиционирую как профессионального вокалиста и это не скрываю. С трех лет я занимался танцами под классическую музыку, танцевал вальс, фокстрот, танго. И музыка дополняет меня как артиста, который танцует, поет, умеет сделать шоу. И кто-то скажет, что хорошим артистом можно стать лишь при наличии таланта, а я считаю, что 99% зависит от трудолюбия человека и лишь 1% от таланта.

— Что сегодня нужно, чтобы стать звездой?

— Прелесть нашего времени в том, что тебе необязательно иметь продюсера, платить ему много денег и быть под его полным контролем, почти его рабом. Сейчас любой человек, имея желание, талант, креативные идеи, может стать популярными в интернете, а при желании — на телевидении. Нет ограничений по формату, по наличию финансов. Теперь не надо страдать и сетовать на отсутствие денег для своего продвижения. Сейчас есть возможность добиться поставленных целей.

— Нет ли страха, что через пару лет все закончится?

— Я всегда открывал что-то новое для себя и продолжаю это делать сейчас. Если придет момент открывать для себя еще что-то, то я буду искать, делать и не собираюсь останавливаться.

— На днях вышло популярное в интернете шоу «Что было дальше» с вашим участием. Комики повели себя, мягко говоря, бестактно. Вы считаете, что формат, когда человека пытаются унизить, уместен?

— Это шоу кто-то воспринимает негативно, кто-то хорошо. Гостю в студии нужно обладать сильной стрессоустойчивостью. Но участник заранее понимает, на что он подписывается. Когда я туда шел, я понимал, что мне предстоит. Конечно, хотелось больше позитивного юмора, но случилось так, как случилось, на ребят никаких обид не держу. Они очень классные, харизматичные, и я надеюсь, что мы еще как-нибудь встретимся в этой или какой-то другой программе и уже сделаем что-то совместное, классное, очень позитивное.

С радостью поперелазил бы через заборы с комиком Лешей Щербаковым, мне кажется, его формат очень смешной, прикольный. Костюм имеется, так что жду приглашения.

— Как относитесь к критике и негативу?

— После программы всем стало понятно, что я ровно отношусь к критике в мою сторону и никакой хейт в моей жизни меня никак не заденет и не обидит. В моменте, конечно, когда близкий человек что-то скажет, мне будет неприятно, но все равно я отпускаю ситуацию и двигаюсь дальше.

Фото: Из личного архива Давида Манукяна

— А может ли Дава влюбиться в простую девушку? Где вас можно встретить и познакомиться?

— Самое главное для меня, чтобы девушка была «живая», добрая, умела пошутить и имела увлечение, жизненные интересы и цели, пусть даже это будет какое-то хобби, например, вышивание. А звезда она или нет — не важно. А вот познакомиться со мной сложнее, потому что я все время либо на съемках, либо на работе. А после работы я еду домой, почти никуда не хожу.

— На что готов Дава, чтобы понравиться девушке? И чем вас можно зацепить?

— Если мне нравится девушка и я влюбляюсь, то готов на все — ухаживать, дарить подарки, уделять ей внимание, время, у меня будет желание сделать ее счастливой. Главное, чтобы было взаимопонимание, происходил обмен энергиями друг друга. Ты сам заряжаешься от общения, настроения партнерши и ей отдаешь свою энергию.

ДОСЬЕ

Давид Манукян родился 16 марта 1993 года в Новосибирске. С трех лет занимался бальными танцами. В 2011 году он завоевал серебро на чемпионате мира и стал чемпионом России. После окончания школы парень поступил в Сибирский университет управления и вскоре решил закончить профессиональную карьеру танцора. В 2017 году начал карьеру блогера.

Без звездной болезни

Дава не ощущает себя человеком, страдающим звездной болезнью: «Будет объективней, если об этом станут судить люди, которые меня окружают и непосредственно со мной общаются. Но не те люди, которые смотрят на меня в интернете или по телевидению, потому что тот образ, который создан в медийном пространстве, не всегда правильно передает мои личные человеческие качества и характер».

Помогли отношения

Первая популярность Манукяна связана с блогерством — его каналом с видео. Главную роль в росте подписчиков сыграли его отношения с блогером Кариной Кросс, с которой они снимали юмористические видео. Уже в 2018 году Давид начал сольную карьеру. Но первую пластинку выпустил только в 2020 году.

Бывший Ольги Бузовой

Популярности Давиду добавила и романтическая история отношений с вездесущей певицей и ведущей Ольгой Бузовой: Манукян снялся в ее клипе. Несмотря на то что пара давно рассталась, их отношения обсуждают до сих пор. Многие считают, что это был союз ради пиара. Однако и Манукян, и Бузова стараются обходить эту тему стороной.

Сделал пластическую операцию

Полгода назад Давид вернулся на сцену постройневшим. Оказалось, артист сделал пластику — липосакцию, убрал лишние килограммы с живота, спины и подбородка. Он не скрывал, что стройная фигура — это результат хирургического вмешательства.

Устает от внимания

Давид признается: «Иногда хочется куда-то просто выйти, погулять, посидеть в кафе или ресторане. Каждый раз, когда мы с друзьями куда-то выбираемся, я вижу, как кто-то меня снимает со стороны на телефон, это происходит постоянно. Это, конечно, все супер, но каждый артист — тоже человек, который устает, в том числе эмоционально. Поэтому приходится сидеть дома или уезжать за город. Но это жизнь, к которой я стремился, поэтому к этому я тоже готов».