Уходили в бессмертие: как готовили парад в осажденной Москве

Войска уходили с парада прямиком на фронт, на защиту Родины, фото 1941 года / Фотохроника ТАСС

80 лет назад на Красной площади осажденной фашистами столицы прошел военный парад, по окончании которого солдаты уходили на защиту города. Давайте вспомним, как это было.

На 7 ноября Гитлер назначил торжественное прохождение по Красной площади немецких войск и церемонию награждения отличившихся при захвате Москвы солдат заказанными в Швейцарии наручными часами с надписью «Первым ворвавшимся в Кремль». В обращении командования вермахта говорилось: «Солдаты! Перед вами Москва! За два года войны все столицы континента склонились перед вами, вы прошагали по улицам лучших городов. Вам осталась Москва. Заставьте ее склониться, покажите ей силу вашего оружия».

Но на подступах к столице Красная армия встала на рубежах обороны насмерть. К концу октября большие потери вынудили германское командование приостановить наступление на Москву. В боях наступила передышка.

24 октября Сталин вызвал к себе командующего войсками Московского военного округа генерала Павла Артемьева и командующего ВВС генерала Павла Жигарева и приказал готовиться к военному параду в столице. В мемуарах Артемьев вспоминал: «Сталин сказал: «Подготовку проводите в секрете. О начале парада сообщите мне лично после заседания 6 ноября». Я спросил: «Товарищ Сталин, а если прорвется вражеский самолет и начнет бомбить парад?» Он ответил: «Во-первых, ни один вражеский самолет не должен прорваться в Москву. А во-вторых, если все же сбросит бомбу, то уберите пострадавших и продолжайте парад».

Репродукция картины художника Константина Юона «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года» / Фотохроника ТАСС

Строго секретно

Небывалое прежде в мировой истории шествие войск — в осажденном врагами городе, который почти каждый день бомбили и где был введен комендантский час! — готовилось в обстановке секретности. В прошлом году Минобороны опубликовало архивные документы о подготовке и проведении парада. В справке-докладе коменданта Москвы генерал-майора Кузьмы Синилова он обозначен как некая «операция войск Московского гарнизона». Поражает утвержденный им список на допуск штатских людей. 7 ноября 1941 года, кроме участников парада, на главную площадь страны смог пройти лишь 41 человек.

О предстоящем параде не знали даже его участники! 6 ноября к столице СССР пытались прорваться 250 немецких бомбардировщиков, и зенитчикам стоило больших трудов не допустить их подлета к городу.

Но в этот же день в Москве состоялось традиционное заседание Моссовета по случаю годовщины Октябрьской революции. Провели его под землей — на платформе станции метро «Маяковская». Выступил Верховный главнокомандующий, крайне жестко сказавший о нацистах: «И эти люди, лишенные совести и чести, люди с моралью животных, имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации, нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Суворова и Кутузова?!»

После собрания на «Маяковской», уже ночью 6 ноября, генерал Артемьев сообщил командному составу войск Московского гарнизона о параде. На него вызвали полки 2-й Московской стрелковой дивизии и 332-й дивизии имени Фрунзе, подразделения Дивизии имени Дзержинского, Московский флотский экипаж, Особый батальон военного совета МВО и МЗО, батальон бывших красногвардейцев, два батальона Всеобуча, два артполка Московской зоны обороны, сводный зенитный полк ПВО, батальоны курсантов Окружного военно-политического и Краснознаменного артиллерийского училищ и только подошедшие из Мурманска и Архангельска два танковых батальона резерва Ставки.

Фото: Гурарий Самарий / ITAR-TASS

Под покровом Богородицы

В ночь на 7 ноября по указанию Сталина были зажжены кремлевские звезды и освобожден от маскировки Мавзолей Ленина. Утром подморозило, пеленой пошел снег. Никто еще не знал, чья возьмет в страшной войне, враг стоял у наших ворот, но с трибуны Мавзолея Верховный главнокомандующий сказал солдатам: «На вас смотрит весь мир... На вас смотрят порабощенные народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии!»

Накануне парада иерархи Русской православной церкви ходатайствовали о разрешении провести крестный ход с Казанской иконой Божией Матери. Власть — коммунистическая, атеистическая — дала разрешение. 7 ноября в Богоявленском соборе отслужили молебен, затем состоялся крестный ход с выносом иконы, которая неоднократно спасала Русь от захватчиков. Когда на площади Сталин выступал с речью перед участниками парада, митрополит Сергий обратился к верующим: «Не в первый раз русский народ переживает нашествие иноплеменных. Не в первый раз нам принимать и огненное крещение для спасения родной земли. Силен враг. Но велик Бог земли Русской!..»

Советские средние танки Т-34 на параде на Красной площади / Фото: waralbum.ru

…Полотнища боевых знамен наполняет морозный ветер, а душу рвет тоскою марш «Прощание славянки» — кинохронику, снятую на параде в осажденной Москве, смотреть невозможно. Болит сердце. А на старой пленке войска торжественно и сурово, строй за строем выходят из белой снежной пелены и в нее уходят. Многие солдаты — в бессмертие.