Глава управы района Якиманка Елена Макарова: Продолжаю верить в чудеса

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Узнать характер человека помогает общение с ним вне стен рабочего кабинета. Неформальная обстановка обычно располагает к откровенному разговору.

В этот раз гостем нашей рубрики «Начистоту» стала глава управы района Якиманка города Москвы Елена Макарова.

1. Российский менталитет уникален. Наши люди более душевные, у нас чувства преобладают над разумом. И бескорыстных людей у нас точно больше, чем в других странах.

2. Я бы хотела обладать такой сверхспособностью, как умение иногда читать чужие мысли. Но только иногда.

3. Мой любимый литературный герой — Андрей Соколов из рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека». Потому что он очень сильная личность и никакие жизненные обстоятельства не смогли сломить его силу духа.

4. Не могу сказать, что люблю готовить, но, так как я жена и мама двоих сыновей, мне приходится это делать ежедневно. Дети говорят, что особенно вкусно у меня получается паста.

5. Если бы у меня была волшебная палочка, которая может исполнить всего одно желание, я загадала бы, чтобы на нашей Земле не было войн и все народы жили в мире и согласии.

6. Счастье для меня — это живые и здоровые родные и близкие.

7. Себе 20-летней я бы посоветовала быть смелее и не бояться вслух говорить то, о чем думаю.

8. Идеальный отпуск — это поваляться на солнышке, наплаваться в море, а потом отправиться на изучение чего-то нового.

9. Руководитель, кроме организаторских способностей, должен обладать компетентностью и иметь самообладание.

10. Убеждена, что в каждом возрасте есть своя прелесть.

11. Иногда в свободное время мне нравится разгадывать кроссворды.

12. Мой идеальный вечер после работы — это совместный семейный ужин.

13. Когда-то книга Александра Беляева «Человек-амфибия» стала первой, которую я прочитала на одном дыхании. Она научила меня тому, что главное в человеке — его внутреннее содержание и издеваться над его внешними недостатками недопустимо.

14. Настроение мне поднимают хорошие оценки и успехи в школе моих сыновей, а еще иногда — кусочек вкусного торта.

15. Дружба для меня — это взаимовыручка. Но вот в женскую дружбу я не очень верю.

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

16. Мой любимый герой в истории России — Петр I. Ведь именно при нем Россия стала «подниматься с колен» и становиться сильной империей.

17. Основы воспитания закладываются в семье. И когда мы вырастаем и создаем свои семьи, в большинстве случаев примером для нас являются именно родители. Я надеюсь, что для своих детей я тоже пример.

18. Если бы нужно было охарактеризовать себя одним словом, сказала бы: я упорная. Всегда медленно, но верно иду к поставленным целям.

19. Я бы хотела научиться управлять своим временем.

20. Мой любимый город, помимо Москвы, — Санкт-Петербург.

21. С детства люблю сказку о рыбаке и рыбке.

22. Считаю, что женщина обязательно должна быть заботливой матерью.

23. В чудеса надо верить всегда, независимо от возраста.

24. Ничего не хочу менять в своей жизни — ни время, ни место. Мне нравится моя жизнь, я люблю ее за все, что она мне подарила.

25. Любимое место в Москве — музей-заповедник «Коломенское». Большая часть моего детства прошла именно там.

26. Мой девиз: «Живите так, чтобы родители гордились, друзья уважали, бывшие не могли забыть, будущие не могли упрекнуть, а настоящие были счастливы…»

27. Если выбирать между кошкой и собакой, то я выберу собаку. Это мое любимое домашнее животное. И, к слову, у нас дома живет очаровательный лабрадор.

28. Своим самым ярким путешествием считаю поездку в Париж. Это был мой первый выезд за границу — мне тогда было лет 20. Я мечтала побывать именно во Франции. Эта страна произвела на меня неизгладимо приятное впечатление, поэтому и поездку я помню почти поминутно.

29. В детстве мечтала научиться играть на фортепиано. И моя мечта исполнилась — я окончила музыкальную школу.

30. Хорошо, если бы люди научились летать.

ДОСЬЕ

Елена Владимировна Макарова родилась 8 мая 1979 года в Ленинграде. В 2001 году окончила Московский государственный университет пищевых производств. В 2004–2013 годах работала главным специалистом Управления потребительского рынка, Управления торговли и услуг префектуры САО города Москвы. В 2018 году Елена Макарова была назначена на должность главы управы района Якиманка города Москвы. Государственный советник города Москвы 3-го класса.