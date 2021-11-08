Нагрузка на соцработников возросла, но они не унывают

Социальный работник Территориального центра социального обслуживания «Беговой», филиал «Савеловский», Светлана Вишнякова (справа) навещает свою подопечную, пенсионерку Анну Ибрагимовну Юрковец, и ее домашнего питомца / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Горячая линия Комплекса соцразвития продолжает прием заявок от жителей старшего возраста. Соцработники выполняют заявки и оказывают помощь своим подопечным.

В связи с ростом числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года невакцинированные москвичи старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны оставаться дома. Горожане, кому необходима помощь, вновь могут обратиться на горячую линию Комплекса социального развития по номеру 8 (495) 870-45-09.

— Тем, кто нуждается в помощи, помимо заказа продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, на горячую линию можно обратиться и по вопросам психологической помощи, — рассказали в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

Нагрузка на социальных работников в связи с поступлением заявок, конечно, увеличилась. Ведь теперь нужно не только навещать подопечных пенсионеров, но и доставлять продукты и лекарства тем, кто обратился за помощью на горячую линию. Но сотрудники соцзащиты понимают важность своей работы и всегда готовы прийти на выручку. Светлана Вишнякова трудится в Территориальном центре социального обслуживания «Беговой», филиал «Савеловский», уже семь лет.

— Узнала, что есть подходящая мне вакансия, и с этой работой было удобно совмещать заботу о семье, — поделилась она.

Уже в процессе Светлана поняла, что помогать людям — ее призвание. И, несмотря на усталость и высокую нагрузку, она всегда с улыбкой идет к людям старшего возраста. 76-летней Анне Ибрагимовне Юрковец она помогает уже почти год.

— Я хожу вместе с ней на прогулку в ближайший парк, заказываю продукты, убираюсь в квартире, — рассказала Светлана Вишнякова.

Общий язык с Анной Ибрагимовной она нашла быстро.

— Светлана очень внимательная, исполнительная, с ней приятно поговорить по душам, — поделилась пенсионерка. — Я уже в возрасте, сама бы со всем не справилась, поэтому и обратилась за помощью в социальную службу. Во время посещения подопечных соцработники соблюдают все меры безопасности. Обязательно надевают чистую маску и перчатки. Кроме того, все сотрудники прошли вакцинацию от коронавируса.

— Я тоже сделала прививку, — рассказала Анна Ибрагимовна. — Со мной живут еще супруг и сестра-инвалид. Они тоже все вакцинировались. Мы не хотим заболеть, а вирус очень опасен, поэтому решили защитить себя.

Социальный работник Территориального центра социального обслуживания «Тимирязевский» Ирина Бородина тоже помогает людям на самоизоляции.

— Сейчас заявок гораздо меньше, чем в прошлые разы, когда пандемия только начиналась, — сказала она. — Но все равно работы у нас немало.

В основном, говорит Ирина, на горячую линию обращаются те, кто не вакцинировался или болеет коронавирусом.

— Им мы оставляем продукты около двери или помогаем заказать товары онлайн с доставкой, — пояснила соцработник.

Есть и те, кто почти не выходит из дома, но прибегает лишь к разовой помощи. Среди них — 70-летняя пенсионерка Светлана Николаевна Сергеева.

— На днях приехали с дачи поздно вечером, нерабочие дни провели за городом, а дома холодильник пустой, даже хлеба не было. Муж у меня инвалид, поэтому я утром позвонила в соцзащиту, через пару часов Ирина принесла продукты, — рассказала пенсионерка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Людям, входящим в группу риска, сейчас очень важно беречь себя и соблюдать режим самоизоляции. Поэтому мы возобновили прием заявок на предоставление социальных услуг на горячей линии Комплекса социального развития для тех москвичей, кому необходима помощь. К каждому звонку и обращению наши сотрудники подходят индивидуально, поскольку жителям нужны не только услуги, им нужно почувствовать заботу и внимание.