В музее старинных автомобилей теперь можно увидеть машину-амфибию

Дмитрий Ломаков за рулем «Дельфина» / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Новый экспонат появился в Ломаковском музее старинных автомобилей и мотоциклов в Москве. Журналист «Вечерки» рассмотрел его во всех подробностях.

Приглашая посмотреть на необычный автомобиль, пополнивший коллекцию Музея старинных автомобилей и мотоциклов, его директор Дмитрий Ломаков уверенно сказал: «Вы такого еще не видели!» И оказался прав.

— В дар музею передали автомобиль-амфибию, который создал московский инженер Николай Федорович Синельников. Свою чудо-машину он сделал в далеком уже 1970-м, — рассказал Дмитрий Ломаков.

Небольшая четырехместная машина на дороге может развить скорость до 60 километров в час, при передвижении по воде — не больше 15 километров в час. На то, чтобы «научить» автомобиль плавать, конструктор потратил почти шесть лет. А из гаража последний раз она выезжала на дорогу в конце 90-х.

— В автомобиле, названном инженером Синельниковым «Дельфином», частично использованы детали и предметы из серийных машин, а кое-что выполнено из высокотехнологичных материалов и произведено на оборудовании, которым в СССР оснащались крупные машиностроительные предприятия, — объясняет Дмитрий Ломаков.

«Дельфин» непотопляем, на воде его держат три мощных понтона-поплавка — два по внешним бортам: упрятанные в элегантные кожухи, они придают машине сходство с ракетой; и один вмонтирован в днище машины. В эту абсолютно герметичную конструкцию без дверей водитель и пассажиры забираются через борта, сдвигая съемную крышу. Ее Синельников нашел на свалке — это крыша от легендарного советского «Запорожца» ЗАЗ-965, прозванного в народе «горбатый». Сидят пассажиры на сиденьях от «Москвича-400». Расположенный сзади двигатель — от старой инвалидной коляски, мотоциклетный, работающий на смеси бензина и масла. От него инженер отвел две выхлопные трубы по обе стороны корпуса машины. Чтобы залить бензин и масло, нужно откинуть верхнюю плоскую крышку. Делать это можно не выходя из машины, но необходимо сдвинуть назад крышу.

— А вот на воде из соображений безопасности нужно передвигаться без крыши, — замечает Дмитрий Ломаков, и мы приступаем к осмотру багажника.

Однако для того чтобы его открыть, нужно найти потайную ручку: конструктор позаботился, чтобы воришки, если что, не смогли открыть капот. Без инструкции отыскать в бардачке на передней панели рычаг замка капота невозможно. Несколько минут поиска, и — капот открыт. Под ним мы видим запасное колесо, домкрат, демонтированный механизм богато хромированного стеклоочистителя — все в идеальном виде и состоянии! Изнутри машина обита красным линолеумом, им же обиты и сиденья — довольно удобные, но без регулировок вперед-назад. Кстати, если их сложить, то получится диван для отдыха. Скромная панель приборов — на ней лишь одометр со спидометром, амперметр и датчик, показывающий уровень топлива в баке.

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Зато справа, рядом с миниатюрным бардачком, — массивные часы «Слава» на 11 камнях. Большой их циферблат с флюоресцирующими цифрами и стрелками придает авто респектабельный вид. И если зажмуриться, то можно вообразить себя на небольшой яхте, тем более что в этот момент мы извлекаем из-под заднего сиденья ящик и обнаруживаем в нем вал и гребной винт — он устанавливается на вал точно посередине выхлопных труб. Но испытывать машину на воде мы не рискнули...

На одометре автомобиля — целых шесть тысяч с небольшим километров. Для обычного авто это — ничто, но для самоделки — довольно много, учитывая, что служила она хозяину машиной выходного дня. На учете в ГАИ «Дельфин» никогда не состоял — по словам конструктора, он собирался автомобиль регистрировать, даже установил два фонаря и осветитель номерного знака, да распад СССР и кризис на заводе, где он работал, заставили его на долгие годы поставить машину в гараж.

— Советским людям так хотелось иметь хоть какую-то машину! — говорит Дмитрий Ломаков. — Кто-то собирал их сам: с кузовами из фанеры, из пластика... Что касается «Дельфина» , то трудно даже представить, сколько времени и сил было потрачено на его создание.