Врач Елена Царева: Невыспавшийся человек беззащитен перед инфекциями

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

10 ноября невролог-сомнолог Елена Царева рассказала «Вечерней Москве», какую связь она и ее коллеги обнаруживают между коронавирусом и бессонницей.

— Елена Вячеславовна, для начала можете рассказать, кто такой сомнолог? В чем суть вашей специальности?

— Сомнологи — это врачи, изучающие причины нарушения сна, старающиеся более точно узнать, почему человек не может спать и как это поправить. Мы проводим исследования и справляемся с нарушениями сна более эффективно и безопасно, чем другие врачи, которые чаще всего применяют симптоматическое лечение — устраняют симптомы, но не причины.

При слове «бессонница» у моих коллег-неврологов рука тянется к снотворным, седативным, неврологическим препаратам, которые применяются при эпилепсии и тревоге. Это, конечно, помогает, потому что седация — снижение активности организма на всех уровнях. Однако некоторые состояния во время сна могут ухудшаться на фоне такого лечения. Например, возможна остановка дыхания во сне. Человек может не проснуться.

Бессонница — не единственная причина нарушения сна. Вообще их больше 80. При этом проявляются они очень похоже. Без исследования сна сложно разобраться, какая из этих причин влияет на организм в данный момент. Все остальные специалисты не имеют инструментария для проведения таких исследований. У нас он есть.

— Обнаруживается ли какая-то связь между плохим сном и вероятностью заразиться коронавирусом?

— Иммунитет и иммунная память формируются во сне. Сон необходим для выработки так называемых Т-хелперов, которые помогают организму бороться с инфекцией. Если вирус попадает в организм, то критически важно становится, сколько этих клеток в крови и тканях. Человек, который не выспался или вообще пропустил сон, становится более беззащитным перед инфекциями.

Дело в том, что во сне происходит переключение на внутренние процессы организма. Мозг получает сигналы от внутренних органов. В процессе сна восстанавливаются поврежденные клетки. Если человек не спит, у организма нет возможности отреагировать на изменения в здоровье.

Во сне происходят важные процессы выработки гормонов, отдыха и восстановления. Раньше язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки даже лечили сном. Больному назначали режим «холод, голод и покой». Именно во сне организм восстанавливает все повреждения — от самых крупных, таких как раны, до самых незаметных.

— Нужно ли как следует выспаться после вакцинации?

— Да, это необходимо. В принципе, когда организм испытывает повышенную нагрузку любого вида, ему нужен сон в большем количестве. Поэтому нас клонит в сон, когда мы заболеваем. Это восстановительный период. Чем больше нагрузка, тем выше потребность в сне. Увеличение длительности сна после вакцинации может быть естественным физиологическим ответом. При этом специально спать, если нет такого желания, я бы не советовала. Находиться в постели без сна больше 15 минут многие мои коллеги настоятельно не рекомендуют, потому что формируется рефлекс, когда вы не спите в кровати. Это прямой путь к бессоннице, особенно если это продолжается больше трех недель.

Спать нужно, когда это необходимо. Но делать это надо в определенном месте и в определенное время. Причем желательно, чтобы сон был регулярным. Вставать человек должен в фиксированное время.

А время засыпания регулируется организмом в зависимости от того, как вы тратили силы в течение дня. Если вы весь день лежали на диване, велика вероятность, что и заснете довольно поздно. Если занимались разными видами деятельности, логической, творческой, физической, то устанете быстрее. И спать захотите раньше.

— Коронавирус как-то повлиял на специфику запросов пациентов?

— К сожалению, да. Во всем мире примерно на 42 процента увеличилось количество людей, страдающих от нарушений сна. Каждый третий пациент с ковидом имеет бессонницу, причем очень выраженную, которая может длиться несколько месяцев. У одного из моих пациентов — полгода. И ее часто могут сопровождать тревога и депрессия.

Бессонница формируется примерно через неделю после начала болезни. Все силы организма уходят на борьбу с вирусом. У него нет сил даже на сон. Пока не восстановятся все витамины, микроэлементы, нейромедиаторы, бессонница не проходит. И мы стараемся вернуть организму ресурсы, которые он потратил на борьбу с инфекцией.