«Боремся за каждого зрителя»: Камиль Ларин — о внештатных ситуациях, счастливом числе и честности

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

10 ноября один из участников легендарного театра «Квартет И» Камиль Ларин отпраздновал 55-летие. А уже 11 ноября в сети стартовал сериал «В Бореньке чего-то нет» с его участием. Артист рассказал «Вечерней Москве» о своем опыте работы электриком, своих сомнениях и о том, почему зритель может уйти со спектакля.

— Камиль, у вас необычная судьба. Вы сначала выучились на электрика 4-го разряда. Чинили электричество. А потом — бац! — и эстрадный факультет ГИТИСа.

— С небольшой корректировкой. После восьмого класса я понял, что нужно овладеть какой-то практической профессией. В училище я не хотел — и выбрал техникум, один из трех, которые были в нашем городе. Я выбрал энергетический. Хотя надо было бы, наверное, в нефтяной! Но тогда нефтяники — это было слишком туманно. Надо куда-то далеко ехать, что-то бурить. Об актерстве я серьезно не помышлял, хотя в техникуме у нас был студенческий театр эстрадных миниатюр и я там занимался с ребятами.

— Вы называли себя фаталистом. Почему?

— Меня ведет по жизни счастливое число 4. Нас было четверо друзей в школе, потом — у нас был «квартет» в техникуме. А потом — «Квартет «И».

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

— А пригодился ли опыт электрика?

— Естественно. В тот момент, когда я был действующим электриком, я множество нововведений делал дома. Например, у родителей под лестницей устроил какие-то супервыключатели. Дверку открываешь — лампочка зажигается. А когда уже перебрался в Москву, на втором курсе института мои способности тоже пригодились. Мы готовили экзаменационный спектакль. Свет падал на сцену, а мы решили все это перевернуть. Вот тут и обратились ко мне. Развернули конструкцию, соединили, все сработало. Но все-таки если представить себе, что у каждой профессии есть свой ангел-хранитель, то ангел-электрик меня оставил. Однажды в доме, где я жил, устроил серьезное замыкание — целый коридор погас. Тогда я понял, что с этой профессией покончено.

— За время пандемии вы написали и выпустили книгу «Карантинный полубред, или Сказки на ночь для маленьких взрослых».

— Когда все сели в «изоляцию», мы тоже уехали с семьей за город. Съемок, спектаклей нет. Прошло две недели, чувствую: творчества не хватает… Надо что-то придумывать. О, буду сказки читать красивым голосом! Захожу в интернет — а там уже друзья-артисты вовсю читают. Опередили. Ладно, буду классические произведения читать — Достоевского, Толстого, Булгакова… Смотрю — и это уже все читают. Вышел я во двор и стал пересказывать на свой лад сказку «Красная Шапочка».

Получилось вроде забавно. Я записал ее на видео. Показал супруге, говорю: по-моему, это какой-то бред. Всегда в творчестве есть момент сомнения. Она говорит: «Это смешно!» На свой страх и риск я отправил запись в «Инстаграм». И народ засыпал меня лайками: «Давай продолжай». В итоге получилось 28 сказок. И тут мне звонит моя знакомая Людмила Соколова, сценарист, режиссер, писательница. И говорит: чего ты просто так пишешь, давай книгу сделаем. Добавили к сказкам мои стихи, рассказы. И вот за два месяца я еще накидал материала, как Золотая Антилопа. И летом выпустили.

— Кстати, зрители чувствуют себя у вас на спектаклях очень «по-домашнему», однажды рядом со мной сидели и распивали коньяк.

— Если зрители никому не мешают, например, спать — пускай делают, что им нравится! Иногда вступают в полемику с нами… И бывают случаи, что это вдохновляет. В Екатеринбурге у нас была целая история, которая потом вошла в спектакль «Квартетник».

Мы игра ли «Разговоры мужчин». И вижу: в первом ряду сидят мама и сын. Сыну лет 30, маме — 60 с небольшим. Он явно привел ее на спектакль, чтобы познакомить с любимым коллективом. И у мамы на лице написано, что она явно не хотела сюда идти. Я начинаю как бы с ней работать, чтобы ей понравиться — мы за каждого зрителя боремся. В конце концов она вроде потеплела. Думаю: ну все хорошо! А тут вдруг Саша (Демидов. — «МВ») выходит со своей репликой: «Нет, ребята, это не кризис, это…» — и дальше самое плохое слово, какое есть в русском языке. Она встала и пошла к выходу. Дойдя до угла зала, повернулась к нам и громко сказала: «А «Уральские пельмени» все-таки гораздо лучше!»

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

— А почему сегодня так много юмора с матом?

— Хотел бы ответить репликой Геннадия Хазанова: если ты не можешь не выражаться матом, то выражайся, потому что есть такие истории или анекдоты, которые без мата никак. Иногда слово невозможно заменить литературным аналогом. Ну разве можно представить себе шутки Фаины Раневской, в которых все крепкие словечки заменены эвфемизмами? Я знал пару человек, которые так виртуозно ругались, что это песня. И у нас иногда проскальзывает непечатное слово. Но мы ставим для себя ограничения. Но совсем игнорировать «плохие слова» нельзя. Это часть фольклора.

— Вашему содружеству скоро 30 лет. Вы говорили, что заработанные деньги делите поровну.

— По-моему, это Леша (Барац. — «МВ») предложил. В 1993 году я получил предложение вести свадьбу. И мы всем театром купили мне смокинг. Я провел мероприятие и отдал 10 процентов в театр. Потом меня стали приглашать еще на корпоративы. Но я продолжал отдавать «десятину» в коллектив, потому что у «Квартета И» тогда работы почти не было, нас никто не знал. Потом кто-то написал сценарий, стали прокатывать фильмы. Это история «на честность».

ДОСЬЕ

Камиль Шамильевич Ларин родился 10 ноября 1966 года в Волгограде. Окончил Российский институт театрального искусства — ГИТИС, где подружился с Леонидом Барацем, Ростиславом Хаитом, Александром Демидовым, Сергеем Петрейковым. В 1993 году товарищи образовали комический театр «Квартет И», который прославился на всю страну после фильма «День выборов», вышедшего на экраны в 2007 году.

Фильм «Разговорник», вышедший на одной из онлайн-платформ в 2020 году, получил положительные отзывы критиков, понравился зрителям, но нашумел не так громко, как предыдущие киноработы «Квартета И». Камиль Ларин объясняет скромный успех тем, что в интернете конкуренция выше, чем в «офлайновом» кино. Однако со временем популярность виртуальных кинотеатров неуклонно растет.

Новый спектакль «Один день из смерти банкира Вадика Беляева» готовит «Квартет И» в декабре. «Это история из жизни одного нашего знакомого, интересной личности, из тех, о ком говорят «хоть книгу пиши», но вот получилась пьеса», — рассказал Камиль Ларин.

О чем говорят мужчины на новом историческом этапе? Как признался Ларин, «Квартету И» недавно предложили написать сценарий для многосерийных «разговоров мужчин». И артисты с интересом обдумывают эту идею.

Драматическое амплуа

В 2019 году на экраны вышла историческая картина «Тобол», в которой Ларин сыграл совсем не смешную роль — купца с бородой. Однако на вопрос, собирается ли он переходить на трагических персонажей, артист ответил: «Так или иначе монологи, которые произносят наши герои, имеют драматический и даже трагический оттенок. Взять хоть третью часть «О чем говорят мужчины» — там много важных философских вещей. Просто мы не облачаемся в «серьезные» костюмы — врачей, героев, генералов. Наш комизм всегда с трагическим оттенком».

Юбилей актер отметил довольно скромно. В театре, а потом — в домашнем кругу. «Пять лет назад мы с Лешей Кортневым (лидером группы «Несчастный случай») устроили большое шоу «Два по пятьдесят», но в этом году из-за пандемических дел у меня совершенно нет энтузиазма».

Семья и дети

Первый брак с Галиной Лариной продлился 23 года. Первенцу Яну сейчас 28 лет. От второй супруги Екатерины Андреевой, на которой Камиль Ларин женился в 2014 году, у артиста двое детей — сын Данияр (2015 года рождения) и дочь Лейсан (2017).