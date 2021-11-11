Никаких котов и фрилансеров: какие требования к жильцам выдвигают арендодатели

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В ноябре на сайтах с объявлениями об аренде жилья все чаще стали предъявлять новые требования для квартирантов, например, сертификат о вакцинации от ковида. «Вечерняя Москва» узнала, что еще необычного хотят собственники.

Фрилансерам здесь не место

Все чаще собственники просят потенциальных арендаторов предоставить справку с официального места работы или документ, где указан уровень дохода. У фрилансеров шансов снять жилье намного меньше.

— Такие объявления встречаются в основном при аренде комнаты, а не целой квартиры. Остальным жильцам важно, чтобы соседи не проводили все время дома. Плюс, до сих пор бытует мнение, что у фрилансеров нестабильный доход, — говорит риелтор Екатерина Никитина. — Также собственникам важно, чтобы квартиросъемщик трудился в крупной организации, а не в маленьком офисе, который в любой момент может закрыться.

С котом нельзя, с собакой можно

На требованиях сказывается и негативный опыт арендодателей, говорит риелтор.

— Часто попадаются объявления: «с котом в квартиру нельзя, с маленькой собакой можно». Скорее в прошлом собственник уже столкнулся с проблемой порчи имущества котом арендатора. И теперь хозяева готовы принять людей хоть с крокодилом, лишь бы не с котом. Хотя любое животное может стать проблемой, — добавила Екатерина Никитина.

Поселю у себя европейца

По словам риелтора, некоторые собственники рассматривают только жильцов-иностранцев.

— Такое требование особенно часто встречалось до пандемии. Думаю, что это связано с каким-нибудь предубеждением или стереотипом в обществе, что если человек — европеец, то он будет порядочным и чистоплотным, — отметила Екатерина.

Скорпионы — в Кунцево, Раки — на Арбат

Одно московское агентство по недвижимости разработало астрологическую карту столицы. По ней каждый знак зодиака может понять, в каком районе города ему будет комфортнее. Например, Тельцам предлагают жить в ЮВАО, а Львам — на юго-западе столицы.

— К счастью, на рынок выходит все больше профессиональных игроков, не ориентирующихся на предрассудки и суеверия. Однако остались и такие кадры, — заключила Екатерина Никитина.