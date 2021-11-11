Курс молодого мигранта

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Власти заявили о намерении сократить число трудовых мигрантов на стройках столицы. Тем временем торгово-промышленные палаты России и Узбекистана подписали соглашение, чтобы создать механизм предвыездной подготовки мигрантов с участием российских работодателей. Должна ли она отличаться для желающих трудиться в Москве? Обсуждаем это с экспертами.

Мегаполис словно другая планета

Моисей Ким, советник председателя «Общероссийского объединения корейцев»:

— Разговоры о подобной подготовке ходят уже давно, идут обсуждения в том числе и на уровне Госдумы. Я уверен, что готовить мигрантов для жизни в России, конечно, нужно обязательно. Но делать это, наверное, лучше все-таки в их родной стране. Ну хотя бы потому, что там у них больше свободного времени. Сюда же они приезжают работать, и у них порою даже часа свободного нет!

Что касается отдельной подготовки для Москвы, то она, без сомнения, необходима. Дело в том, что большинство мигрантов едут к нам из маленьких городов, а то и вовсе из аулов. Разумеется, Москва как мегаполис повергает их своими масштабами в настоящий шок. Тут и метро, и активнейшее дорожное движение, и, что еще важнее, есть люди самых разных национальностей со своими правилами и традициями. Разумеется, мигрантам нужно объяснять, как себя вести в общественных местах, метро, на улицах. Москва, как правило, требует адаптации даже для жителей российских регионов, которые приезжают сюда учиться, работать или просто отдыхать. Чего уж говорить о мигрантах! Для них наш город как новая планета. Поэтому, разумеется, готовить к пребыванию в совершенно непривычной среде нужно, во-первых, заранее, а во-вторых, еще на родине.

Станет меньше нелегалов

Хуршеда Хамракулова, эксперт в сфере межнациональных отношений:

— Идея хороша тем, что она снизит поток стихийной миграции. Ведь многие приезжают, что называется, «в никуда» и устраиваются на работу без заключения трудового договора. А потом ко мне приходят люди и рассказывают, что работодатель их «кинул», не заплатив ни копейки. Или в лучшем случае заплатил куда меньше, чем обещал. И получить с него деньги совершенно невозможно.

В итоге мы имеем в городе рассерженных людей, у которых ни работы, ни денег, что, согласитесь, для общества опасно. А если будущих мигрантов начнут обучать, да еще и целевым образом набирать на определенные предприятия, заключать с ними договоры, то выгодно будет всем — и иностранным рабочим, и городу, который получит налоги. Проиграют только недобросовестные работодатели.

Что же касается подготовки к жизни в Москве, то, на мой взгляд, она необходима. Тогда москвичи смогут избежать культурного шока, который они порою испытывают, взаимодействуя с приехавшими на заработки мигрантами.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Научимся отбирать лучших

Вячеслав Поставнин, руководитель Научного центра евразийской экономической интеграции и сотрудничества:

— Сильно сомневаюсь, что эта затея осуществится. Ну хотя бы потому, что работодатели реально ничего делать не станут. У них своих дел хватает. Зачем им тратить деньги и силы на обучение мигрантов, которые и так приедут? И своей профессии постепенно научатся в ходе самой работы. Чего не умеют — им подскажут земляки-коллеги.

Плюс, надо понимать, к нам многие ездят десятилетиями. Эти люди и так все, что нужно на рынке, умеют. А обучением новичков, на мой взгляд, должно заниматься государство. Хотя положительный пример подобной подготовки в мире пока только один — Филиппины. Там была создана организация для подготовки специалистов разных профессий, которые могли бы работать за границей — от пекарей и нянь до каменщиков. Причем обучали их не только профессии, но и языку страны, куда они планировали уехать. А будущие мигранты сдавали в специальный фонд, созданный для их подготовки, взнос — 25 долларов. И схема вполне успешно работала. Все остальные варианты, я думаю, так и останутся проектами.

Вот что реально нам необходимо, так это система определения квалификации уже прибывших мигрантов. Потому что приезжают самые разные люди — от тех, кто умеет только подметать, до весьма квалифицированных врачей, которым можно сразу работать в поликлинике. Поэтому, скорее всего, необходимо не учить, а отбирать из уже приехавших.

Эту идею давно пора реализовать

Вадим Коженов, президент Федерации мигрантов России:

— Поддерживаю эту инициативу двумя руками! Довыездная подготовка мигрантов — это важная история, и если работодатели готовы за нее платить, значит, ситуация, что называется, дозрела. Я бы предложил использовать опыт наших соседей — Южной Кореи, которая уже несколько лет имеет в Узбекистане центр подготовки кадров для своей промышленности. И местные жители там охотно учатся! Ведь даже для работника с невысокой квалификацией средняя зарплата в Южной Корее — 1700 долларов. А вообще нормальный заработок для мигранта — 100 долларов в день.

Для начала, конечно, нашим работодателям нужно четко понять, кого именно они хотят нанять. Совершенно очевидно, что на рынке сейчас остро востребованы квалифицированные сварщики. Компании их буквально перекупают друг у друга, и зарплата доходит до 200 тысяч рублей. Совершенно очевидно, что нужны профессионалы из области строительства: каменщики, бетонщики и так далее. Нужны слесари и сантехники для жилищно-коммунального хозяйства. Именно московский рынок труда традиционно самый крупный в России, именно в столице мигранты занимают целые профессиональные ниши, поэтому, я думаю, столичные предприниматели сами заинтересованы в привлечении иностранных рабочих и готовы заплатить за их обучение.

Нужно ли готовить мигрантов специально для Москвы? Наверное, им просто стоит объяснить какие-то базовые вещи. Ну, например, как пользоваться метрополитеном. Ведь если человек совершит всего одну ошибку — сядет в поезд и поедет не туда, то может заблудиться и не попасть вовремя на нужную встречу. Такая беда случается и с жителями российских регионов, а чего уж говорить о мигрантах, большинство из которых метро здесь просто в первый раз видят. Что касается правил поведения в большом городе, то, я думаю, они ничем не отличаются от правил поведения в маленьком: быть вежливыми, не мусорить, не кричать в общественных местах и т.д.

Хорошо бы приезжать с готовым патентом

Ренат Каримов, председатель Профсоюза трудящихся мигрантов:

— Буду очень рад, если идея осуществится! Это как в интересах Москвы, так и в интересах мигрантов. Ведь что происходит сейчас? Человек приезжает в столицу и целых три недели оформляет патент на трудовую деятельность. Быстрее, увы, не получается. Все это время мигрант не работает, не зарабатывает и просто болтается по улицам. Согласитесь, это не очень хорошо: человек молодой, к большому городу не адаптированный, денег, мягко говоря, у него негусто. Так недалеко до правонарушения. Было бы куда логичнее, чтобы патент, ну, или хотя бы часть документов для него оформлялись еще в той стране, откуда он прибывает. Чтобы человек приехал и сразу делом занялся! А если бы его в собственной стране еще и подготовили к жизни в Москве, было бы просто идеально!

Мигрантам, на мой взгляд, необходимо знать хоть какой-то минимум сведений об истории столицы, о ее культуре, о традициях. Чтобы молодой человек, например, спокойно относился к особенностям внешнего вида москвичек, ведь ни в Узбекистане, ни в Таджикистане так не одеваются. Разумеется, нужно объяснять и основы Трудового кодекса, и основы миграционного законодательства России, чтобы люди знали как свои права, так и обязанности и не нарушали законы Российской Федерации.

РЕПЛИКА

Богдан Безпалько, Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ:

— Готовить мигрантов для работы в Москве, конечно, необходимо. Но пусть это делает правительство их страны, открыв для начала на своей территории курсы русского языка.