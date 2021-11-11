Примерили национальные костюмы

Армянский праздник «Абрикос» в Екатерининском парке

В Москве состоялся национальный праздник «День армянской письменности».

Этот праздник отмечается в Москве с 2013 года и для армянского народа очень важен. Дело в том, что во многом благодаря своей письменности, созданной в начале V века ученым и священником Месропом Маштоцем, армянский народ, лишенный на протяжении столетий собственной государственности, смог сохранить и пронести через века свою культуру.

— Корни этого праздника уходят глубоко в историю. Его ежегодное проведение в Москве содействует сохранению исторической памяти, дальнейшему развитию межкультурного диалога и укреплению дружбы между жителями многонациональной Москвы, — отметил глава столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

В рамках праздника в столице прошло много мероприятий. Так, в павильоне «Армения» на ВДНХ состоялись тематическая выставка и мастер-класс по рисованию букв армянского алфавита, а также фотосессия в национальных костюмах. В концертной части выступили этнические и детские танцевальные и хореографические ансамбли и сольные исполнители.