Подарки столичного масштаба

Специалисты компании осматривают ход работ на строительстве одной из станций БКЛ метро / Фото: АО «Мосинжпроект»

Один из крупнейших инжиниринговых холдингов «Мосинжпроект» отметил 63 года со дня основания.

Встретить очередную годовщину компания решила подарками для всего города. Одним из самых значимых можно назвать новые станции Большой кольцевой линии (БКЛ). Ежедневно подземкой пользуются миллионы людей, а открытие новых станций позволяет проложить комфортный маршрут. Из 31 станции открыто уже 12, и реализация этого крупнейшего проекта продолжается. Он обещает стать мировым рекордсменом: московская БКЛ на 13 километров обгонит пекинского подземного «собрата».

— В этом году холдинг готовит к вводу еще десять станций Большой кольцевой линии метрополитена, — рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. — Этот ввод будет рекордным!

Кстати, «Мосинжпроект» установил мировой рекорд Гиннесса по самому большому количеству тоннелепроходческих щитов, работающих одновременно на проекте: сразу 23 механизированных комплекса трудились на строительстве столичного метро. Рекордной можно назвать и программу развития современных транспортных хабов. «Мосинжпроект» выступает одним из операторов по реализации сети транспортно-пересадочных узлов. Так, в прошлом году открыл свои двери для пассажиров один из крупнейших ТПУ Европы — «Нижегородская». Его развитие продолжается.

— Узел объединяет две линии метрополитена, Московское центральное кольцо, железную дорогу и наземный городской транспорт, — отметил Юрий Кравцов.

Холдинг участвовал в строительстве Северо-Западной хорды / Фото:Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Еще один незаменимый подарок столице — современные магистрали. Основными направлениями в области дорожного проектирования и строительства для компании являются реконструкция вылетных магистралей и развязок на Московской кольцевой автодороге, развитие улично-дорожной сети в разных районах Москвы.

— В числе наших ключевых объектов, созданных в разные годы, — система скоростных хордовых магистралей, трасса Солнцево — Бутово — Видное, реконструкция Калужского шоссе, реконструкция Щелковского шоссе от Садового кольца до Московской кольцевой автодороги и другие, — привел примеры генеральный директор холдинга.

Фото: Национального космического центра / stroi.mos.ru

Ежегодно в портфеле компании становится все больше наград за реализованные проекты.

В прошлые годы это были стадион «Лужники», парк «Зарядье» с концертным залом, театр «Геликон-опера», Дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, новые линии и станции метрополитена, дорожные объекты. В этом году в рейтинге крупнейших строительных компаний мира ENR’s 2021 Top 250 Global Contractors «Мосинжпроект» поднялся на 114-е место. А недавно холдинг успешно прошел аудит компании Lloyd’s Register на соответствие международным требованиям в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

Сегодня «Мосинжпроект» активно использует технологии информационного моделирования (BIM) и планирует осуществить цифровизацию всех производственных процессов — проектирования, строительства и эксплуатации.

— Проектный институт «Мосинжпроект» был признан «BIM-компанией года» со стороны одного из крупнейших разработчиков программного обеспечения. В холдинге создан центр компетенций BIM, который готов содействовать увеличению числа проектов с применением технологий информационного моделирования, — сообщил Юрий Кравцов.

Работают быстро и качественно

Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

Фото: stroi.mos.ru

На протяжении десятилетий «Мосинжпроект» играет колоссальную роль в жизни Москвы. За этот период из стен института вышли проекты десятков тысяч километров инженерных сетей, тысяч километров автомобильных дорог, многих сотен транспортных сооружений и пешеходных переходов. С участием специалистов компании спроектирован ряд знаковых объектов столицы, среди которых — торговый комплекс «Охотный Ряд», сложнейшие развязки, тоннели и эстакады московских радиальных, кольцевых и хордовых магистралей.

Новое время поставило перед «Мосинжпроектом» новые масштабные задачи. В 2011 году холдинг стал оператором программы строительства новых линий метро, транспортно-пересадочных узлов. За последнее десятилетие специалисты компании разработали проекты реконструкции вылетных магистралей столицы. «Мосинжпроект» блестяще справился с реализацией знаковых градостроительных проектов — реконструкцией главной арены чемпионата мира по футболу — 2018 — стадиона «Лужники», строительством Дворца художественной гимнастики. Построенные холдингом парк и концертный зал «Зарядье », здание «Геликон-оперы » стали любимыми объектами отдыха и досуга москвичей и приезжающих в столицу туристов.

На «Мосинжпроект» всегда можно положиться — коллектив работает надежно, быстро и качественно. От всей души желаю всем, кто связал свою профессиональную деятельность с работой холдинга, крепкого здоровья, удачи, новых интересных проектов и успехов в работе.

Внедрят облачные Технологии

«Мосинжпроект» предлагает свой опыт российским регионам и зарубежным странам.

«Мосинжпроект» и российская «Техкомпания Хуавэй», входящая в консорциум Huawei Technologies, подписали соглашение о сотрудничестве в области технологий цифровизации строительной отрасли. Совместная работа затронет такие сферы, как применение искусственного интеллекта, машинного обучения, облачных технологий, интернета вещей и нейросетей для повышения эффективности строительства и эксплуатации объектов городской недвижимости и прилегающих к ним территорий. Разрабатываемые решения, например, для обеспечения безопасности стройплощадок, или облачные хранилища данных, будут создаваться с учетом специфики московских строек и смогут повсеместно применяться при строительстве в городе.

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