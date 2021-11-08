Пространство сцены заполняют не декорации, а мастерство актеров

Евгений Князев в роли князя Болконского и Аделина Гизатуллина в роли мадемуазель Бурьен / Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

8 ноября в Театре имени Евгения Вахтангова состоится премьера спектакля «Война и мир» режиссера Римаса Туминаса. Главное событие сезона приурочили к 100-летию учреждения.

На сцене — огромная двигающаяся серая стена и подиумы, на которых сидят, лежат, прыгают и танцуют герои спектакля.

— Без декораций играть легче. Можно расслабиться, не думать ни о чем, кроме своего персонажа. Но наше пространство, которое меняется каждый раз благодаря передвижной стене, тоже можно назвать декорациями, — рассказывает заслуженная артистка России Мария Волкова, играющая племянницу Ростовых Соню.

У актрисы, кстати, это был нелюбимый персонаж в книге: она считала Соню скучной.

— Но я смогла найти то, что меня в ней трогает, и в результате полюбила ее, — добавила Мария Волкова.

На сцене можно увидеть как молодой состав труппы, так и заслуженных и народных артистов России. Роль князя Болконского исполняют в разных составах Евгений Князев и Виктор Сухоруков, графа Ростова — Андрей Ильин и Сергей Маковецкий, Людмила Максакова играет Марью Перонскую, а Анна Дубровская — Анну Шерер.

Наташу Ростову сыграла Ольга Лерман. Ее героиня — женственная, но сильная.

Спектакль получился очень зрелищным. Великолепная актерская игра, необычное оформление сцены и спецэффекты создают на сцене Театра имени Вахтангова настоящее зрелище.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Римас Туминас, художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова:

— Современность театра — в способе мышления. На репетициях актеры размышляли не только по поводу текста, но и об эпохе, нравах и культуре. Они играют не только персонажей, но и идею. Спектакль требует простоты. Раньше мы нагружали себя бутафорией, сейчас нам это не нужно. Все будет чище, лишь пустое пространство и актер. Наверное, зрителю будет чего-то не хватать. Но спектакль должен быть прозрачен, ясен и точен.