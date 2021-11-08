Диапазон от Вивальди до Моргенштерна

Аккордеонист Марк Майер выступает на одном из своих концертов. Он пишет музыку, а также исполняет каверы известных хитов / Фото: Из личного архива Марка Майера

Москвич Марк Майер — профессиональный аккордеонист. Он считает, что его инструмент сильно недооценивают. Марк решил доказать всем, что аккордеон — это модно. Вместо русских народных песен он играет современные хиты.

Марк Майер увлекается музыкой с самого детства. В его семье сохранились фотографии, где он уже в трехлетнем возрасте пытался взять в руки массивный аккордеон. То, что начиналось как хобби и факультативные занятия, после школы превратилось в страсть и профессию.

— К 15 годам я осознал, что свяжу свою жизнь с музыкой. Хотя профессионально никто в моей семье этим не занимался. Мой дедушка имел высшее музыкальное образование и играл на скрипке, но делал он это больше для удовольствия, на больших семейных праздниках, — рассказал Марк Майер.

Аккордеонист окончил эстрадное отделение Московского государственного института культуры. Его кумирами были американские музыканты Рэй Чарльз, Джеймс Браун и Майкл Джексон. Однако Марк выбрал не саксофон, фортепиано или гитару, а аккордеон.

— Этот инструмент имеет безграничные возможности звукоизвлечения и самовыражения. Он может быть разным в зависимости от выбора регистра. Для меня аккордеон — продолжение личности. Мне нравится шокировать людей, заставлять их увидеть этот традиционный инструмент в совершенно новом свете, в новом современном звучании, — пояснил Марк Майер.

Нетрадиционный подход москвича и его музыкальный талант не остались незамеченными. Марк Майер стал лауреатом Всероссийского открытого конкурса аккордеонистов «Югория». Еще он занял первое место в международном конкурсе «Виват-Баян» и получил гран-при Международного конкурса аккордеонистов и баянистов, который проходил в итальянском городе Кастельфидардо. Марк Майер собрал свою команду единомышленников, и теперь музыкальный коллектив выступает в Москве на мероприятиях, исполняя современные композиции.

— Но в основном мы создаем творческие вариации популярной музыки. Над каждым треком работают аранжировщик и композитор. Иногда на кавер уходит неделя, иногда — несколько месяцев. Я играю на аккордеоне все: от Светланы Лободы и Моргенштерна до Антонио Вивальди и Иоганна Себастьяна Баха, — рассказал Марк Майер.

Несмотря на пандемию, за прошлый год музыканту удалось провести в столице свыше 200 выступлений. Сейчас у него в планах расширять географию концертов.

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