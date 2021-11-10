Какие продукты помогут восстановить иммунитет после коронавируса

Можно последовать американской традиции и подарить второй половинке банку с орехами / Фото: pixabay.com

9 ноября специалисты рассказали, как питание может помочь в восстановлении после перенесенной коронавирусной инфекции и защитить от нее в эпидсезон.

Эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова отмечает: полноценный рацион крайне важен при реабилитации.

— Важно включить в ежедневный рацион не менее пяти порций овощей, фруктов или ягод. Кроме того, следует употреблять зелень и листья салата. Это позволит обеспечить не только дневную норму витами на C, бета-каротина, фолиевой кислоты, биофлавоноидов, но и клетчатки, которая помогает поддерживать микробиом кишечника, — советует специалист. — Одна порция — это 80–100 граммов чистой мякоти или один фрукт среднего размера.

Профессор ФМБА России, доктор медицинских наук Маргарита Королева отметила: растительные жиры обеспечат противовоспалительную защиту для организма человека. Еще диетолог советует включить в рацион перепелиные яйца, сало и орехи.

Сало

В первой половине дня можно съесть кусочек сала, что поддержит щелочную среду в организме. В ней бактерии и вирусы теряют активность и гибнут.

Фото: pixabay.com

Рыба северных морей

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в этой рыбе, важны для правильной работы пищеварительной и кровеносной систем организма. Они обладают противовоспалительным эффектом.

орехи/ Фото: Pixabay

Орехи и семена

Источником растительных жиров являются орехи и семена, которые можно употреблять в течение дня. Они могут обеспечить противовоспалительную защиту. Главное — не жарить их, чтобы жиры не окислялись.

Фото: pixabay.com

Масло гхи

Эта разновидность топленого сливочного масла содержит малое количество молочного белка. Оно способствует улучшению пищеварения и положительно сказывается на уровне холестерина. Употреблять масло гхи можно по полторы-две чайные ложки в день.

Фото: Pixabay

Куриные или перепелиные яйца

Яйцо на завтрак — это хороший источник жирорастворимых витаминов А, Д и Е, которые необходимы для формирования стойкой иммунной защиты.

КСТАТИ

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что для защиты организма необходимо как минимум 300 BAU-единиц, в которых измеряются антитела после прививки от коронавируса. При таких показателях человек, даже подхватив ковид, отделается легким течением болезни. Если показатель выше 500 антител, то шансов, что человек не заболеет агрессивным штаммом «дельта», намного больше.