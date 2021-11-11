Иранское чаепитие

Фото: Пресс-служба центра «Этносфера»

Недавно подвели итоги сезона этнографической олимпиады «Москва — столица многонациональной России». Проверить свои знания традиций и культуры разных народов помогает и наша рубрика, которую мы ведем вместе с этнологом, доктором исторических наук, членом совета директоров центра «Этносфера» Анной Шевцовой.

Этот предмет, завезенный в Персию из России, стал неотъемлемой частью иранского гостеприимства. Иранцы даже считают его местным, персидским изобретением. О чем речь?

Хорошо знакомый любому жителю России самовар для современного иранца — важный элемент повседневного быта. Иранцы уверены, что это местное изобретение, а название происходит от иранского «санабар» (чайник). Когда именно тульский прообраз иранского самовара попал в Персию, точно неизвестно. Предположительно, в середине XVIII столетия завезли русские купцы Баташевы и Шемарины. Широкое распространение он получил в XIX веке, при Насреддиншахе. В Иране самовар можно встретить в гостиницах, ресторанах, частных домах, мечетях и просто на улице. Это еще и стильный элемент декора, показатель благосостояния семьи.

В народной вышивке славянских и финно-угорских народов часто встречается образ коня. Что он символизирует?

Образ коня в мифологии славян и финно-угров издревле связан с культом Солнца, символизирует его движение по небосводу, поэтому в народных ремеслах конь часто изображался вместе с солярными знаками. Конь также хранитель домашнего очага, символ силы, добра и красоты. С ним также связывали надежду на урожай.