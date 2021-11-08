Искренняя забота. Молодежь активно поддерживает старшее поколение

Волонтер Максим Конев привез подарки ветерану Сергею Медникову / Фото: Анастасия Хмилинская

Людям старшего поколения бывает тяжело выходить на улицу за продуктами. К сожалению, у многих ветеранов родственники далеко, к тому же до сих пор бушует пандемия коронавируса. Тут на помощь пожилым москвичам приходят «Волонтеры Победы».

Закупить необходимые продукты по списку, вызвать врача, прибраться в квартире — пусть это, может быть, и немного, но такая поддержка жизненно необходима.

— «Волонтеры Победы» регулярно помогают ветеранам, ведь пожилым людям вдвойне важно беречь свое здоровье, — считает координатор направления «Медиа Победа» Анастасия Хмилинская. — Так, на прошлой неделе «Волонтеры Победы» навестили ветерана Великой Отечественной войны Лидию Кокошко. Ребята принесли ей продуктовый набор, а также новый тонометр для измерения давления. Прибор, кстати, помогла приобрести наш давний друг — депутат Ольга Амельченкова. А 6 ноября мы поздравили с днем рождения участника Сталинградской битвы Николая Мельникова, принесли ему угощение и подарки. На будущий год Николай Александрович пригласил нас вместе отметить его столетие.

«Волонтеры Победы» искренне заботятся о здоровье людей старшего поколения. Маски, перчатки, справка и сертификат о пройденной вакцинации для их работы обязательны.

— Для меня самое ценное — это видеть счастливые, горящие глаза ветеранов, когда к ним приходишь в гости, — говорит доброволец Максим Конев. — Люди старшего поколения с удовольствием рассказывают истории о своей жизни, угощают чаем, ветераны показывают свои медали.

Так было до пандемии. Сейчас мы соблюдаем санитарные рекомендации, например, не проходим в квартиру. Да и встречи стали короче. Но наша работа почти не изменилась, немного модифицировался лишь наш внешний вид — носим маски и перчатки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктория Лотарева, координатор направления «Связь поколений» в Москве:

— Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» — это связующая нить между молодежью и людьми старшего поколения. Сказать, что только мы помогаем ветеранам, было бы неправильно. Это абсолютно взаимная помощь. Ветераны делятся своими воспоминаниями, благодаря которым у нас есть возможность переосмыслить наши ценности и сделать верные выводы. Герои рассказывают нам историю в лицах, показывают награды, фотографии, читают свои дневники.