Самообманом заниматься нельзя: врач назвала пять ошибок при лечении коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Педиатр-инфекционист Анна Горбунова рассказала «Вечерней Москве» о пяти самых распространенных ошибках при лечении коронавируса.

1. Позиция страуса: делать вид, что все хорошо. Надеяться, что пандемия тебя не коснется и обойдет стороной

— Я не пессимист, всегда была и буду оптимистом, но тут одних надежд будет недостаточно. Ведь нас захлестнуло тотальное несоблюдение любых рекомендаций, — говорит медик. — Периодически наблюдаю отрицание заражения со стороны пациентов.

Сюда, по ее словам, необходимо отнести любые действия, направленные на отрицание очевидных симптомов, нежелание провести диагностику или ее страх.

— Такие действия потенциально опасны для самого себя — позиция похожа на ту же голову страуса в песке, — добавляет врач. — Отрицай не отрицай, а риск тяжелого течения никуда не исчезнет. При ОРВИ нужен тест на ковид: антигенный или ПЦР, второй — надежнее.

2. Бездействие в отношении себя и близких: «само пройдет, как обычная ОРВИ»

— Хочется искренне надеяться, что так и будет, — отмечает Анна Горбунова. — Но надо тщательнее отнестись к оценке состояния, динамике. Необходимо быть на связи с врачом, пусть даже дистанционно, особенно если вы или ваш близкий человек из группы риска.

3. Самолечение и самодиагностика могут быть очень вредны для заболевшего

— Сюда относятся следующие действия: КТ и анализы без показаний, прием и назначение высоких доз витаминов, биологически активных добавок, травяных грудных сборов, антибиотиков без данных на бактериальную инфекцию, антикоагулянтов и дексаметазона без показаний, а также препаратов с недоказанной эффективностью, — перечисляет способы самолечения Анна Горбунова.

4. Идти больным на работу и пользоваться общественным транспортом

Почти два года пандемии и свыше пяти миллионов смертей от вируса должны останавливать людей.

— От такой халатности умирают люди, — говорит врач. — А Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы и штрафа при выявлении доказанных случаев нанесения вреда здоровью людям таким способом.

5. Отрицание пользы вакцинации

По статистике в больницы попадают менее 5 процентов людей, прошедших вакцинацию.

— Некоторые тяжело переболевшие непривитые люди приравнивают свою госпитализацию к подвигу, отговаривают от прививки окружающих, — рассказывает Анна Горбунова. — Или так: легко переболевшие привитые люди отговаривают от вакцинации и утверждают, что все равно можно заболеть. Но задайтесь вопросами: остались бы они живы, если бы не были привиты?