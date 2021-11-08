Монумент сатирику Михаилу Жванецкому открыли в Москве

Памятник писателю-сатирику Михаилу Жванецкому открыли на Новодевичьем кладбище / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В Москве на территории Новодевичьего кладбища состоялось открытие памятника писателю-сатирику Михаилу Жванецкому. Известные деятели искусств, почитатели его таланта возложили цветы к обелиску.

Несколько букетов лежат у подножия памятника Жванецкому, несмотря на то, что сам монумент скрыт под черной тканью. К могиле подходит женщина с цветами. Это поклонница писателя, москвичка Елена Кагальникова.

— С его творчеством связана основная часть моей жизни. В своих трудах Жванецкий говорит такими словами, которые часто возникают в моей голове, — рассказала Елена.

Около 15:00 у памятника Жванецкому начали собираться близкие писателя: его вдова Наталья, певица Алла Пугачева, драматург Евгений Гришковец, актер Леонид Ярмольник и многие другие.

— Как-то он писал: «Не нарушайте мое одиночество и не оставляйте меня одного». Ничего более одинокого, чем памятник, на свете не существует. Мишенька, мы тебе не мешаем, но и одного не оставим, — рассказал специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и сдернул черную материю с монумента.

Взору открылась бронзовая плита с изображением силуэта Жванецкого с портфелем в руках. Автор монумента — скульптор Владимир Соскиев.

Близкие и друзья писателя возложили цветы к памятнику и вспомнили великие монологи сатирика.

ДОСЬЕ

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Запомнился не только как писатель-сатирик, но и в качестве исполнителя собственных сатирических миниатюр, а также актера и ведущего многих программ на телевидении. Его сатирические афоризмы стали народным достоянием. Народный артист России. Умер 6 ноября 2020 года от тяжелой болезни.