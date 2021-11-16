Добровольцы помогут пережить холода и найти родственников

Волонтер социального центра «Ангар спасения» Гаяне Исраелянц раздает контейнеры с гречневой кашей и супом, а также хлеб и горячий чай бездомным людям / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Социальный центр помощи бездомным «Ангар спасения» перешел на усиленный режим работы. 16 ноября корреспондент «Вечерней Москвы» отправился в центр и узнал, как людям без определенного места жительства помогают в мороз.

В серой палатке у храма Сергия Радонежского собрались около 40 жителей столицы, по воле случая оставшихся без дома и помощи близких. Сюда, в пункт обогрева, бездомные пришли позавтракать и хотя бы временно спрятаться от холодов. Пьяных или неадекватных здесь нет. Из всей толпы лишь трое — женщины. Кто-то листает газеты и религиозную литературу, некоторые спрятались в глубокие капюшоны и дремлют, сцепив на груди в замок покрасневшие от мороза руки. Бывший инженертехнолог Владимир Петровский тоже пытается заснуть, но мысли не дают. Он мог бы не жить на улице — стоит лишь вернуться в родной Белгород, к родственникам. Но Владимир хочет справиться с трудностями самостоятельно.

— В 1996 году приехал в Москву на заработки, потом сократили, — говорит бездомный. — Пять лет назад потерял документы и телефон, оказался на улице.

В «Ангаре» Владимиру помогают уже три года — трижды в день кормят, дают возможность погреться, вымыться и постирать одежду, снабжают вещами.

— Ночью гуляю по Москве, чтобы хоть как-то убить время, — рассказывает Владимир. — Спать хожу на вокзал. Надеюсь, что скоро это все прекратится и я вернусь домой. Ведь мне сейчас восстанавливают паспорт. За помощью к близким не хочу обращаться.

Еще один посетитель «Ангара спасения», Виктор Григорьев, уже ближе к нормальной жизни. Благодаря волонтерам центра мужчине выделили койко-место в хостеле, активно помогают найти работу. Виктор по профессии инженер-градостроитель, но надеется устроиться хотя бы грузчиком или водителем.

— В 2001 году вышел из тюрьмы, но к жене не вернулся, потому что она меня предала. На тот момент у меня была 10-летняя дочь, поэтому квартиру оставил семье. Вскоре украли документы, поэтому стал вести бродячий образ жизни. Успел даже переболеть коронавирусом. Но сейчас все уже хорошо — тест отрицательный, готовлюсь работать, — говорит Виктор Григорьев.

По словам руководителя социального центра помощи бездомным «Ангар спасения» Романа Скоросова, до пандемии к его сотрудникам обращались около 100 раз в день, сегодня же число заявок увеличилось в 5 раз. Для этого нужны дополнительные ресурсы.

— На данный момент у нас работают около 30 волонтеров, но нам нужно еще больше, — отметил Скоросов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Элина Шевченко,руководитель социального центра помощи бездомным «Ангар спасения»:

— Недавно мы установили новый антирекорд — 510 обращений в день. Из-за холодов «Ангар спасения» начал раздавать еду с девяти утра до шести часов вечера. В два раза увеличили количество выдаваемого чая. Везде установили тепловые пушки, усилили работу парикмахерского и фельдшерского пунктов, а также помывочной и прачечной. Продолжаем восстанавливать документы и искать родственников бездомных, если просят. Ночевку предлагаем в Центре социальной адаптации имени Е. П. Глинки на 350 коек. На данный момент нуждаемся в волонтерах. Ждем всех неравнодушных.