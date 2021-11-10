И песню споют, и двор очистят: как работают московские отряды добровольцев

Студентка РГУ имени К. А. Тимирязева Маргарита Чеботарева (слева направо) проходит собеседование в отряд снежного десанта «Буря». Ее проверяют волонтер Борис Сидоренко, командир Максим Чижов и комиссар Юлия Горелова / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Добровольческий отряд снежного десанта «Буря», созданный на базе Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, набирает волонтеров. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, чем будут заниматься активисты и как проходит конкурсный отбор.

Уже три зимы подряд столичные волонтеры снежного десанта выезжают в отдаленные уголки страны, чтобы улучшить жизнь ветеранов и пожилых людей из глубинки. Почистить двор от сугробов, наколоть дров, прибраться в доме и сохранить при этом хорошее настроение — задача не из легких, поэтому кандидаты в отряд проходят строгий отбор. Чтобы попасть в отряд, будущий волонтер должен быть разносторонним. Ведь кроме физической помощи молодые активисты помогают скрасить досуг жителей глубинки, гастролируя по деревням и селам с концертами. Поэтому в команду снежного десанта на четвертый сезон набирают тех, кто и лопату со снегом удержит, и не побоится выступить на сцене.

— Добровольцы снежного десанта работают не только с пенсионерами. Приезжая в какую-нибудь деревню, волонтеры проводят время с учениками местных школ. Например, создают с ними поделки из пластилина или выполняют работы из оригами. Для старшеклассников молодые люди проводят мастер-классы на тему профориентации. Добровольцы рассказывают ребятам о своей учебе в вузе, делятся советами для поступления в университет, — рассказал командир отряда снежного десанта «Буря», студент третьего курса Московского энергетического университета Максим Чижов.

Собеседования со студентами — кандидатами в волонтеры идут каждый день. От желающих отбоя нет, ведь снежный десант — это еще и путешествия. Работать приходилось в Ивановской, Костромской и Смоленской областях.

— В этом году было подано более 70 заявок. На данный момент ребята проходят творческое собеседование, а также принимают участие в специальной игре, — добавила комиссар отряда, студентка четвертого курса Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Юлия Горелова.

В числе желающих стать волонтером снежного десанта «Буря» — студентка второго курса Российского государственного аграрного университета имени К. А. Тимирязева Маргарита Чеботарева. Корреспонденту «ВМ» она рассказала, почему решила вступить в отряд, а еще раскрыла, к чему нужно готовиться на собеседовании.

— Уже несколько лет я наблюдаю за ребятами снежного десанта «Буря» и замечаю, с какой заразительной энергией они выполняют свою работу, какое удовольствие они получают от безвозмездной помощи людям. Именно поэтому я захотела попасть к ним в команду, чтобы погрузиться в их дружественную атмосферу, — сообщила девушка.

Каждому из участников собеседования предстояло рассказать о своих талантах в творческой форме. Маргарита презентовала себя в формате стендап-комедии.

— В школьные годы часто играла в КВН, поэтому решила рассказать о своих талантах в такой юмористической форме. Надеюсь, все поняли, что я многогранная личность и как бывший кавээнщик могу спеть, станцевать и пошутить со сцены, — добавила Маргарита.

После этого девушке показали несколько карточек с фотографиями знаменитостей, а затем предложили выбрать людей, на которых Маргарита старается равняться.

— Выбирая фото, я остановила свое внимание на актере Чарльзе Чаплине и певице Ольге Бузовой. Первый выбор связан с тем, что в школе меня называли его именем, кстати, не знаю почему. А фото Бузовой я выбрала потому, что мне нравится ее образ: она на первый взгляд кажется глупой, но внутри достаточно умная женщина, — поделилась девушка. — Я часто копирую ее поведение.

На собеседование пришел и студент третьего курса Московского энергетического института Павел Волков. У молодого человека нет опыта волонтерской деятельности, поэтому на встрече с профессионалами он немного волновался. Но, как оказалось, совершенно зря: своим рассказом Павлу удалось заинтересовать командира и комиссара отряда.

— Задание со знаменитостями оказалось самым интересным. Но я выбрал карточку со знаком вопроса. Рассказал про главного героя знаменитой трилогии Юлиана Семенова «Экспансия» Максима Исаева, он же советский разведчик Штирлиц. Почему именно он? Этот герой имеет высокие моральные принципы и силу воли. Всегда доводит дело до конца и совершает это с блеском, — поделился впечатлениями Волков.

Собеседования с кандидатами в добровольцы продлятся до 14 ноября. После этого все желающие вступить в отряд продемонстрируют свои таланты на концерте. Вступить в «Снежный отряд» по итогам всех конкурсов смогут не более 21 человека — успешных кандидатов может быть и меньше. В какой регион отправятся добровольцы в этом году, пока что секрет.

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

Работа волонтера предполагает безвозмездную деятельность, ответственность и широкий спектр навыков, которыми обязан обладать доброволец. Участник волонтерского объединения должен принимать участие в организации различных социально-значимых проектов и культурно-массовых мероприятий. Знать специфику оказания помощи малоимущим гражданам, а также людям с ограниченными возможностями. Волонтер должен понимать, как ведется сбор средств для благотворительных нужд, например, с помощью проведения концертов или творческих вечеров. А также уметь поддерживать клиентов, попавших в трудную жизненную ситуацию, с помощью горячих линий телефонной связи или различных интернет-сайтов.