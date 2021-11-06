«Среди приятелей есть и вечные конкуренты»: актер Вадим Андреев — о съемках в сериалах и семейном счастье

Вадим Андреев в роли полковника полиции Алексея Федоровича Горюнова в сериале «Я знаю твои секреты» / Кадр из сериала «Я знаю твои секреты» / 2020 год

Вадим Андреев хорошо знаком поклонникам сериала «Балабол», в котором он принимает участие с первого сезона. Сейчас идут съемки новых серий фильма.

С 2014 года зрители канала НТВ следят за перипетиями героев детективного сериала «Балабол», и с героем Вадима Андреева — сначала опера, а с некоторых пор подполковника Николая Грибанова по прозвищу Николсон — получается, знакомы вот уже семь лет.

— Вадим Юрьевич, скажите откровенно, а вы от своего героя за это время не устали?

— Знаете, когда мы только запускали первый сезон «Балабола», ко мне подошел продюсер Рауф Атамалибеков и спросил: «Вадим, вы меня помните?» — «В каком смысле? Мы разве встречались?» Оказалось, в 1986 году на последнем фильме Татьяны Михайловны Лиозновой «Конец света с последующим симпозиумом», в котором я играл главную роль, он был ассистентом звукооператора, держал эту длинную «удочку» с микрофоном. И этого мальчика я, конечно, тогда не запомнил. И вот он дорос до продюсера. А поскольку наша история знакомства оказалась давней, мы как-то подружились. Но даже теплые отношения с продюсером меня не спасли! Как я ни сопротивлялся, как ни протестовал, они все-таки сделали меня начальником! С пятого сезона я подполковник и начальник Сани Балабина — Балабола (главную роль в сериале исполняет Константин Юшкевич. — «ВМ»). Теперь мой Николсон не с пистолетом бегает, а приказы отдает.

Но чтобы я не бунтовал и не уходил с проекта, сценаристы придумали для моего героя хорошую историю, очень смешную, с Борей Каморзиным, который играет Дынина, стукача Балабола.

— В ноябре на канале ТВЦ выходит премьера сериала «Я знаю твои секреты». А в нем вы кого играете?

— Это как раз тот случай, что и в новом «Балаболе» — я играю начальника, полковника полиции. Такая кабинетная история. А я так это не люблю! Роль главная, нагрузка огромная, но съемочных дней было мало, честно говоря. Поэтому на площадке приходилось приструнивать молодежь. Придут, понимаете, к моему кабинету — пора снимать, а у них там какие-то свои тусовки, они что-то обсуждают, хихикают. И тут я выхожу такой строгий и говорю: «Ребята, я человек здесь редкий, нагрузка у меня большая, давайте все эти обсуждения — за кадр». (Смеется.)

— На отсутствие работы, я так понимаю, вам жаловаться не приходится?

— Нет-нет, но сейчас ее все-таки меньше, чем раньше. Но это и хорошо — по силам. Теперь у меня так: два-три месяца активно снимаюсь, а потом примерно столько же отдыхаю. Мы с женой живем в подмосковной деревне, вдали от шума городского, поэтому я становлюсь сельским жителем — гуляю, свежим воздухом дышу. Еще мы с женой любим путешествовать по старинным русским городам.

— Наверное, путешествуете и благодаря работе — съемки, антреприза?

— Антрепризы в моей жизни уже года два как нет. Устал я. Антреприза — дело хорошее, и спектакли были интересные, но очень тяжелое это занятие — с перелетами, с переездами. И съемочная занятость позволяет все-таки от этого отказаться. А киношная работа, да, дарит иногда замечательные поездки, но замечательные не потому, что смотришь достопримечательности, на это времени нет, а просто атмосфера складывается очень теплая.

Такой была экспедиция с «Балаболом» в Геленджик, а потом в Серпухов. Там мы снимали те две серии с Борей Каморзиным, о которых я говорил. Потом Костя Юшкевич подъехал, у него было два съемочных дня, и работалось нам всем вместе чудесно!

— А как насчет профессиональной ревности, конкуренции, сталкиваетесь с таким явлением?

— Я, слава богу, в кино ничего подобного не замечал. В репертуарном театре такая житуха, с бурными страстями, может, и случается. Допускаю, что среди молодых киноактеров что-то такое происходит. А среди нас — нет. Более того, среди моих добрых приятелей, актеров, есть и мои вечные конкуренты. То кого-то из них утвердят, то меня. Но это никак не мешает нашим хорошим отношениям. Ну никогда я не пожелаю зла, скажем, Володе Стержакову, если его утвердят. Даже скажу: слава богу, что его, а не меня, он сделает лучше!

Знаете, были случаи, когда я оказывался в одном проекте рядом с очень известными актерами, с которыми раньше знаком не был. И честно скажу: появлялось опасение, что сниматься вместе будет трудно, потому что партнер будет такой… весь из себя, включит звезду. И ни разу мои опасения не оправдались!

Кадр из фильма «Баламут» / 1979 год

— С кем-то из коллег по-настоящему дружите?

— У меня нежнейшие, добрейшие приятельские отношения со многими медийными (хотя не люблю это слово) актерами — с Ромой Мадяновым, с Сашей Устюговым, с Сашей Роговым… Но это не значит, что мы прямо дружим-дружим. Мы приятельствуем. Понимаете, наша актерская жизнь так устроена, что плотно общаться с теми, с кем работаешь, не получается. Как только съемки заканчиваются, все разбегаются по разным другим проектам. Но если надо позвонить и что-то спросить, я могу обратиться к любому. И так же я отзовусь, если понадоблюсь кому-то из них.

То есть отношения очень теплые, славные, но… Был у меня настоящий друг — Вячеслав Баранов, мой сокурсник, в 70–80-е годы популярный актер, но он, к сожалению, очень рано ушел из жизни.

— Ваш сын Андрей актером не стал, он бизнесмен. А ваша внучка София дедушкиной профессией уже интересуется?

— Внешне она такая обаяшка — высокая красивая девчонка. Танцами занимается, двигается замечательно, на шпагат садится. Говорю так не потому, что она моя внучка, а просто объективно. Но Соне восемь лет, и интересы у нее меняются — какое-то время назад она, скажем, хотела стать ветеринаром.

Когда мы с ней куда-то идем и ко мне подходят люди, просят с ними сфотографироваться, ей это очень нравится, она и сама лезет в кадр! (Смеется.) Соня спектакли мои смотрела, и ей это тоже нравилось. Но я считаю — нравится и нравится, а вот идти в нашу профессию ей еще рано.

Сейчас есть хорошие актерские школы и для детей, чего в мое время не было. Но в таком возрасте вступать в эту реку очень опасно. Обычно, когда люди начинают заниматься нашим делом в раннем детстве и особенно если приходит успех в детстве, это потом плохо заканчивается. Поэтому я не хочу, чтобы внучка сейчас начала, скажем, где-то сниматься. Пусть подрастет.

Кадр из сериала «Балабол» / 2013 год

— Какие премьеры с вашим участием, кроме названных, ожидаются?

— Я только что закончил работу в сериале «Порт», тоже для НТВ. 12 серий. У меня там одна из главных ролей. В новом сезоне «Мосгаза» отснялся, называется «Очередное дело майора Черкасова». И для канала «Россия» — в четырехсерийке «Аист на крыше». Давненько сняли, но пока картина не вышла. А такая славная история. Мелодрама, но… необычная, с элементами комедии. Мы там с Леной Валюшкиной играем мужа и жену. Когда я сценарий читал, появилась ассоциация с фильмом «Любовь и голуби». Есть что-то общее по настроению.

ДОСЬЕ

Вадим Юрьевич Андреев родился в 1958 году в Москве. Актер театра, кино и дубляжа, режиссер дубляжа и диктор. С 1975 года работал монтировщиком в Московском театре кукол, позже стал актером. В 1979 году окончил ВГИК, работал на Киностудии им. Горького.

В кино дебютировал главными ролями в картинах Владимира Рогового «Баламут» в 1978 году и «У матросов нет вопросов» в 1980-м. Сегодня в его фильмографии около 70 работ в полнометражных фильмах, среди которых «Отцы и дети», «Шофер на один рейс», «Женатый холостяк», «Карнавал», «ТАСС уполномочен заявить», «Заряженные смертью», «Снежный человек», и больше 100 ролей в телефильмах и сериалах.