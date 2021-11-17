Академик Лео Бокерия: Введение кодов необходимо

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Профессор хирургии, академик Российской академии наук, заслуженный деятель науки России Лео Бокерия рассказал «Вечерней Москве» о своем отношении к новым ограничениям, связанным с введением QR-кодов, тем, кто не хочет вакцинироваться.

— Лео Антонович, в Госдуме рассматривают новый законопроект, предусматривающий ввод QR-кодов в самолетах и поездах, а также их необходимость при посещении общественных мест. Как вы относитесь к новым правилам?

— Положительно. Знаете, коронавирус — это новое жизнеугрожающее заболевание: заражение может закончиться летальным исходом. Мало того, переносчик может заразить и других, подвергая их опасности. Поэтому от заразы нужно как можно скорее избавиться. Я считаю, что в нормальном обществе в обязательном порядке должны быть установлены правила и нормы, которые могут иметь разную форму, например, появиться в виде законопроектов и распоряжений. Такие меры позволят хотя бы уменьшить риски смертности среди населения. Ничего плохого в такой инициативе нет. Каждому человеку — неважно, привит он или нет — надо следовать всем существующим рекомендациям Роспотребнадзора и властей: носить маски, дезинфицировать руки и поверхности, полоскать горло. А то понимаете, сейчас у нас беспредельная независимость! Хочу — делаю прививку, хочу — не делаю, хочу — ношу маску, не хочу — не ношу… Я против того, чтобы была такая система. Поэтому мое отношение к этому вопросу однозначное — вакцинироваться можно и нужно всем. Без исключений. Благодаря прививке вырабатывается иммунитет, то есть организм начинает противостоять всем внешним воздействиям.

— А что на счет тех, кто не хочет делать прививку по каким-то причинам, не связанным с медицинским отводом? Как с ними бороться?

— А зачем с ними как-то дополнительно бороться? Сейчас вводятся QR-коды, и я, к сожалению, вынужден сказать, что антипрививочники должны быть ограничены, чтобы не заражали себя и других. По телевизору, радио и в газетах говорят о важности вакцинации. Врачи на каждом углу объясняют ее безвредность... Нельзя же до такой степени опускаться, чтобы все оспаривать в жизни. Фомы неверующие все равно будут. Но надеюсь, что здоровый разум нашей страны все же победит. Поэтому если человек категорически не хочет прививаться, то пусть не делает прививку. Это его дело. Но тогда и не агитирует отказываться от вакцины других.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

— На одном из брифингов вице-премьер Татьяна Голикова предложила добавлять фотографии в сертификаты о вакцинации, чтобы сделать их полноценным документом. Как вы думаете, может ли сертификат приравниваться к паспорту, правам и другим удостоверениям?

— Конечно, может! Я считаю, что это очень важная и правильная мера добавить фотографию в сертификат. Этот документ также положительно влияет и на психологическое состояние — человек чувствует себя защищенно и уверенно. И, конечно, окружающие относятся к нему по-другому, зная, что он вакцинирован. Такие люди могут быть примером для остальных.

— А как вы относитесь к возможному признанию в нашей стране зарубежных вакцин?

— Мое мнение такое: у нас гигантская история создания вакцин с очень хорошими результатами начиная с 20-х годов прошлого века. Благодаря ей наша страна глобальных «проколов» не имела. По большому счету, если у нас будет недостаток отечественной вакцины, это одно дело. А если запасов достаточно, то я не вижу оснований ввозить иностранные препараты. Тем более наши вакцины с удовольствием закупают зарубежные страны. Плюс когда препарат сделан в твоей стране, ты знаешь, куда обращаться в случае побочных эффектов. И на это будет реакция. А если вы используете иностранную вакцину, куда вы в случае чего будете обращаться?

— Сейчас уже можно самостоятельно купить экспресс-тесты по выявлению коронавируса. При появлении первых симптомов лучше бежать за ними или обращаться к врачу?

— При первых же недомоганиях нужно в срочном порядке обращаться к медикам. Самостоятельное тестирование в этом случае не может быть единственным средством. Ведь вы сами теряете свое же время. Плюс если окажется, что у вас не коронавирус, а другое заболевание, то его тоже нужно вовремя выявить и начать лечить. На сегодняшний день в Москве прекрасная общедоступная медицинская помощь.

ДОСЬЕ

Лео Антонович Бокерия родился 22 декабря 1939 года. Окончил Сеченовский университет, там же защитил кандидатскую диссертацию. Имеет более 150 патентов на изобретения, полезные модели и рацпредложения. Заслуженный деятель науки России, получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени за вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки.