Ценные реликвии покажут грани личности великого князя

Москвичка Анна Куликова рассматривает парадную саблю князя Дмитрия Пожарского. Эта ценная реликвия — один из экспонатов новой выставки, которая открылась в Государственном историческом музее / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В Москве открыли выставку пяти реликвий Дмитрия Пожарского — лидера Второго народного ополчения, освободившего столицу от польско-литовских захватчиков 409 лет назад.

Реликвии, связанные с национальным героем Дмитрием Пожарским, разместили в одном из выставочных залов Государственного исторического музея. Один из самых заметных экспонатов — Евангелие, когда-то принадлежавшее русскому князю. Обложка сверкающей серебром и позолотой книги украшена резьбой, а сбоку закреплена прочными застежками. На первом листе — надпись, указывающая на то, что Евангелие действительно имело отношение к Дмитрию Пожарскому.

В числе реликвий — седло начала XVII века, по легенде принадлежавшее князю. Экипировка обтянута красным бархатом и украшена позолоченной тесьмой. Железные стремена пестреют растительным узором.

Рядом с амуницией для езды верхом находится еще один редкий экспонат музея — сабля с ножнами и поясом.

— После смерти лидера Второго народного ополчения эту саблю передали в Соловецкий монастырь. После революции все ценности святилища были изъяты. Но работники Оружейной палаты сумели спасти реликвию в числе других от продажи за границу и их переплавки, — рассказал директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

В числе подлинных реликвий — водосвятная позолоченная чаша с изображением Богоявления на мишени, украшенная сверху древнерусской надписью. Она свидетельствует о том, что князь с сыновьями Петром, Федором и Иваном подарили ее Тро ицкому собору Александро-Свирского монастыря.

Бросается в глаза парадная сабля князя с ножнами, а также знамя Дмитрия Михайловича Пожарского первой половины XVII века. Полотнище, которое экспонируют всего один раз в десять лет, по версии ученых могло быть с князем во время военных походов.

— Сначала это уникальное знамя хранилось в Спасо-Преображенском храме, который находится на территории Нижегородской губернии, а затем оно было передано в Оружейную палату по распоряжению императора Николая I в 1826 году. Во время реставрации знамени удалось сохранить основную часть изображений, — сообщил ведущий научный сотрудник Музеев Московского Кремля Сергей Орленко.

На знамени изображен Спас Вседержитель, архистратиг Архангел Михаил, а также предводитель иудейского народа Иисус Навин.

По словам экспертов, увидеть реликвии, связанные с личностью князя Дмитрия Пожарского, это большая редкость. Поскольку они связаны с тем историческим временем, когда существование русской государственности находилось практически под угрозой. Потомок Рюрика, предводитель Второго ополчения только ценой колоссальных усилий и ожесточенных боев сумел освободить Москву от польско-литовских интервентов.

Предметы, которые можно увидеть в Государственном историческом музее, — подлинные свидетели того времени и, разумеется, заслуживают внимание жителей столицы и туристов.

Выставка реликвий — это лишь часть масштабного проекта «Князь Дмитрий Пожарский. История и легенда». Его реализуют Музеи Московского Кремля совместно с Государственным историческим музеем.

Выставка реликвий князя Дмитрия Пожарского продлится до конца 2021 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Гагарина, генеральный директор музеев Московского Кремля:

— С периода освобождения Москвы от польско-литовских захватчиков осталось не так много предметов, а значит, и экспонатов, которые сейчас можно представить вниманию зрителей. Те, что сохранились, заслуга Дмитрия Пожарского, который дарил их церквям и монастырям. Во времена Петра I было принято решение отыскать эти предметы, чтобы в дальнейшем мы смогли гордиться героическими подвигами русских воинов.