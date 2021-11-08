Старинную часовню восстановят добровольцы

Плотник Денис Плетнев из Москвы восстанавливает один из храмов в Архангельской области. Сейчас он ведет плотницкие курсы для всех желающих в Садовниках / Фото: Фонд «Вереница»

Мастера-реставраторы столичного фонда «Вереница» занимаются восстановлением главки Георгиевской часовни в деревне Зашондомье Архангельской области. На этой неделе они начнут обсуждение плана ремонтных работ.

Деревянная часовня Георгия Победоносца стоит на реке Моша. Она построена в архитектурном стиле клетских храмов. Иногда такие сооружения возводили без использования гвоздей, и обычно они состояли из одного или двух срубов. Точной даты появления этой часовенки нет, но по расчетам специалистов ее возраст можно начать отсчитывать приблизительно с XVIII века. Именно такими деревянными церквями, храмами и часовнями занимаются добровольцы Фонда «Вереница». История этого объединения началась еще в 1990-х годах.

— Тогда наш нынешний директор Маргарита Баева вместе с другими добровольцами из Москвы ездила в Архангельскую область, чтобы помогать консервировать разрушающиеся храмы, — рассказала координатор одного из объектов, доброволец фонда Дарья Михайлова.

Но потом началось тяжелое для страны время. К тому же у Маргариты появилась семья, дети, и она на долгие годы перестала заниматься спасением старинных храмов. Но в 2006 году девушка услышала о том, что две церкви и колокольня, находящиеся в Архангельской области, сгорели.

— И Маргарита поняла, что нужно что-то делать. Все же это наше наследие, история, память. И мало кто заинтересован в том, чтобы спасать храмы. Но кто мы без нашей истории? Это основа того, что было и есть. Так и появился фонд, — добавила Дарья.

Сейчас в организации есть костяк волонтеров, которые постоянно выезжают на объекты. Такие командировки начинаются в середины весны и заканчиваются в начале осени. Все же зимой на Севере сложно проводить восстановительные работы. К тому же добровольцы во время выездов живут в палатках.

Но в зимнее время волонтеры не бездельничают. Они проводят оценку состояния объектов, создают проект, который нужно обязательно согласовать с инспекцией, отвечающей за памятники архитектуры и зодчества. А еще нужно до весны собрать команду, средства, найти все необходимые материалы. Кроме того, зимой в Алексеевской церкви в Садовниках у «Вереницы» есть свои вагончики, где проходят плотницкие курсы. Во время работы там приятно пахнет деревом, правда, немного шумновато: то и дело раздаются звуки топора и бензопилы. Под руководством мастера Дениса Плетнева все желающие могут бесплатно научиться работать с инструментами. А еще такая деятельность подходит для тех, кто очень хочет помогать, но не может уехать в теплое время года на другой край страны.

— Сейчас, например, мы делаем навес для хранения материалов. Работаем по старинным технологиям, — отметил Денис Плетнев.

Там же, в мастерской, команда во главе с волонтером фонда, плотником-реставратором Дмитрием Ремневым, будет создавать новую главку для часовни. Оригинальная, к сожалению, не сохранилась. Поэтому команде нужно будет ее смастерить с нуля.

Четкого графика пока у мастеров нет: он будет плавающим. Но к новому рабочему сезону они должны закончить главку часовни, чтобы вернуть ее на место.

А еще в планах фонда найти в Москве новые места для своих мастерских. Правда, с этим возникают трудности, ведь добровольцам нужно такое пространство, где они бы не мешали шумом соседям.

Кроме того, по мере своих сил добровольцы занимаются с деревенскими детьми и помогают книгами сельским библиотекам. Да и храмов, которые нужно восстановить, с каждым годом становится все больше. Когда-то только в Архангельской области, где работали волонтеры, их было около двух тысяч, а сейчас осталось всего около 400.

А еще с недавнего времени волонтеры начали заниматься восстановлением и ремонтом старинных необычных деревянных домов: расписных, с резными наличниками.

Фонд всегда ждет новых желающих восстанавливать храмы, чтобы наши потомки могли прикоснуться к истории страны и увидеть ее своими глазами.

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

Реставратор должен освоить архитектурные, исторические и конструкторские знания. Мастеру необходимо мысленно погружаться в эпоху, когда был создан тот или иной объект. После проведения комплексного анализа реставратор должен понять, как при помощи современных технологий восстановить здание или какую-то его часть. Кроме того, мастеру необходимо максимально сохранить исходные материалы. Это один из главных критериев, которые предъявляются к восстановлению объектов культурного наследия. Если «родные» части спасти не удается, нужно сохранить идентичность и использовать материалы и стиль работы, характерные для того времени.