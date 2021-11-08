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Священные места удмуртов и свадебное блюдо для башкирской невесты

Вероника Ушакова

Общество
Священные места удмуртов и свадебное блюдо для башкирской невесты
Фото: Пресс-служба Центра содействия межнациональному образованию «Этносфера»

В воскресенье, 7 ноября, завершился Большой этнографический диктант — 2021. Корреспондент «Вечерней Москвы» поучаствовала в онлайн-тестировании.

На экране всплывает первый вопрос: «Почему у удмуртов в некоторых рощах нельзя рубить деревья да и ходить просто так в них не нужно?» Вспоминаю поверья разных народов, предполагаю, что больше всего из предложенных вариантов подходит ответ: «Это места молений». В следующем вопросе нужно выбрать традиционное блюдо для встречи башкирской невесты вроде русского хлеба и соли. С этим народом ассоциируется исключительно вкусный мед... А вот и как раз вариант ответа: мед и масло.

Вопросы диктанта очень разные: где-то достаточно включить логику, а где-то нужно просто знать ответ.

— У каждого народа, живущего в России, свои уникальные традиции, — отмечает московский координатор Большого этнографического диктанта Хатам Хатамов. — Москва — многонациональный город, у нас много разных этносов. И у каждого своя культура, свой взгляд на мир. И люди, которые сосуществуют совместно, должны понимать друг друга. А для этого важно изучать особенности культуры народов.

Диктант состоял из 20 общих вопросов и 10 региональных. На выполнение всех заданий каждому участнику давалось 45 минут. Корреспондент «ВМ» справилась в два раза быстрее. Нажимаю на завершение теста. Там высвечивается 88 из 100 баллов.

Общие итоги диктанта подведут 12 декабря. Тогда россияне узнают, насколько хорошо они написали тест по сравнению с другими участниками всероссийской акции.

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