Наталия Киселева: Наши дети читают очень много, часто гораздо больше, чем мы в их возрасте

Фото: Из личного архива Наталии Киселевой

В 102 школах Москвы стартовала программа «Осмысленное чтение». Вчера заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева рассказала «Вечерняя Москва», как учащиеся будут совершенствовать свои читательские навыки.

— Наталия Александровна, как появилась идея такой программы?

— Несмотря на то, что литературное чтение и литература в школьном курсе изучается с первого по одиннадцатый класс, мы все чаще слышим, что наши дети не читают, читать стали меньше, все время сидят в гаджетах, играют в игры и смотрят видео. Однако информации в разных форматах у нынешних детей намного больше, чем у нас в детстве. И в школу многие дети приходят уже умея хорошо читать. Мы весной провели диагностику уровня функциональной и читательской грамотности шестиклассников, сопоставили с результатами экзаменов в девятом классе, с результатами международных исследований. Мы видим, что дети читают немало разных текстов, но не совсем понимают, как работать с этими текстами. Не скорость чтения важна и количество прочитанных книг, а умение работать с информацией, которую прочитал в художественной или научно-популярной литературе.

Например, я как учитель математики знаю, что у ребят возникают сложности с решением текстовых математических задач. То есть сложные уравнения им даются легче, чем задача. Потому что нужно прочитать текст, осмыслить его, перевести в математическую модель, решить ее и затем вновь вернуться в условия текста. Еще с советских времен у детей были сложности с задачками, вспомните мультик про полтора землекопа, например, или про скорость велосипедиста 200 км/ч. Эта проблема не меняется. Подобные примеры можно привести из физики, химии.

Как уже отметили, важную роль играет и значительное увеличение количества информации, которое окружает современных детей. Если посмотреть лет 20 назад, то вокруг рядового школьника в день было порядка 500 сообщений. Сейчас же, по данным исследований, ежедневно перед ребенком мелькает более 15 тысяч текстовых сообщений. Это сравнимо с одним томом «Войны и мира» Льва Толстого. Мы говорим, что наши дети читают мало, а на самом деле они читают очень много, часто гораздо больше, чем мы в их возрасте, просто не всегда то, что нам хочется. И не всегда осмысленно, пролистывая ленту социальных сетей.

Сегодня можно найти ответ практически на любой вопрос, причем поддержку может получить любая точка зрения. Полярные мнения на один и тот же вопрос находят своих сторонников. Взрослым в этих информационных потоках разобраться сложно, а как ребенку? Например, можно найти в интернете два текста, один из которых будет утверждать, что дважды два равно четыре, а другой, что не равно. И оба текста будут вполне убедительны, причем второй может оказаться еще более убедительным, чем первым. Поэтому в современном мире важно не только уметь читать быстро, а такое требование было ранее в советской школе, но и понять, что ты читаешь. Можно ведь прочитать сто слов в минуту, но ничего не понять из текста. Осмысленное чтение – это когда ты можешь анализировать текст и применить полученную из него информацию в жизни. Для этого мы и решили внедрить в московские школы такую программу. Эта идея не замена уроков литературы, истории, а скорее дополнительное внимание к чтению и работе с текстами. Развитию критического мышления в отношении прочитанного.

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— Что ждет ребят?

— Мы предложили школам привлечь к участию в программе школьников разных возрастов. В ежедневном режиме в коротком формате от 15 до 30 минут школьникам предлагается читать различные учебные тексты, а затем обсуждать их с одноклассниками и учителями, продумывать как рассказать ребятам о прочитанной информации в понятном и доступном для них формате, в том числе, в социальных сетях, которые они ведут. Всего в программе будет пять коротких модулей. Один из них – умение читать в любой обстановке. Такая методика уже не один год применяется в начальной школе. Ее иногда называют «жужжащее чтение», когда одновременно ребята в классе бормочут себе под нос текст. Это развивает сразу несколько навыков – умение концентрировать свое внимание на тексте, абстрагироваться от бормотания вокруг и, конечно, понимать прочитанное при таких условиях.

Безусловно, будет работа и над скоростью чтения, но в приоритете будет именно осмысление и обсуждение текстов, не только художественных. Еще один модуль будет посвящен работе с разными форматами текстов и умением задавать к ним вопросы. Например, как будут разворачиваться события дальше? Таким образом, дети смогут высказать свое отношение к тексту, а не пересказать прочитанное. Так мы стремимся развивать творческое мышление детей, когда они могут пофантазировать на какую-то тему. Хороший известный для литераторов прием, который удобно использовать и для понимания научных текстов. Также один из модулей будет направлен на проверку уровня понимания текста с помощью вопросов с подвохом. Собеседники будут спрашивать о чем-то, но вопросы могут быть с ошибками. Задача понять, достоверная ли это информация или нет. Это уже более глубокий анализ текста. К слову, такие приемы используют рекрутеры крупных компаний при приеме на работу. Пятый модуль будет посвящен схемотехнике, инфографике, то есть изображению и интерпретации того, что они прочитали. И здесь речь не про рисунки-иллюстрации к прочитанной сказке.

— А читать дети это будут на уроках?

— Школьные уроки литературы никто заменять или отменять не собирается. Школы сами смогут выбрать удобное время в течение дня для реализации этой программы по чтению. Кроме того, научно-популярные статьи могут стать основой хорошего диалога взрослых и детей. Например, родители могут не только спрашивать, что ребенок проходил в школе, а поговорить об интересном тексте, который ребенок читает и обсуждает с друзьями и учителем. Предполагается, что это будут именно бумажные, а не электронные книги и статьи, шуршание страниц. Например, для старшеклассников подборка материалов будет с учетом их профиля обучения, предпрофессионального направления о современных достижениях науки, о развитии мира профессий.

— Сейчас все говорят о цифровизации, внедрении технологий, а в это время вы предлагаете детям читать бумажную литературу. Почему Москва идет по такому пути?

— Важно соблюдать баланс. Мы не выступаем и никогда не выступали за то, чтобы все полностью переводить в цифру, но надо понимать, что гаджеты плотно вошли в нашу жизнь. Нынешние школьники и их младшие братья и сестры с раннего детства знакомы с мобильными устройствами, Интернетом. Программа как раз и появилась из-за огромного объема информации, который ребят получают в интернете. Но мы хотим показать детям разные форматы взаимодействия с текстом. И в электронном формате, и в бумажной книге, в печатном журнале или газете. Иногда работать карандашом на бумаге для осмысления текста удобнее. Необходимо гармоничное развитие школьников с использованием разных инструментов – как классических, так и электронных.