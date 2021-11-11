Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Иранское чаепитие

Ольга Орищина

Общество
Иранское чаепитие
Фото: Пресс-служба центра «Этносфера»

Недавно подвели итоги сезона этнографической олимпиады «Москва — столица многонациональной России». Проверить свои знания традиций и культуры разных народов помогает и наша рубрика, которую мы ведем вместе с этнологом, доктором исторических наук, членом совета директоров центра «Этносфера» Анной Шевцовой.

Этот предмет, завезенный в Персию из России, стал неотъемлемой частью иранского гостеприимства. Иранцы даже считают его местным, персидским изобретением. О чем речь?

Хорошо знакомый любому жителю России самовар для современного иранца — важный элемент повседневного быта. Иранцы уверены, что это местное изобретение, а название происходит от иранского «санабар» (чайник). Когда именно тульский прообраз иранского самовара попал в Персию, точно неизвестно. Предположительно, в середине XVIII столетия завезли русские купцы Баташевы и Шемарины. Широкое распространение он получил в XIX веке, при Насреддиншахе. В Иране самовар можно встретить в гостиницах, ресторанах, частных домах, мечетях и просто на улице. Это еще и стильный элемент декора, показатель благосостояния семьи.

В народной вышивке славянских и финно-угорских народов часто встречается образ коня. Что он символизирует?

Образ коня в мифологии славян и финно-угров издревле связан с культом Солнца, символизирует его движение по небосводу, поэтому в народных ремеслах конь часто изображался вместе с солярными знаками. Конь также хранитель домашнего очага, символ силы, добра и красоты. С ним также связывали надежду на урожай.

Читайте также:
Олимпиадынароды МоксвыКультура
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Достоевский против интернета

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межнациональный мир развития этнотуризма укрепляем вместе

Никита Миронов
Никита Миронов

Достоевский грузит так, что не выгрузишь: очень скучно и много слез

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Все мнения
О проекте