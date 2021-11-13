«Свергнутые» птицы: куда пропали орлы с башен Московского Кремля

Двуглавый орел, выставленный в ЦПКиО имени Горького, 1935 год / Фото: pastvu.com

Медная звезда была установлена на шпиле Спасской башни Кремля 24 октября 1935 года. Она заменила геральдического двуглавого орла, чему предшествовал целый ряд событий.

Двуглавые орлы венчали шатры кремлевских башен с середины XVII века. Примерно раз в столетие позолоченных птиц меняли. До сих пор не существует единого мнения, из какого материала были изготовлены орлы — металла или позолоченного дерева. Так, некоторые исторические данные указывают на то, что их туловище было деревянным, а прочие детали — металлическими. Остается открытым вопрос: каким способом в начале XVII века птиц водрузили на башни Кремля?

После прихода к власти большевиков о необходимости демонтажа изживших себя символов неоднократно говорил Владимир Ленин. Но лишь в 1930 году оперативный отдел НКВД поручил специалистам Центральных художественно-реставрационных мастерских под руководством Игоря Грабаря провести экспертизу кремлевских орлов. Академик Грабарь в своем докладе управделами Совнаркома СССР Николаю Горбунову написал, что «…ни один из существующих сейчас на кремлевских башнях орлов не представляет памятника старины и в качестве такового не может быть защищаем».

Спустя неделю, 20 июня 1930 года, Горбунов пишет секретарю президиума ЦИК СССР Авелю Енукидзе: «Ленин несколько раз требовал снятия этих орлов и сердился, что эта работа не была произведена — я лично это подтверждаю. Я думаю, что неплохо бы эти орлы снять и заменить их флажками. Для чего нам сохранять эти символы царизма? C коммунистическим приветом, Горбунов».

В выписке из протокола заседания секретариата ЦИК СССР от 13 декабря 1931 года есть упоминание о предложении включить в смету на 1932 год 95 тысяч рублей на расходы по снятию с кремлевских башен орлов и замене их гербами СССР или золочеными эмблемами с серпом и молотом. Однако лишь 23 августа 1935 года выходит соответствующее постановление Политбюро.

Орел на Спасской башне, 1925 год / Фото: pastvu.com

Вот сообщение ТАСС: «Совет народных комиссаров СССР, ЦК ВКП(б) решили к 7 ноября 1935 года снять 4 орла, находящихся на Спасской, Никольской, Боровицкой, Троицкой башнях Кремлевской стены, и 2 орла со здания Исторического музея. К этому же сроку решено установить на указанных 4 башнях Кремля пятиконечную звезду с серпом и молотом».

Эскизы были поручены художнику Евгению Лансере. На первом эскизе с пятиконечной звездой Сталин делает замечание: «Хорошо, но надо бы без круга в центре». Слово «без» подчеркнуто дважды. Лансере стремительно все исправил и снова отдал эскиз на утверждение. Сталин делает совсем уж странное замечание: «Хорошо, но надо бы без скрепляющей палки». «Без» опять подчеркнуто дважды. В итоге Лансере отстранили от проекта и разработку звезд отдали художнику Федору Федоровскому. Проектированием и изготовлением этих звезд занимались специалисты нескольких конструкторских бюро и заводов. Подключены были также сотрудники Центрального аэрогидродинамического института, которым надлежало провести расчеты по устойчивости звезд к ветровой нагрузке.

Пока изготавливались звезды, строители-монтажники решали основную задачу: как снять орлов с башен высотой от 52 до 72 метров. В то время не было больших высотных кранов, которые помогли бы выполнить данную операцию. Специалисты всесоюзной конторы «Стальпроммеханизация» разработали специальные краны, которые устанавливались прямо на верхних ярусах башен. Через окна у основания шатров строились прочные платформы-консоли, на которых и собирали краны. Работы по демонтажу орлов заняли две недели.

Звезды получились гораздо тяжелее орлов, вес каждой достигал почти тонны. Перед тем как их устанавливать, пришлось дополнительно укреплять шатры на башнях. Конструкция должна была выдержать даже ураганный ветер. А для того чтобы звезды стали вращающимися, в их основании установили подшипники, которые для этой цели изготовили на Первом подшипниковом заводе.

18 октября 1935 года все 4 двуглавых орла с башен Кремля были сняты. Из-за старой конструкции орла Троицкой башни пришлось разбирать прямо на ее верхотуре. Работы по снятию орлов и поднятию звезд проводились опытными верхолазами под руководством и контролем оперативного отдела НКВД и коменданта Кремля Петра Ткалуна.

Последним документальным напоминанием о кремлевских птицах стал фильм «Цирк» 1936 года — орлов можно увидеть в финальной сцене парада физкультурников на Красной площади.

24 октября 1935 года приступили к медленному поднятию звезды на Спасскую башню. Достигнув высоты 70 метров, лебедку остановили, и верхолазы, осторожно направляя звезду, очень точно опустили ее на опорный шпиль. Днем позже обновкой украсилась Троицкая, еще через день — Никольская, и 27 октября было установлено новое навершие на башне над Боровицкими воротами.

Так в 1935 году выглядела звезда на Никольской башне. Материалы: нержавеющая сталь, красная медь, уральские аметисты, аква- марины, топазы, александриты / Фото: pastvu.com

Новым символам был уготован недолгий век. Уже две первые зимы показали, что из-за агрессивного воздействия дождей и снега потускнели и уральские самоцветы, и сусальное золото, покрывавшее металлические детали звезд. И уже в 1936 году в Кремле было принято решение о проектировании новых. Эскизы подготовил академик Федоровский. Именно ему принадлежит идея использовать специальное рубиновое стекло вместо металла для декорирования звездных лучей. Сталин принял решение об установке такой звезды и на пятой кремлевской башне — Водовзводной, на которую с нового Большого Каменного моста открывался потрясающий вид. «Рубиновые» звезды изготовили на Донбассе, на Константиновском заводе «Автостекло». И в 1937 году новые символы подняли на башни Кремля.

Судьба «свергнутых» орлов покрыта тайной. Исследователи пришли к выводам, что, вероятно, три из них были сразу же уничтожены. Четвертую птицу сберегли при спуске с шатра и даже выставили осенью 1935-го в Парке Горького на всеобщее обозрение рядом с новой звездой. После этого опальный орел несколько лет хранился в закрытом для посещений Успенском соборе. Почти всю войну он провел во дворе Большого Кремлевского дворца. Сохранились воспоминания музейных сотрудников Кремля, которые в середине 1950-х видели «чудо-птицу» на полу в бывшей дворцовой церкви Воскресения Лазаря. Потом ее следы затерялись.