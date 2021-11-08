Москвичи смогут за полчаса сдать тест на антигены COVID-19 и узнать о наличии или отсутствии коронавируса

Фото: предоставлено компанией «Дилос»

Успех лечения и профилактики недуга зависит от правильного диагноза. Важно вовремя узнать, какой иммунитет мы имеем, сможет ли он противостоять этой коварной болезни. «ВМ» рассказывает, как можно сделать качественный тест на коронавирус.

О преимуществах экспресс-теста знают многие москвичи. О нем немало пишут в интернете. Экспресс-тест помогает выявить наличие вируса и оградить окружающих от дальнейшего заражения. С помощью эксперта разберемся, для чего он предназначен и когда лучше сдать анализ.

— Узнать, есть ли вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, в организме человека, можно двумя способами, — рассказывает заведующая лабораторией «Гемоскрин», кандидат медицинских наук, руководитель Международной школы цитологии Жанна Сапожкова. — Для этого нужно сдать ПЦР-тест либо пройти экспресс-тест на антиген.

ПЦР-тест, опирающийся на молекулярную диагностику, помогает обнаружить вирус в организме человека и узнать, болен ли он или является его носителем. Точность диагностики высокая. По словам эксперта, она составляет почти 100 процентов.

ПЦР-тест нужно сдать в первую очередь тем, кто был за границей, имел контакт с больными коронавирусом, у кого есть диагнозы «внебольничная пневмония», ОРВИ, грипп, а также сотрудникам медучреждений и людям старше 65 лет. Последние находятся в группе риска.

Делают ПЦР-тест в местной поликлинике (при наличии полиса ОМС) и в частных лабораториях, если у пациента нет признаков простуды и не было контактов с больными в последние несколько дней. Для проведения теста биологический материал из полости рта и носа берут в лаборатории или специалист выезжает на дом. Ждать результатов нужно не менее 24 часов.

Пациенты, у которых подозревают COVID-19, как правило, хотят быстро узнать о возможном наличии инфекции, чтобы начать лечение, информировать находившихся в близком контакте. Экспресс-тестирование позволяет этого добиться. Экспресс-тест на антигены помогает выявить белки вируса. Исследование проводится с помощью небольших приборов. Их легко транспортировать и устанавливать вне лаборатории. Исследуются образцы из носа или горла. Анализ позволяет оперативно обнаружить антиген вируса и занимает от 5 до 30 минут. Достоверность результатов составляет более 80 процентов.

Высокий процент достоверности показывает экспресс-тест PBCheck Covid 19 Ag. У этого теста высокая точность — 88,5 процента. При этом данный показатель у тестов Panbio Covid-19 Ag Rapid Test составил 87 процентов, а у Standard Q и BD Veritor — 87,2 процента. Исследования проводились в Институте микробиологии в Лозанне местными учеными. Они сравнили доступные экспресс-тесты на антиген с ПЦР. Они пришли к выводу, что экспресс-тестирование может быть очень полезно в клинических условиях в качестве дополнительного инструмента к ПЦР.Широкое использование экспресс-тестов на антиген, к примеру, помогло Швейцарии снизить очередную волну пандемии. Многие страны Европы сегодня выбирают экспресс-тесты на антиген как залог эпидемиологической безопасности.

Фото: предоставлено компанией «Дилос»

— Тест PBCheck COVID-19 Ag используется и в нашей лаборатории, — говорит Жанна Сапожкова. — Тест имеет стопроцентную специфичность, то есть никаких других инфекций, кроме коронавирусной, он диагностировать не будет, а чувствительность теста составляет 92,11 процента. Это значит, что из 100 инфицированных вирус будет определен у 92. Остальные 8 процентов могут быть, например, образцы, где количество вируса незначительно.

Еще одним большим преимуществом экспресс-тестов является то, что они легко выполнимы, не требуют специального оборудования и особых условий для проведения, стоят дешевле, чем лабораторные исследования, быстро выдают результаты.

Как видим, экспресс-тестирование — очень удобный и быстрый способ определить наличие вируса в организме. Тестирование проводится в аэропортах, вокзалах, на крупных предприятиях и в медицинских учреждениях. Анализ требует минимальной подготовки и дешевле ПЦР-тестирования.

Таким образом, экспресс-тестирование на антиген как альтернатива ПЦР-тестам — довольно удобная методика диагностики коронавируса, так как позволяет проверить наличие инфекции у большого количества людей в максимально короткие сроки.

Фото: предоставлено компанией «Дилос»

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