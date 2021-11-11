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Бахтияр своих не бросает

Альфия Камилова

Общество
Бахтияр своих не бросает
Бахтияр Касенов знает, как помочь землякам / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В столицу России жители бывшего СНГ часто приезжают на заработки, но успешно адаптироваться удается не всем. Бахтияр Касенов из Кыргызстана с земляками помогает тем, кому не повезло.

Бахтияр Касенов родился в селе Нововознесенское Иссык-Кульского района Кыргызстана. Когда мальчику было пять лет, умер его отец и ему пришлось с детства помогать матери, которая работала поваром. После школы служил в армии, а потом уехал в Россию.

— В 2009 году поехал покорять Москву, к счастью, языкового барьера у меня не было, — поясняет Бахтияр. — А вот разрешение на работу пришлось ждать два месяца. В это время я мыл полы, убирал мусор в школе — помогал своей тете, у которой жил. А когда получил документы, устроился уже на мебельную фабрику. Потом ее закрыли, и я трудился в пекарне, затем в грузоперевозках. А в 2016 году стал промышленным альпинистом. Интересная работа, хорошая зарплата. Я уже построил дом на родине, а отчиму купил машину, помогаю четырем сестрам. Но, видимо, я на Земле живу не только для своего блага и блага родных. Однажды я понял, что могу помогать людям.

Первым делом Бахтияр начал оказывать помощь тем, кто, приехав в Россию, оказался в трудной ситуации: лишился крыши над головой и средств на жизнь. Он приносил им продукты, горячий чай.

— Не все мои соотечественники смогли найти работу в Москве. Некоторые, потерпев неудачу с работой, начали скитаться, потому что денег на обратный билет тоже нет. Я бросил клич в соцсетях, и сообща мы отправили домой четырех человек. Затем я завел страничку в соц сетях, чтобы публиковать там для соотечественников полезную информацию, которая им позволит быстрее освоиться в Москве. Например, где и как получить медстраховку, оформить ИНН. И напоминаю, что каждый из нас в другой стране — лицо нации. Поэтому важно соблюдать закон, создавать хорошую репутацию нашему народу.

КСТАТИ

Информация для приезжих в Москву из Кыргызстана публикуется в «Инстаграме» на страничке kyrgyzy_moskvy. Подписчики, а их более 170 тысяч человек, помогают друг другу найти работу, жилье, купить или продать вещи.

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