Беллетрист и драматург: для школьников подготовилиприложения в МЭШ ко Дню рождения Ивана Тургенева

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Вспомнить самые известные произведения писателя, узнать интересные факты из его биографии и понять, что такое «роман на злобу дня», столичные школьники смогут с помощью интерактивного контента Библиотеки «Московской электронной школы».

Иван Сергеевич Тургенев был одним из самых значимых писателей XIX века, чья художественная система изменила поэтику романа как на его Родине, так и в творчестве зарубежных авторов. Интересные факты из биографии литератора школьники узнают, посмотрев видеоролик.

Знаменитый роман «Отцы и дети», написанный «на злобу дня» и исследовавший общественные настроения того времени, впервые увидел свет на страницах журнала «Русский вестник» в 1860 году. Произведение было принято критиками «на ура», однако не получило поддержки либералов. Проверить, насколько внимательно читали роман, поможет специальное интерактивное приложение.

Талантливый автор легко писал как для детей, так и для взрослых. Многие свои творения он создал в родовом поместье. Именно здесь появилась, например, «Му-му». В письмах к друзьям и издателям Тургенев признавался, что основа сюжета была взята из детских воспоминаний. Освежить в памяти произведение школьники смогут, разгадав кроссворд.

Узнав, что в Петербурге журнал «Современник» выкуплен Николаем Некрасовым и его другом, Иван Сергеевич решил помочь им с материалами. Тогда был написал цикл рассказов, вошедших позднее в сборник «Записки охотника». Самым последним стал «Бежин луг», который затем автор назовет своим любимым детищем из всех творений цикла. Более подробно узнать историю создания рассказа можно, посмотрев одноименный урок. А вспомнить все произведения, вошедшие в цикл, школьникам поможет филворд.

Библиотека «МЭШ» – сервис проекта «Московская электронная школа», разработанный столичным Департаментом образования и науки совместно с городским Департаментом информационных технологий.

В библиотеке собраны разнообразные образовательные материалы: свыше 56 тысяч сценариев уроков, более 11 тысяч видеоуроков, свыше 1,7 тысячи электронных учебных пособий, 348 учебников и 245 произведений художественной литературы, более 150 тысяч образовательных интерактивных приложений, а также тренажеры для самопроверки и уникальные виртуальные лаборатории.