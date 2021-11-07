Королева театра: история успеха актрисы Рины Зеленой

Артистка театра и кино Рина Зеленая / Фото: А. Воротынский / РИА Новости

7 ноября этого года исполняется 120 лет со дня рождения актрисы Рины Зеленой. Не вспоминать ее невозможно: слишком много запоминающихся ролей она сыграла.

...Лада в семье у Зеленых не было, и, когда родилась Катя, никто особенно рад не был. Запутались и с документами — да так, что дата ее рождения позабылась даже близкими. В итоге записали Екатерину Васильевну Зеленую родившейся 25 октября 1901 года в Ташкенте. Лучшее слово для «определения» Кати было найдено друзьями семьи — «задорная». Не писаная красавица, она привлекала всех обаянием и неуемным внутренним огнем. И чувством юмора, которым славилась с детства.

До переезда всей семьи в Москву Катя училась в реальном училище — из нее планировали сделать «промышленника». Но после окончания гимназии фон Дервиз в Москве Зеленая отнесла документы в театральное училище и поступила туда, решив, что сделает все, чтобы как можно раньше стать самостоятельной. Первым шагом к этому стало замужество, но оно вышло коротким — адвокат Владимир Блюменфельд терпеть «задор» молодой супруги оказался неспособен. Она не грустила, но и не особо верила, что встретит свою любовь.

Обретая вожделенную независимость, Зеленая уехала из Москвы в Петроград, где работала в «Балаганчике», потом перебралась в Одессу, в театр «Крот». Ей давали роли с пикантной остринкой, она отлично читала стихи и монологи, а однажды, заполняя возникшую в концертной программе паузу, вдруг прочла «Мойдодыр» Чуковского «детским» голосом. Публика была покорена.

В 1957 году Эльдар Рязанов, задумав комедию «Девушка с характером», предложил Рине Зеленой не самую большую, но яркую роль в картине. И она блистательно сыграла Елизавету Тимофеевну / Фото: РИА Новости

Отныне послушать Зеленую приходили специально, иногда — прямо к ее номеру. А с 1940-х годов именно этот концертный жанр — «Взрослым о детях» — стал для нее основным. «Взрослая девочка» с голосом и уморительными интонациями ребенка завораживала зал. Ей рукоплескали, а иные номера и бисировали. Однажды, когда художник никак не мог вместить на афише ее имя, Зеленая решительно сократила его до «Рины». Это имя и станет знаменитым на всю страну. Постепенно известность ее росла, открывались и новые таланты. То же чувство юмора, например, позволяло ей к любой роли прибавлять детали, не заложенные в сценарии. Но именно они и «делали» роль! Она пародировала, была мастером импровизации, а задора ее хватало на весьма смелые сценические эксперименты: зрители заходились от восторга, когда актриса исполняла шутливый номер «Чарльстушки».

Сначала она пела частушки в русском сарафане, а потом внезапно оставалась без него — в оригинальном купальнике, верх которого представлял собой застегнутую косоворотку, на трусиках поблескивала голова серебряного петуха, а сбоку — его «хвост» из пышных страусиных перьев. Отплясывая чарльстон, Зеленая продолжала исполнять частушки, а зал рыдал от хохота…

У нее был литературный дар — она могла написать роль полностью, вместе с Агнией Барто создавала сценарий легендарного фильма «Подкидыш». Но, увы, в кино ей было дано играть в основном в эпизодах. Да, фразы ее героинь, нередко ею и придуманные, уходили в народ. Да, ее копировали, знали, но…

Рина Зеленая работала во многих московских театрах, мюзик-холле, на радио и, где бы ни появлялась, производила фурор. Уже дамой в годах, например, она выходила с номерами в программе «Вокруг смеха», и над ее репризами зал просто рыдал. Произносила она их без тени улыбки, отчего было еще смешнее. Открыла ее для себя и мультипликация. Зеленая озвучила более 40 анимационных лент!

На съемках фильма «Приключения Буратино», 1975 год / Фото: ITAR-TASS

…Свою любовь она все же встретила. Им стал Константин Топуридзе, известный архитектор, автор, в частности, таких знаменитых столичных жемчужин, как фонтан «Дружба народов», «Золотой колос» и «Каменный цветок» на ВДНХ.

Зеленой было смешно вспоминать, что когда-то она, как ей казалось, «сходила с ума» по Михаилу Кольцову — известному журналисту. Разве эти чувства можно было сравнивать? Константин, Котэ, стал смыслом ее жизни. Господь не послал им детей, но Зеленая не роптала. Она полюбила детей Котэ от первого брака и появлению у него внуков радовалась едва ли не больше его самого.

Кстати, в биографии Рины Васильевны есть эпизод, о котором знают не все, поскольку Зеленая была скромным человеком. Во время войны Рина Васильевна работала во фронтовых артистических бригадах и даже прошла с 4-м Украинским фронтом через Карпаты, между боями дав более 80 концертов для бойцов. Она гордилась, но не козыряла своим орденом Красной Звезды.

…В 1977 году второй инфаркт забрал у Рины того, кого она любила больше жизни — ее мужа. После этой потери в Зеленой будто угас свет. Она начала стремительно терять зрение, но снималась и сыграла после смерти мужа массу прекрасных ролей, чего стоит одна миссис Хадсон в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Она шутила, улыбалась, была доброжелательна, но, кажется, только и ждала, когда же уйдет к нему. Это случилось 1 апреля 1991 года. К этому моменту народная артистка РСФСР уже несколько лет находилась в Доме ветеранов кино.

…Кстати, у Рины Зеленой как-то спросили, отчего она не народная артистка СССР. Она отшутилась: это будет, но минут за сорок до моего ухода в мир иной. Пророческие слова! 1 апреля 1991 года Михаил Горбачев подписал указ о присвоении ей звания народной артистки СССР. Но за несколько часов до этого ее не стало, и звание ей так и не присвоили.