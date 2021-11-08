Рублевка здорового человека: где с пользой отдохнуть в Подмосковье

Директор пансионата Борис Кузькин проводит экскурсию по территории комплекса / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Всероссийский центр изучения общественного мнения подвел итоги летнего сезона. В эпоху ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, почти половина населения нашей страны предпочла не уезжать далеко от родных мест. Теплое море и пляжи со всеми курортными прелестями привлекли только четверть отпускников. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, где можно с пользой для здоровья провести отпуск в родном Подмосковье.

Вместо дачи

За окнами мягко покачивающегося на рессорах автобуса плывут подмосковные пейзажи. На дворе золотая осень. Светится желтым и алым листва густых садов над дачными заборами, мелькают медные стволы стройных сосен в перелесках. Знаменитое Рублево-Успенское шоссе послушно стелется под колеса гладким асфальтом. Многие из нас по стереотипу воспринимают эти места как некую «элитную» территорию. Такое представление сложилось об этом уголке на западе ближнего Подмосковья в пресловутые постреформенные девяностые. Однако история у здешних дачных мест куда богаче и интереснее.

— Возраст Рублевки специалисты оценивают примерно в 700 лет, — говорит москвовед, автор исторического исследования о шоссе Константин Ковалев-Случевский. — Проезжий тракт проложили здесь еще во времена Ивана Калиты. В 1398 году в Звенигороде был заложен Саввино-Сторожевский монастырь, и с этого момента дорога к нему из Москвы получила новое значение. В Рождественском соборе монастыря преподобный Савва благословлял на царство будущих правителей. Священник поддерживал только тех наследников, чье право на престол считал истинным. Путь из Москвы на Звенигород звался «Царской дорогой»: начиная с государя Алексея Михайловича, отца Петра Великого, каждый российский правитель ездил по ней к мощам святого Саввы на богомолье. Имен у дороги было много: она звалась и Звенигородским трактом, и «путем богоизбранных», а привычной нам Рублевкой стала только в ХХ веке. Интересно, что само село Рублево, в честь которого дано популярное название нынешнего шоссе, стоит от него в стороне.

Серебристый асфальт упирается в строгий шлагбаум контрольно-пропускного пункта. Огромный лесопарк оздоровительного комплекса, рассеченный узенькими дорожками, встречает нас завораживающей тишиной. Среди крон деревьев прячутся возведенные еще в 1960-е годы спальные корпуса, современные физкультурные комплексы со спортзалами и бассейнами, песчаный пляж с лодочной станцией, летняя эстрада, две библиотеки, кинозал, обширная велопарковка…

— Строго говоря, здесь не один, а целых три оздоровительных учреждения, — рассказывает генеральный директор комплекса Борис Кузькин. — Тут поблизости есть еще три пансионата. Правда, посетить один из них сейчас не получится: там идет реконструкция.

Подмосковный оздоровительный комплекс был построен в 1965 году по инициативе товарища Косыгина, председателя Совета министров СССР. Алексей Николаевич приезжал на открытие и, перерезая красную ленточку у входа в главный корпус, заметил, что теперь каждому сотруднику правительственного аппарата не придется строить по отдельной ведомственной даче — отдыхать будут большим дружным коллективом, и вместе с тем практически в домашних или дачных условиях. Шли годы, менялась страна и ее руководители, а здесь до сих пор придерживаются заложенных во второй половине ХХ века традиций.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Чем отличается санаторий от пансионата? Тем, что в санатории нас в основном лечат или реабилитируют после травм или болезней. Там есть врачи, особые процедуры, строгий режим дня. А пансионат — это прежде всего место для отдыха и поправки здоровья методом коррекции образа жизни. Снять стресс, упорядочить свой день и мысли в голове, отказаться от вредных привычек и приобрести полезные — вот в чем суть оздоровительного отдыха, а уж во вторую очередь — всласть поспать и вкусно поесть, поплавать в реке или бассейне, побродить по лесным дорожкам или порыбачить.

По части разработки программ поправки здоровья у директора комплекса Бориса Кузькина огромный опыт. Через полтора года стукнет ровно 50 лет, как он этим занимается. По профессии врач, сразу после окончания Первого медицинского института он попал в знаменитое тогда Четвертое главное управление, которое заведовало так называемыми кремлевскими больницами.

— Я врач-эпидемиолог, а правильная, научнообоснованная организация отдыха — и есть главная профилактическая мера инфекционных заболеваний, особенно в период пандемии. В нашем пансионате есть обширная территория, большое количество автономных зданий, что позволяет соблюдать все эпидемиологические рекомендации. Сейчас у нас идет заезд участников молодежного форума — около сотни человек. В программе — флешмобы, занятия по тимбилдингу — укреплению морального климата в коллективе, и конференция, для которой имеется огромный зал, где можно по всем правилам безопасности рассадить гостей. Конечно, мы настойчиво просим всех соблюдать масочный режим.

Большинство досуговых и спортивных мероприятий руководство пансионата перенесло из помещений на улицу. Благо погода позволяет.

— Удивительное место! — восхищается гость форума, режиссер массовых мероприятий и праздников Алексей Воронов. — Подмосковная осень изумительно красива. Нас разместили в отличных условиях, сытно и вкусно накор ванием для проведения форума. И, что немаловажно, цены доступные.

По словам Бориса Кузькина, в пансионате есть постоянные клиенты, которые приезжают из года в год, потому что им здесь понравилось.

— Среди них много известных людей: ученых, писателей, работников культуры. Вот, например, Екатерина Арбатова — внучка знаменитого академика. Она даже создала целую инициативную группу, которая занимается подготовкой к празднованию юбилея нашего пансионата. Мы хотели торжественно отметить 55-летие в 2020 году, но праздник сорвал зловредный коронавирус. Проведем, как только схлынет волна пандемии.

Заповедная территория

У высокой застекленной стойки ресепшен гостей встречает администратор пансионата Кристина Баукова.

— По профессии я обыкновенный бухгалтер, — рассказывает она. — Недавно сменила скучную конторскую работу на службу приема и размещения в пансионате. Все-таки прав был знаменитый летчик-писатель Антуан де СентЭкзюпери: «Единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения», а здесь уж чего-чего, а этого хватает.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Казалось бы, нет работы проще: сиди себе за красивым письменным столом, держи на лице вечно «приклеенную» вежливую улыбку да заполняй бумаги о прибытии и отъезде отдыхающих… Как бы не так! Администратор на ресепшен — лицо заведения. По нему гости складывают первое впечатление обо всем учреждении. В служебные обязанности Кристины Бауковой входит не только бронирование номеров и размещение гостей, но и ведение финансовой отчетности, контроль за качеством обслуживания постояльцев, организация работы персонала, разрешение конфликтных и форс-мажорных ситуаций. Пожалуй, именно с нее и начинается здесь то, что мы привыкли называть кратким и емким словом «комфорт».

— У нас практически отсутствует понятие «мертвого сезона», — считает Борис Кузькин. — Любому курортнику в любое время найдем вид активного отдыха по душе. Значительные перерывы в заездах гостей возможны только по причине ремонтов. Сейчас, например, народу немного: мы готовимся к отопительному сезону, ремонтируем трубы, которые служат с 1965 года, отключаем горячую воду. Пансионат всегда шел в ногу со временем, неоднократно реконструировался и обновлялся. Как говорится, ничто не вечно, но может быть почти вечным при хорошем уходе.

Дорожка для оздоровительной ходьбы петляет по густому лесному массиву, где представлены, кажется, все виды подмосковной флоры — от обычных осинок, словно звенящих на слабом ветру медными монетками рдяных листьев, до приземистого северного можжевельника. У берега Москвы-реки растет необъятная ива, в роще — высоченные, словно светящиеся изнутри корабельные сосны. Среди густого подлеска дерзко мелькают алые пятна — прямо у дорожки притаилось огромное семейство ядовитых мухоморов.

— Нормальные, съедобные грибы тоже есть, раз эти пошли, — утверждает Борис Кузькин. — Парковая зона пансионата с лесной территорией занимает 169,2 гектара, экология этого леса уникальна. Как-то приезжала к нам группа архитекторов и ландшафтных дизайнеров. Говорят: давай, Борис Петрович, мы тебе хороший проект сделаем? Инвесторов найдем. Вырубим весь разномастный густой подлесок, облагородим землю, сделаем газоны, беседки, фонтаны — будет не хуже, чем в Петергофе! А я в ответ: что вы, ребята, нельзя! Это ведь не просто парк, это охраняемая заповедная природная зона. Девственная, веками складывавшаяся, чудом сохранившаяся в 30 километрах от городской черты. Ей достаточно того ухода, который ведет наш агроном с помощниками. Раз широко представлена флора — значит, и фауна богатая имеется. Здесь, например, целыми семьями живут белки и ежи, зайцы иногда заходят. А летом лес звенит от трелей соловьев.

— В реке рыба есть, много. Можно ее даже ловить, — делится секретом директор. — У нас отдыхающие и лещей добывали, и плотву, и щук.

Не соскучишься

Можно ли «устать от отдыха»? Психологи утверждают — запросто. Если верить статистике, на пятый день человеку становится скучно загорать на пляже. Через неделю даже гурману может приесться самая полезная и вкусная снедь в пансионатской столовой. Да и лесная тишина довольно быстро превращается в синоним одиночества и оторванности от привычных дел, а прогулки по стандартному маршруту трансформируются в обыденную обязаловку перед ужином. В подмосковных пансионатах нашли способ, как можно этого избежать.

— У нас есть программы тематического отдыха, — утверждает Кузькин. — Не просто «поспать-поесть-погулять», а чтобы у гостя была свежая пища для разума и чувств. Первая тема — спортивная. Игры, которые способствуют здоровому человеческому общению: футбол, волейбол, теннис. Кстати, не верьте, что теннис — суперэлитный вид спорта. Этот стереотип родился, когда страной правил Борис Ельцин, который в теннис поиграть любил. Мол, раз президент занимается, значит, это дорого и престижно. На самом деле это демократический спорт: учиться играть на любительском уровне можно в любом возрасте.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В спортзале гулко ухают в пол упругие мячи — здесь тренируется волейбольная команда. На лесной тропинке, пыхтя, крутит педали в гору целая кавалькада велосипедистов. В бассейне величаво мерит водную дорожку группа любителей плавать брассом. Для спортивных занятий пансионат оборудован десятком площадок на свежем воздухе и под крышей: от травяного футбольного поля до кортов с покрытием из прессованной резины.

— В случае дождя под крышу переедем, в спортзал, — смеется директор. — У нас для этого их несколько, чтобы всем места хватило. Здесь проводится традиционная спартакиада госслужащих. Да и профессиональные спортсмены такими возможностями не побрезгуют. К нам приезжали сплавляться по Москве-реке байдарочники, катались по нашим дорожкам мастера шоссейных гонок. А сейчас входит в традицию во время каникул принимать воспитанников московских школ олимпийского резерва.

Над пронзительной голубизной бассейна возвышается стройная фигура атлета со спасательным кругом в жилистой руке.

— А как же! У кого здесь всегда есть работа, вне зависимости от сезона и количества отдыхающих, так это у меня, — говорит спасатель Валерий Пятковский. — Летом — пляж, зимой — бассейн, двадцатипятиметровая акватория с переменной глубиной от 1,2 до 2,4 метра. К счастью, по-настоящему спасать кого-нибудь приходится редко: правильно проинструктированный отдыхающий законов поведения на воде, как правило, не нарушает.

Еще одно тематическое направление, которое практикуют в пансионате, — историко-краеведческий туризм.

— Раз уж так распорядилась судьба, что к нам ведет знаменитая старинная «Царская дорога», грех этим не воспользоваться, — считает Борис Петрович. — Мы приглашаем экскурсоводов, везем отдыхающих на автобусе по Звенигородскому тракту, посещаем старинный монастырь. Или едем в деревню Дунино, где в Великую Отечественную войну проходила линия фронта. Именно здесь не пустили врага в Москву в 1941 году. Или, например, в музей Пришвина поедем — удивительный был человек. И именно в этих краях свои лучшие книги написал.

Третье направление отдыха — культурная программа. Организацией встреч с актерами и писателями, концертов и танцевальных вечеров в пансионате занимается целый отдел.

— Это не просто массовики-затейники, аниматоры, это настоящие психологи и культуроведы, — утверждает Борис Кузькин. — Они изучают потенциальную аудиторию мероприятия и исходя из социального состава отдыхающих решают, кого пригласить. Так как у нас отдыхает много взрослых интеллигентных людей с высшим образованием, скорее привезут Лиона Измайлова, чем какую-нибудь молоденькую эстрадную певицу. У нас проходил слет писателей-фантастов. А недавно мы провели в лесопарке настоящий бардовский слет — со сценой под открытым небом, с жарким костром, с добрыми, с детства знакомыми песнями под живой аккомпанемент.

Пансионат на Рублево-Успенском шоссе — ведомственная база отдыха Управления делами президента. Однако сам глава государства здесь гость редкий.

— Бывал у нас Владимир Путин всего один раз, — вспоминает директор. — С деловым визитом. Но, думаю, когда-нибудь он нас снова навестит, уже чтобы отдохнуть как следует. Видите ли, подмосковные пансионаты так устроены: побывал один раз — непременно однажды обязательно вернешься.

РЕПЛИКА

Хаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья:

— Отдохнуть в здравницах Подмосковья можно ничуть не хуже, чем в лучших санаториях Краснодарского края, Крыма и Ставрополья. Вблизи столицы расположены порядка 80 разных оздоровительных учреждений. При этом среди них есть высокая доля ведомственных объектов, которые относятся к Министерству обороны или Управлению делами президента. Качество услуг в них всегда на высоте, а приобрести путевку туда могут не только сотрудники ведомств. Если рассматривать природные лечебные факторы, такие как чистота воздуха или наличие минеральных вод, то Московская область обеспечена этим в полной мере. Конечно, в мире есть уникальные питьевые курорты, как, например, Ессентуки. Но такое специфическое санаторно-курортное лечение необходимо далеко не всем. Для большинства людей вполне достаточно оздоровительной программы, которая есть в здравницах Московской области. Самое главное, если человек не уезжает из привычного климата, то его организм испытывает гораздо меньшую нагрузку. Особенно это важно для пожилых людей. Поэтому для них предпочтительнее отдых в Подмосковье. Добавлю, что санаторно-курортное лечение популярно и среди молодежи. Это во многом связано с тем, что на современного человека влияет множество стрессовых факторов. Отдых в санатории позволяет отдохнуть от рутины, восстановить жизненные показатели и энергию. Сейчас ведущие санаторные и гостиничные сети перепрофилируют свои программы на клиентов среднего возраста и на молодежь. Мы в ассоциации ежегодно проводим конкурс среди учреждений. Должен сказать, что подмосковные здравницы способны удовлетворить потребности отдыхающих.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным на 2021 год, на территории Московской области находится 32 крупных пансионата, подведомственных Министерству здравоохранения России. Кроме того, здесь расположены 5 домов отдыха, которые находятся в подчинении Министерства обороны России. Путешественники могут увидеть в регионе 5764 объекта культурного наследия, 1771 церковь и монастырь, 320 старинных усадеб, 383 памятника воинской славы.