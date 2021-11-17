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Люди старшего поколения легче переносят прививку

Марьяна Шевцова

Общество
Люди старшего поколения легче переносят прививку
Пенсионерка Людмила Чуфарова держит в руках свой сертификат о вакцинации против ковида — на днях она сделала прививку от коронавируса в городской поликлинике и теперь защищена от опасной инфекции / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Москвичи старшего поколения продолжают активно прививаться и ревакцинироваться. 17 ноября «Вечерняя Москва» встретилась с пенсионеркой, которая совсем недавно сделала прививку.

По статистике Росстата, 83 процента умерших от коронавирусной инфекции — это пациенты в возрасте старше 60 лет. Тем более что у невакцинированных пенсионеров гораздо выше риск летального исхода при болезни, так как они находятся в группе риска. Москвичка Людмила Чуфарова вакцинировалась совсем недавно. Она бы и раньше привилась, но не разрешали врачи — женщина в этом году перенесла серьезное заболевание.

— Сейчас моя болезнь отступила. Я проконсультировалась со своим лечащим врачом, и он дал добро на вакцинацию от коронавируса, — рассказала она.

Прививку Чуфарова перенесла хорошо. После первого компонента вообще ничего не почувствовала.

— После второй прививки немного кружилась голова, была слабость, но уже на следующий день я чувствовала себя прекрасно, — поделилась пенсионерка.

Людмила Чуфарова также рассказала, что большинство ее знакомых уже давно сделали прививку и с доверием относятся к российским вакцинам.

— Я и раньше делала все прививки, в том числе и от гриппа, — говорит она.

Люди старшего поколения легче переносят прививку Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Заместитель директора федерального бюджетного учреждения науки «Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского» Роспотребнадзора Татьяна Руженцова отмечает, что принципиальных особенностей вакцинации пожилых нет.

— Как и в другом возрасте, прививаться необходимо при отсутствии обострений хронической патологии. При наличии сопутствующих заболеваний перед вакцинацией желательно посетить лечащего врача, — сказала она.

В целом, по словам Руженцовой, из-за возрастных особенностей иммунитета люди старше 60 лет гораздо легче, чем молодые, переносят прививку.

— Может быть болезненность, зуд, отечность, покраснение в области введения, повышение температуры тела, слабость, ломота в мышцах и суставах. Как правило, все симптомы проходят самостоятельно в течение одного–трех дней, — добавила она.

Представитель Роспотребнадзора отмечает, что среди людей в возрасте старше 60 лет чаще встречаются случаи замедленного и недостаточного формирования иммунного ответа из-за возрастных физиологических особенностей.

— Этому способствуют недостаток физической активности и недостаточное время пребывания на свежем воздухе, заболевания желудочно-кишечного тракта, дефицит витаминов и минералов.

В случаях выявления иммунодефицитных состояний необходимо посоветоваться со своим врачом, чтобы определить правильную схему коррекции нарушения, — рекомендует Руженцова.

Также важно отметить, что препаратов, которые нельзя совмещать с вакциной от коронавирусной инфекции, не существует.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Наталья Шиндряева, главврач городской поликлиники № 2:

— Коронавирус очень непредсказуем и опасен. Особенно для пожилых людей, так как они чаще других переносят заболевание в тяжелой форме. Причем поражены могут быть не только легкие, а практически все органы человека. Например, очень часто при коронавирусной инфекции бывают поражены сосуды и, как следствие, все остальные органы, которые питаются при помощи кровеносной системы.

Оксана Байкова, завтерапевтическим отделением ГКБ № 15 им. О. М. Филатова:

— По наблюдениям эпидемиологов, защиту от штамма «дельта» обеспечивает наличие высокого уровня антител, которое как раз и дает вакцинация.Значит, прививка от этой опасной болезни нужна всем тем, кто не сталкивался с вирусом.

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