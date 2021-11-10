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Шел под красным знаменем командир полка

Вечерняя Москва

Общество
Шел под красным знаменем командир полка
Фото: Из личного архива Александры Лицаревой

Мой дедушка Федор Петрович Балашов 17-летним парнем в январе 1943 года был призван в армию. Был моложе, чем указано в документах, так как приписал себе как минимум год в начале войны. Это было не редкостью в то время. Парень он был высокий, поэтому ни у кого его возраст сомнений не вызвал. А в октябре уже в должности командира орудия был тяжело ранен в голову, получил серьезные повреждения ног.

Война для него закончилась, когда грузовая машина, на которой он и другие бойцы ехали, была подбита фашистами. Федор Петрович остался жив, но долго находился в госпитале №2985 Солнечногорской больницы. С тех пор одной из любимых его песен стала «Песня о Щорсе»: «Шел отряд по берегу, шел издалека, шел под красным знаменем командир полка».

А родной брат Федора Петровича Алексей в числе 25 коммунистов-подпольщиков был зверски замучен фашистами. В Гатчине (Ленинградская область), в парке «Сильвия», на памятнике есть и его имя.

В 1945 году в связи с ранением Федор Петрович демобилизовался, был признан годным к нестроевой службе. Работал бригадиром колхоза, счетоводом, председателем исполкома сельского совета, был председателем сельсовета, инструктором райкома партии. По окончании Ленинградской Высшей партийной школы стал профессиональным журналистом, работал заместителем редактора, редактором в районных газетах Калининской (ныне Тверской) области. Ему с семьей приходилось много переезжать: начальство постоянно требовало, чтобы газеты в разных районах Калининской области создавали с нуля. А делать это было непросто: заново налаживать быт, жене — находить новую работу, отдавать детей в новую школу. Как только газета начинала функционировать, обретала свой стиль, постоянных подписчиков, можно было на «готовое» место сажать «своего» человека, а Федора Петровича переводить в другой район. И не всем был угоден редактор своей прямолинейностью в суждениях. Газета писала не о бабочках и цветочках, а на злободневные темы.

Федор Петрович никогда не использовал должность в корыстных интересах, не брал подарков. Он всегда отличался справедливостью, бескомпромиссностью, порядочностью.

Оставшись в живых, он считал себя обязанным добросовестно трудиться. Имел орден Отечественной войны II степени и множество юбилейных медалей. В запас уволен в звании капитана, а майора ему не дали из-за его характера.

Александра Лицарева, жительница ТиНАО

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