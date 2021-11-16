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Кто эффективнее всех привозит еду

Никита Миронов

Общество
Кто эффективнее всех привозит еду
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Москвичи выбрали лучшие, на их взгляд, компании, занимающиеся доставкой продуктов.

На первом месте оказался «Перекресток », на втором — «Яндекс. Лавка», на третьем — «ВкусВилл».

— Результат удивителен тем, что сети смогли победить профессиональных «доставщиков », — пояснил маркетолог Андрей Зарецкий. — И это на самом деле очень хороший тренд, потому что они сумели приспособиться к ситуации, когда люди редко ходят в магазин и стараются заказать продукты домой. Сети не потеряли своего покупателя, они просто пошли за ним в онлайн.

В дальнейшем, как считает эксперт, покупка продуктов через интернет будет расти.

— Во-первых, появились удобные приложения, которыми могут пользоваться все, включая пенсионеров, — пояснил Зарецкий. — Во-вторых, подрастает поколение, которое в принципе живет в сети — там люди знакомятся, общаются, дружат, играют, смотрят кино. Ну и, разумеется, делают покупки. В-третьих, сам сервис доставки продуктов постоянно улучшается. Вспомните, как все было криво весною-2020 и как удобно сейчас. Некоторые сети, например, доставляют продукты не только бесплатно, даже если сумма заказа крайне невелика, но и очень быстро — в течение часа-двух. Грань между онлайн и офлайн-покупками просто стирается. Да, обычные магазины останутся, но они через несколько лет будут больше напоминать распределительные центры, где формируются заказы и откуда доставщики их разносят.

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