В день 200-летия Федора Достоевского музей его имени открыл президент России Владимир Путин

Василий Перов, портрет Достоевского, 1872 год / Фото: Public Domain

В четверг, 11 ноября, на планете случился настоящий «День Достоевского»: 200-летие писателя отмечали, без преувеличения, во всем мире. Ничего удивительного: классик почитаем повсеместно.

Отношение к юбилею всемирно известного писателя Владимир Путин определил еще в 2016 году, подписав указ о праздновании 200-летия со дня рождения классика на государственном уровне. Об особом отношении к писателю у президента можно судить и по тому, что он не раз апеллировал к его имени. Например, на одном из совместных заседаний Советов при президенте РФ Владимир Путин отметил, что русские классики, в том числе Достоевский, своим творчеством оказывали влияние на политику, и добавил: «Кто не читал, рекомендую посмотреть то, что писал Достоевский по поводу евразийского вектора российской политики. Как будто сегодня написано!»

А как-то, критикуя высокие процентные ставки по кредитам в микрофинансовых организациях, президент добавил: «Известная старушка-процентщица была скромнее таких ростовщиков…» Так что ничего удивительного в желании Путина посетить готовящийся к открытию 15 ноября музейный центр не было.

И президент приехал. Сопровождала его министр культуры Ольга Любимова. Глава государства осмотрел экспозиции и, судя по всему, остался увиденным доволен.

— Посмотрите, какая запись у нас в Книге почетных гостей, — заведующий музейным центром «Московский дом Достоевского» Павел Фокин подводит нас к столику с открытым альбомом. Да, это дорогого стоит. «Большое спасибо организаторам, подвижникам за сохранение памяти о Ф. М. Достоевском — гениальном писателе и патриоте России» — написал Владимир Путин.

Открытие нового музейного центра «Московский дом Достоевского» (отдела ГМИРЛИ имени В. И. Даля) по праву можно назвать одним из главных событий юбилейных торжеств. Место, где он расположился, исторический флигель знаменитой Мариинской больницы для бедных, прежде стоящей на улице Божедомке, ныне носящей имя Достоевского, когда-то занимала семья писателя. Мемориальные комнаты остались на первом этаже, там, где находилась служебная квартира его отца, лекаря Михаила Достоевского.

Музей открылся еще в 1928 году. К знаковому юбилею тут прошла масштабная реставрация, экспозиция значительно расширена. На втором этаже посетителей познакомят с непростой писательской судьбой Достоевского. Триумф «Бедных людей», связь с петрашевцами, смертный приговор и каторга, возвращение в литературу, новые успехи, «Дневник писателя», «Пушкинская речь» — это те «реперные точки», которые позволяют проследить и творческую судьбу писателя, и те жизненные коллизии, которые находили отражение на страницах его произведений. А с «читательской судьбой» произведений Достоевского гостей познакомит третий этаж. Тут благодаря мультимедийным инсталляциям гости в прямом смысле слова окажутся в мире героев Достоевского. Автором одной из композиций стал знаменитый художник Михаил Шемякин. Загляните оценить «Наваждение Раскольникова»!

— Мы очень довольны, что все успели, — рассказывал нам Павел Фокин. — Экспозиция может показаться сложной, но свою задачу, как нам кажется, она выполняет — поскольку «затягивает» посетителей. Надеюсь, гости будут втягиваться в этот дом, в мир Достоевского, в его детские годы, в его уникальную биографию, которой хватило бы на несколько жизней! Теперь у нас есть зал, посвященный его произведениям, и это важно, поскольку образы Раскольникова, князя Мышкина, Ставрогина и братьев Карамазовых вызывают огромный отклик в душах читателей. Мы хотим, чтобы наш Дом стал музеем многоразового посещения, и чтобы наши гости видели Достоевского живым, среди людей. Он активно воспринимал мир во всех его проекциях — от каторги до высшего света. И это немного помогает понять, почему он уникален: Достоевский всматривался в мир пристально, с любовью и чаще с состраданием, и травмы человеческой жизни открывает нам благодаря своей открытости.

В юбилей писателя в стенах обновленного музейного центра пришли те, для кого Достоевский имеет особое значение. Естественно, это Игорь Волгин, самый, очевидно, известный исследователь его творчества. Вскоре из его новой работы мы узнаем о том, как Федор Михайлович тайно посещал за границей Герцена.

А главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев выразил свое отношение к классику просто и емко:

— Важно, что многое из того, о чем Достоевский говорил и о чем предупреждал, сейчас актуально. Он возвращает нас к объективности. Ну а верность его фразы о том, что русскому народу никто и никогда не простит его объема и величия, мы тоже наблюдаем сейчас очень хорошо. Вообще, в произведениях Достоевского есть все, что нужно знать русскому человеку.

В ТЕМУ

Со 11 и по 14 ноября в Москве проходит V Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС, на этот раз посвященный творчеству писателя. А сеть «Москино» с 14 по 19 ноября покажет ретроспективы фильмов, снятых по мотивам произведений Достоевского.

СПРАВКА

Музей-квартира Федора Михайловича Достоевского — один из первых литературных музеев столицы. Его открытие состоялось 11 ноября 1928 года. В квартире на Новой Божедомке, с 1954 года носящей его имя, Федор Достоевский прожил с 1823 по 1837 год. Помещение это никогда не перестраивалось. Интерьер же был воссоздан в 1980 году. С 16 декабря 2019 года Музей-квартира Ф. М. Достоевского был закрыт на ремонтно-реставрационные работы и официально открывается 15 ноября.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Бак, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля:

— Федору Михайловичу Достоевскому 200 лет, и эта дата столь же важна для русской культуры, как и 200-летие Пушкина; а то, что происходит вокруг юбилея, столь же важно, как торжества в честь открытия памятника Александру Сергеевичу Пушкину на Страстной, ныне Пушкинской площади. По всему видно — по международной активности, вниманию, тиражам, что это беспрецедентное событие для всего мира. Достоевский — это код, по которому русская культура разговаривает с миром. Он абсолютно достоин доверия, чтобы он ни говорил, и Европе интересен именно тем, что говорил о ней резко.