Истории барона Мюнхгаузена на краю совершенного мира

Народный артист РФ Сергей Сосновский в роли слуги Томаса (слева) и народный артист РФ Константин Хабенский в роли барона Мюнхгаузена / Фото: Александр Иванишин / Пресс-служба МХТ им. Чехова

Художественным руководителем МХТ имени Чехова стал народный артист России Константин Хабенский. Незадолго до этого в театре выпустили премьеру «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» режиссера Виктора Крамера, где Хабенский исполнил роль барона.

На шестеренках разбитых часов, в холодном великолепии космоса, где секунды растягиваются в вечность, а воображение расширяет пространство до масштабов Вселенной, происходит действие пьесы. Текст написан Виктором Крамером при участии Хабенского по мотивам различных произведений о Мюнхгаузене.

В первой сцене чайки-вдовы кружат над недостроенным мостом, рухнувшим на барона. Следом его родственники собираются над умирающим, чтобы успеть подписать завещание. И тут им открывается то, что они не успели понять за прошедшие часы и годы.

«Враки...» — история долгая и многогранная, в которую хочется всматриваться, изучать. На одном из верхних слоев восприятия — забавные, трагикомичные проделки барона. Танец пчел, скачка на воображаемых лошадях, вишневое дерево на рогах. Здесь все ярко, шумно, весело. Под этим — семейная история брака и развода, измен и верности, нарушенных обещаний и еще теплящихся чувств. Здесь все жизненно и узнаваемо. Интересно, что в определенный момент, в очередной раз услышав о турецком плене, в котором был барон, задумываешься: «А что, если то, что он рассказывает, горькая правда, подаваемая в сказочной форме, потому что говорить как есть — невыносимо?»

Если погружаться еще глубже, окажешься один на один с размышлениями о жизни и смерти, любви и безразличии, искренности и фальши — о том, о чем трудно говорить словами, но что можно почувствовать. И увидишь, как в ответ на все то живое и настоящее, где-то по-детски наивное, местами отчаянно-обреченное, но всегда правдивое, что есть в характере главного героя, откликаются и тянутся окружающие — бывшая жена Якобина, нынешняя супруга Марта, сын Феофил, адвокат Генрих, слуга Томас, бургомистр, даже сам герцог. И в каждом, кто соприкоснется с историями Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена, будто что-то оживает, оттаивает. Словно поломанные часы снова начинают свой ход. Вот только надолго ли хватит их завода, когда человек уйдет?

Эта грустная сказка для взрослых примиряет с жизнью.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Крамер, режиссер:

— Мюнхгаузен — человек, для которого не бывает безвыходных ситуаций. Он не супергерой с волшебными качествами. Выход из самых невероятных историй он находит с помощью живого ума, юмора, самоиронии. Это стойкий человек — за счет разума и фантазии. Глядя на такого героя, думаешь: «Господи, да сейчас все решим, все найдем и придумаем, как выйти из тупика».