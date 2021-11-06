«Кибервдовы» уходят в онлайн: как видеоигры и соцсети разрушают семьи

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Термин «кибервдовы», рожденный на Западе десять лет назад, теперь актуален и для нашей страны: видеоигры и виртуальные забавы все чаще становятся причиной семейного разлада и разводов. Мало того: по прогнозам социологов, российские женщины скоро догонят мужчин в пагубном пристрастии долгого пребывания в киберпространстве.

То, что пандемия буквально приклеила многих к интернету, очевидно. Работа, покупки, деловая и личная переписка — все через монитор, быстро и удобно. Развлечения в сети, ясное дело, тоже легко найти на любой вкус. И мужской, и женский. За последний год, по данным исследования аналитической компании Superdata, цифровые продажи видеоигр на российском рынке выросли на 21 процент, а спрос на игровые приставки в нашей стране увеличился на 300 процентов. При этом эксперты настаивают: современные геймеры — преимущественно мужчины. Они, мол, в большей степени подвержены компьютерной зависимости.

Так, в западных странах еще лет десять назад начало расти число женщин, подающих на развод из-за того, что их мужья просиживают за компьютером все свободное время, не оставляя ни минуты внимания жене и детям. А в недавнем докладе «Российская семья: как сохранить традиции и обрести новые смыслы?», обнародованном Всероссийским центром изучения общественного мнения, говорится, что и в нашей стране сформировалось устойчивое представление о «кибервдовах», чьи мужья или бойфренды, присутствуя дома физически, на самом деле пребывают в киберпространстве. «Для мужчин это часто бегство от профессиональных и семейных обязанностей, с которыми они неспособны справиться в том объеме, какой от них ожидает общество», — уточняют авторы исследования. Объясняют социологи сей феномен высокой нагрузкой, утомительным ритмом жизни, сокращением семьи до нуклеарного уровня (только родители и дети) и, естественно, развитием интернет-технологий.

— В семьях, где один из партнеров «ушел в онлайн», отношения неизбежно портятся, — говорит семейный психолог Людмила Федотова. — Люди начинают меньше общаться, теряют интерес друг к другу. Очередное привлечение внимания к этой проблеме, думаю, связано с тем, что общество сегодня предъявляет мужчинам повышенные требования: идеальный муж и отец должен быть и кормильцем, и активно участвовать в делах семейных.

Одной из самых устойчивых тенденций к изменению традиционного семейного уклада эксперты называют смену ролей. По статистике, 85 процентов мужчин и женщин считают, что оба партнера должны в равной степени участвовать в ведении домашнего хозяйства и воспитании детей. Вот только привыкшим за многие годы брать на себя повышенные обязательства женщинам переложить часть ответственности на благоверного оказалось непросто. Комментируя свое «кибервдовство», одна из участниц фокус-группы исследования отметила: «Вначале я нервничала и психовала, даже отрезала ему интернет. Но оказалось, что мне тяжко, когда он без интернета, потому что тогда муж делается слишком навязчивым, его становится слишком много для меня.

Оказывается, я всем жалуюсь, что он слишком много времени проводит в компьютере, а когда у него появляется свободное время, мне это на самом деле не нужно».

— Если уж говорить о смене ролей и тенденции к равному распределению семейных обязанностей, то давайте признаем, что в зависимость от виртуального пространства в равной степени попадают и мужчины, и женщины, — комментирует социолог Алексей Егоров. — Просто увлечения разные: мужья чаще играют, а жены — в большей степени сидят в соцсетях, предпочитая общаться с малознакомыми, чужими людьми.

К слову, международный эксперт по семейным отношениям, психолог Дуглас Вейсс, называет это явление «вместе в одиночку». И с гендерной точки зрения я бы всю вину на мужчин за это не сваливал. Зайдя в любое кафе, вы наверняка увидите такую картину: он и она, сидя напротив друг друга, уткнулись в телефон, вяло переговариваясь. Если с ними ребенок, то и ему, скорее всего, включают мультик на телефоне, чтобы малыш не скучал. Играет муж в это время или просматривает новости — какая разница? Особенно если супруга в этот момент зависла в какой-нибудь сетевой беседе.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

По данным международных исследований, компьютерной зависимостью сегодня страдает каждый пятый интернет-пользователь. Львиная доля киберзависимых людей — представители сильного пола в возрасте 25–35 лет, уходящие в виртуальность от семьи и детей на 18 и более часов в сутки.

— Супруги «подсевших», например, на игру в «танки», действительно, как соломенные вдовы: муж вроде дома, но по факту его нет, сознание на полях сражений, вдали от реальных бытовых проблем, воспитания детей и вообще нормальных человеческих отношений, — говорит психолог Илья Суровцев. — Бороться с этим сложно, но необходимо, как с любой болезнью, связанной с зависимостью.

А чтобы ее не подхватить, нужно просто помнить золотое правило: ничего слишком! Умейте останавливаться. Ну и, конечно, климат в доме имеет значение. Если людям есть о чем поговорить, им интересно вдвоем и с детьми, то потребность «уходить» из дома в сеть не возникнет.

Кстати, традиционные объяснения, почему мужчины больше времени проводят за видеоиграми, чем женщины, сегодня у экспертов тоже вызывают сомнения. Аргумент, что мужчина по своей природе стремится к достижениям в жизни и ему важно добиваться целей, покорять новые горизонты, вызывает острое отторжение не только у феминисток. Как и то, что популярные у мужчин компьютерные игры, с хардкорными уровнями и минималистичной графикой, якобы сложны для женщин в управлении и понимании.

Развеять сей миф, когда мои сыновья вместе с мужем активно влились в геймерское сообщество, а я стала чувствовать себя явно лишней, мне удалось буквально за пару недель. Поначалу было скучновато: осваиваешь три-четыре кнопки, чтобы твой герой бегал, прыгал и стрелял. На первом этапе я погибла раз пятьдесят.

И, увидев свое имя в самом низу итоговой таблицы, почувствовала легкую дрожь и негодование. Во-первых, на сервере я была единственной женщиной, разделяющей тяготы военной баталии с мужчинами. Стало обидно за прекрасный пол.

Во-вторых, подсчитав общее количество очков, поняла, что команда проиграла из-за меня. Прощать новичка никто не желал, и на своем экране я тут же увидела гневные обращения «братьев по оружию», что «бабам тут не место!» Обидно стало вдвойне. Но спустя неделю я перебралась в самый верх итоговой таблицы. Соперникам пришлось унять свои ехидные замечания по поводу моей криворукости, неумения стратегически мыслить и свойственного, по их мнению, всем женщинам косоглазия. Включившись в эксперимент, засыпала под звеневшее в ушах «пленных не брать!» и «вертолеты ждут сигнала!» часа в три ночи. Я реально застряла в чужом, вечно враждующем пространстве.

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Традиционные семейные ужины превратились в быструю трапезу, состоящую преимущественно из наскоро сваренных сосисок или макарон с тушенкой. Какие котлеты? У меня рейтинг падает! Устав нести на себе бремя бытовых проблем, «киберовдовевший» муж подсунул мне заметку, в которой рассказывалось об одном эксперименте ученых. На испытуемых мужчин и женщин надели шлемы с электродами, подключенные к томографу, и предложили им сыграть в компьютерную игру, в которой требовалось захватить максимальную территорию.

В результате оказалось, что у мужчин в процессе игры деятельность мозга активизировалась по мере получения под контроль все большей площади. А женщины меньше рвались к успеху, но старались выбрать более привлекательное место дислокации. Вывод: мужчины по натуре ревностно относятся к своей территории, а задача женщины — эту территорию беречь и облагораживать. Недаром ведь говорят: «Мужчина захватывает Вселенную, а женщина делает ее пригодной для жизни». Короче, устыдившись, я вернулась в семью.

— Причин для увлечения компьютерными играми много, — говорит социальный психолог Илья Суровцев. — Некоторые так спасаются от скуки, другие, не найдя возможности реализоваться в реальности, начинают самоутверждаться виртуально, гоняя на танках, стреляя в монстров. Но о сугубо мужском геймерстве можно было говорить лет пятнадцать назад, и только потому, что игровая индустрия выдавала качественный продукт, ориентированный исключительно на мужскую аудиторию. Сейчас снять стресс, отвлечься от суеты, сбросить напряжение и даже агрессию посредством игры могут и женщины. Но они, по статистике, активнее осваивают соцсети, где публично обсуждают мужскую игровую зависимость.

Оттого стереотип «все мужья — танкисты» и закрепился в общественном сознании.

Виртуальный мир на спрос ориентируется моментально. И вот специалисты уже констатируют резкий рост женщин в игровой индустрии. Только мужчины попрежнему преданы стратегиям, а дамы предпочитают простые, казуальные или аркадные игры, несложные в управлении — чтобы «забить время». Согласно результатам исследования, проведенного в этом году компанией маркетинговых исследований ResearchMe, в нашей стране в различные компьютерные игры рубятся и режутся 87 процентов опрошенных россиян. Причем мужчин среди геймеров больше, чем женщин, всего на 9 процентов. А по прогнозам аналитиков, через несколько лет их соотношение даже в самых хардкорных играх будет равным.

Четверть респондентов играют от 4 до 6 часов в неделю, больше 14 процентов тратят на игры в интернете более десяти часов в неделю. Еще одну примету нашего времени выявили аналитики исследовательского центра Superjob.ru: россияне стали спокойнее относиться к увлечению детей компьютерными играми и их активности в соцсетях.

По оценке экспертов, за время пандемии уровень родительского контроля за интернет-активностью подростков от 13 лет резко снизился. 59 процентов родителей подтвердили наличие аккаунтов на популярных медиаплощадках у своих детей от 10 до 12 лет, а среди родителей подростков таковых 86 процентов.

А как недавно выяснила «Лаборатория Касперского», сегодня активно играют в компьютерные игры 83 процента российских детей старше семи лет. При этом каждый пятый ребенок сообщил, что других хобби, кроме онлайн-игр, у него нет. «Чаще всего дети ищут в интернете хиты игровой индустрии, адаптированные сразу под несколько разных платформ — ПК, мобильные устройства, консоли. Кроме того, все чаще внимание детей привлекают стримы — видео с прохождением игр.

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Однако как бы ни менялись игровые предпочтения, важно, чтобы взрослые всегда были в курсе того, чем интересуется их ребенок в цифровом мире, и помогали ему безопасно осваивать сетевое пространство», — комментирует исследование эксперт «Лаборатории Касперского» по контентному анализу Анна Ларкина. Вопрос, как это сделать, если папа с мамой и сами в свободное время предпочитают «погонять чертей», разложить пасьянс или тупо повыбивать шарики в игрушке на смартфоне, повис в воздухе.

— Если все начиналось с кибервдовства и женщины активно били тревогу на всевозможных форумах и сайтах, то сегодня игровая сеть засасывает и их, — говорит семейный психолог Людмила Федотова. — Увлеченные игрой родители в меньшей степени будут переживать, что их ребенок сидит за компом с утра до вечера. Отношения деформируются, становятся более поверхностными, общение — ограниченным общими фразами типа: «Как дела?» — «Все норм».

И семья по своей сути перестает существовать. Потому что когда эмоции тратятся на достижения в игре, на близких и родных их уже не остается. Игра выматывает психологически и физически, она требует концентрации внимания. Все это геймер ей с лихвой отдает. Беда, когда в игру втянуты все члены семьи. Вытащить-то уже некому. Так что кибервдовы, которые сегодня еще бьют тревогу, на мой взгляд, — последний оплот, защищающий семьи от тотального психологического одиночества.

ЦИФРЫ

87% россиян играют в игры. Средний возраст геймера — 30 лет. 68% всех игроков — взрослые люди старше 18 лет. 45% российских геймеров — женщины. Почти каждый 2-й игрок — семейный человек. Около 89% родителей играют в игры вместе с детьми.