Ковидище Поганое доканало: за время пандемии возникло 3,5 тысячи новых слов и выражений

Вакцинация разделила людей на два лагеря: «антиваксеров» и «ковидиотов» / Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

9 ноября Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина опубликовал исследование самых популярных слов за 2021 год. Вне конкуренции оказался «спутник». Как изменилась лексика за последние два года, разбиралась «Вечерняя Москва».

Лингвист Ирина Левонтина рассказала, что на фоне возросшего интереса людей к теме вакцинации такой результат вполне очевиден.

— В 1957 году СССР запустил первый искусственный спутник Земли. Это считалось большим достижением для нашей страны. Слово «спутник» стало для нас символом лидерства и превосходства. Поэтому не случайно, что им назвали первую в мире вакцину, созданную российскими учеными, — пояснила эксперт. — Ну и конечно, прививочная кампания в этом году идет интенсивно, как и обсуждения вакцины. Так что результат закономерен. Эксперты-лингвисты привели еще несколько слов, которые не попали в рейтинг, но продемонстрировали мощный рост по числу упоминаний в СМИ и интернете в 2021 году. В их числе «QR-код», «антипрививочник» и «антиваксер».

Ирина Левонтина пояснила, что многие слова, связанные с COVID-19, могут выйти из употребления.

— Слова «антипрививочник» и «антиваксер» появились как реакция людей на вакцинацию. Есть и другие, например, «ковидиот», адресованное сторонникам вакцинации. Или «ковидобес», употребляемое в сторону противников. Когда реакция в обществе спадет, тема будет меньше муссироваться и слова могут выйти из обращения, — рассказала Левонтина.

Некоторые слова получили вторую жизнь с пандемией. Те же «QR-код» или «социальная дистанция», «удаленка», «дистанционка».

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Новая лексика для многих стала объектом творчества и выражения экспрессии, отношения к чему-либо. Это помогает снимать стресс, считают лингвисты и психологи.

— Если это шутливые выражения, то сразу снижается уровень стресса, — рассказала клинический психолог Ирина Финн. — Человек как бы аккумулирует свое состояние, пытается найти форму выражения оттенкам своих чувств.

Так, кстати, появились великолепные обозначения вируса: «коронушка», «Змей Ковидыч», «Ковидище Поганое».

Для людей, отрицающих вакцинирование, придумано почти 50 наименований. «Антиваксер», «коронагностик», «ковидоразгильдяй», «ковид-диверсант» — лишь малая толика результата народного творчества.

ЗАПИСЫВАЙ И ЗАПОМИНАЙ

Вакхцинация — употребление алкогольных напитков как гипотетическое средство излечения от коронавирусной инфекции.

Заквартирье — пространство за пределами квартиры в период самоизоляции, карантина.

Змей Ковидыч — шутливое наименование коронавирусной инфекции. Также вы можете называть ее короназяброй и короняшей.

Подбородочник — человек, который носит защитную маску на подбородке.

Ремонтовирус — мода на ремонт квартир в период строгого карантина.

Подносик — тот, кто носит защитную маску под носом.

Трикини — пляжный комплект, состоящий из трех частей: бикини и защитной маски.

Сидидомец — человек, строго соблюдающий карантин.

Какие появились выражения:

— Любишь кататься — люби и масочки носить.

— Сдай, сверчок, свой мазок.

— Не хвались вакциной в пустой избе.

— Каше маска не помеха.

— С инфицированным жить — в карантине выть.

— Вируса бояться — на пробежку не ходить.

Мемы стали Терапией

Мем «Атлант затарил гречи»: так в сети обыграли название романа Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» / Фото: vk.com

Американские психологи Университета штата Пенсильвания констатировали, пандемия породила целое направление — «мемотерапия», когда люди на фоне стресса от ковидной атмосферы создают смешные картинки в сети на тему коронавируса. Таким образом окружающие спасаются от мыслей о смерти.

Исследование, опубликованное в понедельник в журнале Американской психологической ассоциации «Психология популярных СМИ», показало, что такая простая вещь, как просмотр мемов, может способствовать положительным эмоциям, смягчению стресса и повышению уверенности в себе при решении проблем, в том числе которые связаны с ковидом.

— Мы поняли, что вместо того чтобы игнорировать и отмахиваться от того, что вызывает стресс — в нашем случае COVID-19, — юмор мемов может помочь нам глубже проникнуться стрессовым фактором, — говорит ведущий автор исследования Джессика Галл Майрик, профессор Университета штата Пенсильвания.

В России одним из самых знаменитых мемов стала обложка книги Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» с исправленным назвнием на «Атлант затарил гречи». Обыгрывали, естественно, и принятие решения о вакцинации: первая стадия — отрицание, вторая — гнев, третья — торг, четвертая — депрессия, пятая — сертификат о вакцинации.

Ну и не обошлось без самых разных разновидностей масок: от женских прокладок до противогазов и маски чумного доктора.