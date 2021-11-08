Сердце, сотканное из доброты и всеобъемлющей любви

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9 ноября народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой исполняется 92 года.

Всю свою жизнь Александра Пахмутова посвятила исключительно музыке. Первую пьесу для фортепиано «Петухи поют» она написала еще в пятилетнем возрасте. А к настоящему времени на ее счету уже более 400 композиций, многие из которых знает каждый россиянин.

Пахмутова написала музыку и к десяткам кинокартин. Она сочиняла мелодии для культовых советских и российских фильмов «Девчата (1961 год), «Три тополя на Плющихе» (1967 год), «Карнавальная ночь — 2» (2006 год) и многих других. По сей день Александра Пахмутова творит, выходит в свет и не оставляет главное увлечение своей жизни — музыку. Сейчас композитор — почетный член Патриаршего совета по культуре Русской православной церкви. В нем же состоит и ее друг, народный художник СССР Александр Шилов. В его галерее Александра Пахмутова — частый гость. В компании своего мужа, поэта Николая Добронравова, она появляется на творческих вечерах.

— Я хочу сказать, что Александра Пахмутова — великая женщина, — отметил Александр Шилов. — Потому что она пишет музыку не только своим талантом, но и сердцем, тонкой, доброй, ранимой душой. Это неотъемлемая часть всех ее сочинений. И коллеги ценят ее именно за это, потому что своим искренним творчеством она смогла достучаться до сердец многих людей и их душ.

С Шиловым Александра Пахмутова познакомилась в Доме космонавтов. Композитор давала концерты на сцене Звездного городка, в то время как художник писал космонавтов с натуры.

— Я преклоняюсь перед ее трудолюбием. Она могла бы сейчас почивать на лаврах, но она не пользуется этим. Ее сердце и душа сотканы из любви к людям и Отечеству. Она патриот, и за это ее еще больше любят в народе, — добавил Александр Шилов.

Художник отметил, что ни одну ее композицию нельзя назвать «проходной», так как все идут от чистого сердца. К слову, песни Александры Пахмутовой исполняли многие известные артисты. Среди них — Эдита Пьеха, Муслим Магомаев, Лев Лещенко, Надежда Бабкина и многие другие.

Немало композиций Александра Пахмутова написала в творческом тандеме со своим супругом Николаем Добронравовым. Одна из них — песня «Как молоды мы были», которую исполняли Иосиф Кобзон, Тамара Гвердцители и Александр Градский.

— В этот день я присоединяюсь к поздравлениям, — поделился музыкант Александр Градский. — Я давно, к сожалению, не виделся с ней лично. Надеюсь, что у нее все в порядке. Желаю счастья, здоровья и чтобы все у нее было хорошо.

В тандеме с мужем Александра Пахмутова в 1971 году написала и легендарную песню «Надежда». Первой ее исполнила Эдита Пьеха, затем Анна Герман, Муслим Магомаев, Лев Лещенко и другие артисты. В этом году композиции исполняется ровно 50 лет.

В честь юбилейной даты в День народного единства песню «Надежда» исполнили творческие коллективы по всей России. А в Абакане даже перевели слова композиции на хакасский язык.

ДОСЬЕ

Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в Бекетовке Нижне-Волжского края (ныне микрорайон Волгограда). В 1936 году начала учиться в Сталинградской музыкальной школе. В 1946 году поступила на композиторское отделение Московской консерватории. Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Москвы. Награждена орденом Андрея Первозванного.

Редакция Вечерней Москвы присоединяется к поздравлениям и желает Александре Пахмутовой крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, энергии, любви, счастья и долгих лет жизни!