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Скоро будут зажигаться свечи

Альфия Камилова

Общество
Скоро будут зажигаться свечи
Фото: Pixabay

Столичные иудеи не забывают отмечать религиозные праздники.

Новый год, который у евреев называется Рош ха-Шана, наступает раньше нашего традиционного. Согласно иудейскому календарю, 6 сентября наступил 5782 год от сотворения мира. А с 28 ноября по 6 декабря иудеи будут отмечать Хануку — праздник огней.

Особым ритуалом в эти дни становится зажигание свечей на специальном подсвечнике, который называется менора. В первый вечер принято зажигать одну из них, во второй — две, и так с каждым разом все больше, пока не будут гореть все восемь ханукальных свечей, зажженных от девятой, которая называется шамаш.

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