Как шопинг помогает личностному росту: рассказывает столичный психолог

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11 ноября — Международный день шопинга. Отношение к нему бывает у людей разным и почему-то в большей степени негативным. Впрочем, причины понятны: сама покупка вещей и продуктов нужна, а вот насколько важна подчас значительная трата средств на то, что куплено без особой нужды? Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина обозначила пять плюсов шопинга, помогающих личностному росту.

О том, как благотворно действует на человека покупка новой, очень сильно понравившейся вещи, пожалуй, излишне объяснять. Причем отдельно хочется выделить сам процесс выбора — как очно, так и в интернет-магазине. Ведь именно тогда чувствуется азарт, сопровождающий сравнение хотя и разных, но одинаково привлекательных товаров, предвкушение возможности купить то, что так нравится, представление обладания купленным.

Разумеется, сила испытываемых чувств зависит и от нашей увлеченности той или иной категорией товара. Кто-то испытывает истинное наслаждение, когда ищет дополнение к редкому чайному сервизу, другие обожают покупать обувь, третьи — аксессуары для автомобиля… Не так важен предмет вожделения, главное — эмоциональный подъем в момент его получения. Кстати, порой позже тот самый предмет может значительно потерять привлекательность и чувство удовлетворения.

Повод быть вместе

Шопинг сближает! Судите сами: ведь порой он подразумевает целый комплекс приятных событий, объединяя поход по магазинам или торговому центру, посещение кинотеатра и обед в кафе или ресторане. Это может быть долгожданный, особенно для детей, отдых всей семьей в выходной день или приятная прогулка мужчины с девушкой, встреча подруг, повод пообщаться с родными — например, мамы со взрослой дочерью.

К сожалению, для некоторых такое времяпровождение оборачивается обидами и разочарованием, расстройством и даже серьезными конфликтами. Однако тут уж, как говорится, не шопинг виноват, а человеческий характер и воспитание. Кстати, можно и обычно грустное окончание мероприятия сделать приятным, если, например, заранее отложить малую часть денег из общей суммы, которую планировали потратить, в отдельное место, а потом случайно «найти» ее. Такой сюрприз позволит купить всем мороженое или вернуться домой на такси вместо общественного транспорта.

Стимул достигать большего

Да, было бы странно говорить о покупках без упоминания о деньгах. Потратиться на радующие душу излишества приятно абсолютно всем, однако именно эта сторона шопинга подчас омрачает чуть ли не всю радость от него. Помню ситуацию, когда, стоя перед кассой в одном из крупных магазинов, на предложение сотрудника купить еще какие-то товары мы с мужем отшутились: мол, было бы больше денег, так бы и сделали. На что продавец — к слову, юноше было не больше двадцати — недовольно выдал: «А надо просто больше зарабатывать!» С тех пор это стало одной из излюбленных цитат в семье.

Шутки шутками, но в действительности есть приемы, используя которые, можно и «шопиться» с удовольствием, и избегать угрызений совести. Допустим, запланировав покупку-прихоть, прежде надо на нее заработать «отдельные» деньги: взять подработку или сверхурочные, выйдя на службу в праздничный или нерабочий день. Если вы понимаете, что периодические траты для поднятия настроения и уверенности в себе (а это тоже один из несомненных плюсов шопинга) вам очень нужны, а средства не очень это позволяют, можно задуматься о поиске более высокооплачиваемой работы.

Развитие рационального мышления

Тем не менее покупать себе все, что хочется, и в любой момент вряд ли могут позволить себе даже весьма состоятельные люди. Как ни крути, но и в случае сознательного разрешения себе потратить в магазинах больше, чем обычно, лучше делать это с умом. Например, можно выработать такую хорошую привычку: в разгар «магазинного азарта» — особенно на распродажах — научиться противостоять ажиотажу логически.

Поэтому, несмотря на острое желание купить все, что выбрали, прежде оцените потенциальные покупки по следующим критериям:

Точно ли это нужно сейчас? Возможно ли купить это позже? Порой это означает и добровольную отмену покупки после того, как страсть скупить половину магазина уляжется. Что я теряю, если отложу покупку на какое-то время или откажусь от нее вовсе? Что я получаю, если сокращу количество покупок?

Также можно заранее устанавливать лимит — либо на сумму трат, либо на количество приобретаемых вещей. Или, допустим, в момент просматривания корзины в интернет-магазине возьмите за правило отсеивать явно лишнее, попавшее туда, что называется, заодно. Очень информативным бывает и мнение другого человека, ведь ему и вправду может быть виднее — положим, при выборе одежды. Выберите тот принцип, который будет действенным именно для вас. Однако помните, что умеренность и рационализм — качества, требующие усилий.

Осознание необходимости перемен в жизни

Безусловно, шопинг способен приносить колоссальное удовольствие, и практиковать его время от времени весьма полезно. Однако еще он коварен: стойкое увлечение материальными благами и ощущение бессмысленности всего, когда осуществить это нет возможности, способны всерьез осложнить нашу жизнь. И дело не только во влиянии на кошелек, а в замещении истинных смыслов суррогатом.

Замечали ли вы, что порой желанная покупка является своего рода обещанием счастья? Когда подспудно кажется, что вот именно эта сумочка сделает образ стильным и завершенным, а без нее все не в радость? А случалось ли ловить себя на буквально тотальном приобретении статуэток для коллекции, флаконов духов, чашек, книг, пряжи или орхидей? Только, несмотря на внушительный объем уже имеющегося, насыщения как будто не происходит.

Такое состояние похоже на попытку заполнения некоего вакуума, причем бесполезную. Возможно ли, что вы «уходите» в шопинг с целью бегства из неустраивающей реальности? Пытаетесь ли вы возместить себе покупками то, чего очень не хватает в вашей жизни? Является ли шопинг для вас признаком личностной состоятельности и подтверждением собственной значимости? Или же это средство от скуки или способ поощрения, который вы заслужили? Если по этим или другим причинам вы замечаете, что в жизни начинает преобладать неуправляемое желание покупать, то с большей долей вероятности в ней и себе пора что-то менять. И поверьте, в отличие от роста цен, личностный рост — это всегда прекрасно!

А если чувствуете, что ваша жизнь потеряла свой смысл, вы перестали получать удовольствие от приносящих прежде радость вещей и вам хочется изменений к лучшему, вы всегда можете поговорить об этом с психологом, позвонив на круглосуточный телефон неотложной психологической помощи, набрав 051 с городского телефона, +7 (495) 051 — с мобильного или написать специалисту в психологический чат на сайте.