Москвичка в двадцатом поколении

Актриса Мария Аниканова в роли Миледи (Ольги Ярославовны) в сцене из спектакля «Дюма» по пьесе Ивана Охлобыстина в театре «Современник». / Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это известная актриса театра и кино Мария Аниканова.

Мария Аниканова снялась в пятидесяти шести фильмах и телесериалах. Кроме того, она задействована во множестве театральных постановок и, несмотря на свой плотный рабочий график, всегда находит время для занятий общественной деятельностью вне репетиций, съемок и выступлений.

Вот уже четвертый год подряд актриса театра и кино начитывает для посетителей Библиотеки № 122 имени Александра Грина Тотальный диктант.

— Как вы решили стать ведущей мероприятия в этой читальне?

— Я люблю русский язык и считаю своим долгом помогать людям правильно им пользоваться. Наша родная речь одна из самых изменчивых, мне отрадно, что ей интересуются, стремятся говорить и писать грамотно. Кроме того, у меня сложились очень хорошие отношения с сотрудниками библиотеки имени Грина. Там работают удивительные люди, энтузиасты своего дела и настоящие интеллигенты.

— Для социолога «интеллигент» — представитель сословия, занятого умственным трудом. А для вас?

— Прежде всего совокупность особых личностных качеств. Обратите внимание, что во многих европейских языках понятие «интеллигент» связано в первую очередь с интеллектом. А у нас в первую очередь — чувство такта, благородство и достоинство.

Актриса Мария Аниканова в роли Миледи (Ольги Ярославовны) в сцене из спектакля «Дюма» по пьесе Ивана Охлобыстина в театре «Современник». / Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

— Вы ведь коренная москвичка? Расскажите о своей семье, пожалуйста.

— Моя семья — москвичи чуть ли не в двадцатом поколении. Я родилась среди спортсменов. Бабушка и мама были фигуристками, дедушка, папин отец, — борцом. Папа работал спортивным врачом. Я и сама в детстве занималась фигурным катанием. К 16 годам достигла звания мастера спорта. Это во многом предопределило мою судьбу, воспитало такие качества, как самодисциплина и требовательность к себе.

— Но чтобы полностью реализовать свои таланты актрисы, вы окончили Щукинское училище...

— Да. Профессионализм важен в любом деле. Без специального образования не будет прогресса.

— Какой уголок Москвы ваш любимый? И расскажите, как туда попасть?

— Я люблю Чистые пруды, старые московские дворики и переулки в центре. Там находится мой театр. Попасть туда можно, например, от станции метро «Тургеневская». Но самая любимая — «Маяковская». В ее строгих колоннах, светящихся полированным металлом, кажется, до сих пор звучат чеканные строки замечательного поэта.

ДОСЬЕ

Мария Аниканова — советская и российская актриса. Родилась 20 июня 1973 года. Дебютировала в фильме «Дом под звездным небом». В 1995 году окончила Театральный институт имени Бориса Щукина и стала работать в театре «Современник». 20 апреля 2014 года Марии присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».