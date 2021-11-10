Искусственный интеллект позволяет сократить время на диагностику коронавируса

Медработники больницы № 15 имени Филатова проводят компьютерную томографию пациента с подозрением на ковид / Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Технология компьютерного зрения помогла столичным врачам обработать более миллиона исследований для диагностики COVID. Время получения заключения теперь составляет всего 6,5 минуты.

Сервисы, основанные на современных информационных технологиях для здравоохранения, помогают сократить время на диагностику коронавируса. В Москве такие подходы начали применять еще весной прошлого года. Технологии искусственного интеллекта продолжали совершенствоваться и получали все большее распространение.

Так, за полтора года нейросети, которые помогают столичным рентгенологам выявлять признаки COVID-19 на КТ-снимках, проанализировали более миллиона исследований. Среднее время получения заключения составляет 6,5 минуты, а в экстренных ситуациях врач может получить протокол рентгенолога и вовсе уже через пять минут после исследования.

— Столичное здравоохранение оказалось подготовленным к повышенной нагрузке в условиях роста заболеваемости. В этом особенно помогло использование инновационных технологий в области компьютерного зрения, которые упрощают работу врачам при описании большого количества снимков, — рассказала заместитель директора по медицинской части Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения, врач-рентгенолог Наталья Ледихова.

КТ-снимок легких / Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Технология компьютерного зрения работает в режиме реального времени. Цифровые алгоритмы помогают врачам обнаружить на снимках потенциальную патологию — рентгенологи сначала получают снимки, с большей вероятностью содержащие признаки патологий.

При этом следует понимать, что искусственный интеллект ни в коей мере не заменяет врача. Он является своеобразным цифровым помощником. При описании снимков врачу доступно как оригинальное исследование, так и обработанное сервисами искусственного интеллекта изображение.

Протоколы и снимки инструментальных исследований — КТ, ПЭТ/КТ, МРТ, рентгена — доступны пользователям электронной медицинской карты. Чтобы получить снимки, нужно оформить запрос в разделе «Мои исследования» электронной медкарты. В полученном архиве будет содержаться специальная программа для просмотра снимков.

Электронные сервисы и информационные технологии начали активно внедрять в столичную систему здравоохранения несколько лет назад. В пандемию технологичные новинки стали хорошим подспорьем для врачей и во многом облегчили жизнь пациентам. Возьмем для примера электронную медицинскую карту — один из сервисов в составе Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Москвичи получили доступ к электронной медкарте в январе прошлого года. В ней хранятся результаты анализов и инструментальных исследований, информация о приемах врачей, вызовах скорой и другие сведения. Даже если пациент после приема забыл рекомендации врача, он может освежить их в памяти при помощи электронной медицинской карты.

Благодаря КТ-исследованию болезнь можно обнаружить на ранних стадиях / Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Врачи также оценили удобство электронной медкарты, поскольку она помогла сэкономить время на сборе анамнеза. Врач сразу видит всю историю болезни: у каких специалистов консультировался пациент, какие исследования проходил, какие препараты принимал, а на какие у него аллергия.

Еще одно информационное решение было разработано уже во время пандемии — это КТ-калькулятор, помогающий оценить степень поражения легких. В систему можно ввести результаты анализа крови, уровень сатурации и данные по общей клинической картине. Система сравнит данные с тысячами других результатов и выдаст прогноз тяжести пневмонии у пациента. КТ-калькулятор помогает разгрузить столичные КТ-центры. Если система прогнозирует легкую форму болезни, вероятно, можно будет обойтись без проведения компьютерной томографии. Однако в конечном итоге решение все равно принимает врач.

Еще одна технология — голосовой ввод, позволяющий рентгенологам заполнять протоколы гораздо быстрее. — Для голосового ввода могут применяться традиционная гарнитура или специальные микрофоны-пульты, с помощью которых врач переключает изображения на рабочей станции, а встроенный микрофон помогает ему диктовать протокол исследования, — поясняется на официальном сайте мэра Москвы mos.ru.

Программа автоматически распознает слова и набирает текст, но проверить правильность заключения врачу перед отправкой все равно придется.

Специалисты отмечают, что голосовой ввод эффективнее всего использовать при описании исследований компьютерной, магнитно-резонансной томографии и цифровой рентгенографии, поскольку короткие шаблоны протоколов флюорографии и маммографии требуют меньше времени на заполнение. Тем не менее голосовой ввод успешно применяют и для этих процедур.

КСТАТИ

Доступ к КТ-калькулятору получили и врачи из других регионов страны. Не все города и населенные пункты обладают большими мощностями по компьютерной томографии. Таким образом, врачи могут быстрее и эффективнее выявлять пациентов, кому проведение исследования действительно необходимо.